Babiš: Hrozí mi nebezpečí

23.02.2026 13:07 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Premiér Babiš zase jednou usedl před kameru a nedal se zastavit. Vychválil ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), od plic vynadal mainstreamovým českým médiím a vyložil svůj pohled na to, jak se to teď má se Slovenskem a Maďarskem. Konstatoval, že prezidentu Petru Pavlovi snad kvůli dvěma Macinkovým SMSkám nehrozí nebezpečí. Zato jemu prý v Česku jisté nebezpečí hrozí. Popsal také, jaká výzva před ním teď leží v Praze.

Foto: Vláda ČR
Popisek: Andrej Babiš

Publicista a podcaster Thomas Kulidakis tentokrát v podcastu Chuť moci uvítal premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Předseda vlády hned v úvodu prozradil, že se v Olomouci zúčastnil otevření nové onkologické kliniky.

„Je zajímavé, že dneska máme hezčí a lepší nemocnice mimo Prahu než v Praze, kde samozřejmě máme ten projekt – nahradit Bulovku, Královské Vinohrady, částečně Karlák a víme, jak vypadá Thomayerova nemocnice. Dneska máme skvělé nemocnice v Ústeckém kraji, v Plzni, a tak dále. A ta Praha, to je ta velká výzva. Takže já se hlavně věnuju zdravotnictví a samozřejmě plním program. Nosím s sebou programové prohlášení vlády,“ vysvětloval Babiš.

Hned jeden výtisk ukázal na kameru.

„A důležitý je tady ten mobilizační plakát,“ dodal okamžitě a ukázal na kameru plakátek s několika ústředními hesly, kde se na prvním místě objevily levnější energie, následované nižšími daněmi a kratšími lhůtami u lékaře. V Praze se jich prý rozdalo asi 300 tisíc. „A já jsem je rozdával ještě v den voleb v Ostravě,“ připomínal Babiš.

„Kratší lhůty u lékaře. Co my uděláme? Uděláme e-žádanku. Už jsme kdysi udělali e-recept. A když uděláme e-žádanku, tak vlastně zjistíme, kdy ti lidi požádali o vyšetření na CT, na magnetu. Potom samozřejmě budeme mít ten přehled a budeme to řešit, proč to někde trvá tak dlouho oproti jiným místům. Takže my plníme program,“ řekl Babiš. Snížil prý lidem platby za energie už o 12 miliard. A díky tomu teď je v Česku hodně nízká inflace. „Takže my plníme program. Lidi na to nejsou zvyklí. Ale my na to zvyklí jsme,“ zdůraznil Babiš.

Posteskl si ale, že mainstreamová média si práce vlády moc nevšímají a raději řeší Filipa Turka, čestného prezidenta Motoristů. Vyjádřil však naději, že teď, kdy je na Ministerstvu životního prostředí jasno, si snad novináři začnou všímat i něčeho jiného. Budou si všímat preventivních zdravotnických programů, jak se vyvíjí léčba v Česku, a tak podobně.

Na chvíli se přece jen k Macinkovi vrátil.

„Ty SMSky, ta forma byla blbá, ale on (Macinka) vlastně napsal to, co ostatní v minulosti říkali veřejně. Paroubek přece řekl Klausovi, že když nebude dělat stejnou zahraniční politiku jako Paroubkova vláda, no tak mu normálně vezme prachy. Prezidenta Zemana chtěli kvůli zdravotnímu stavu úplně odstavit od funkce. Takže to je jen interpretace, co se jim zrovna hodí,“ podotkl Babiš.

A hned pokračoval:

„On se stal celebritou v Americe. To je geniální, absolutně. Tady bylo interpretováno, že co si to vlastně dovolil, ale kdyby (novináři) zapátrali, kdo je to pan Sikorski a co má za sebou paní Clintonová, a hlavně její manžel, tak ani ten komentář není objektivní. Opozice křičela, ale Macinka je celebrita. Znovu opakuju, že témata určují média a podle toho, kdo jaká čte média, tak podle toho má ty informace,“ nechal se slyšet Babiš.

Macinka má podle Babiše pravdu v tom, že je absurdní, že ani prezident Francie, ani předseda vlády ČR nemůže navrhnout zákon. Zákon nemůže navrhnout ani europoslanec. Zákony navrhuje komise a její členové vzešli z demokratických voleb. Sikorski skákal Macinkovi stále do řeči, ale Macinka má pravdu. „Není to normální, že Evropský parlament nemůže navrhnout zákon – směrnici,“ pravil Babiš.

Posléze dodal, že vláda Petra Fialy (ODS) byla sice vůči Bruselu servilní, ale nic za to nezískala. „Nic neudělali, všechno zkazili a nezískali tam žádnou funkci. Důkazem toho je, že Maroš Ševčovič od toho zlého Fica má obrovské úspěchy a udělal Mercosur a další. A Síkela, ten dostal támhle Afriku a Asii. To portfolio je nevýznamné v porovnání se Slovenskem. A Marco Rubio, ministr zahraničí USA, letěl kam z mnichovské konference? Na Slovensko a do Budapešti. A přitom USA jsou náš nejvýznamnější spojenec,“ smál se předchozí vládě a mediální kritice Slovenska a Maďarska Babiš.

Vykreslil svůj pohled na prezidenta USA Donalda Trumpa.

„My jako hnutí ANO jsme Trumpovci. Všichni ostatní tady byli proti. Většina Evropy. Teď tady očekáváme, že splní ten slib a ukončí válku na Ukrajině. On má tu Radu míru. To jsou jeho iniciativy, ale my chceme, aby hlavně ukončil tu válku na Ukrajině,“ zdůraznil znovu a znovu.

Pokud jde o domácí politiku, Babiš poněkud tajemně poznamenal, že jemu v České republice „hrozí nebezpečí“.

Obratem vysvětlil jaké.

„To je už historická záležitost. Já od vstupu do politiky, de facto od roku 2012, jsem předmětem dehonestace, pomluv a lží toho polistopadového kartelu,“ řekl Babiš. „A ta masáž teď po těch volbách je snad ještě horší než předtím,“ nechal se slyšet Babiš.

Některá média se podle jeho názoru snaží rozhádat současnou koalici, „udělat ty konflikty“. „Třeba panu prezidentovi snad nehrozí žádné nebezpečí. Ty dvě SMSky ho neohrozily,“ pravil Babiš.

Ale tato epizoda je podle Babiše snad uzavřena a teď se média budou zajímat o to, co ta vláda dělá.

