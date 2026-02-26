Vondra (ODS): Slabost je přesně to, na co Kreml čeká

26.02.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Podpora Ukrajiny musí zůstat pevnou součástí české zahraniční a bezpečnostní politiky.

Vondra (ODS): Slabost je přesně to, na co Kreml čeká
Foto: Repro ČT
Popisek: Alexandr Vondra

Evropský parlament přijal usnesení připomínající čtyři roky od zahájení plnohodnotné ruské agrese proti Ukrajině a potvrzující pokračující podporu napadené zemi. Europoslanci za Občanskou demokratickou stranu hlasovali pro jeho přijetí s tím, že podpora Ukrajiny musí zůstat pevnou součástí české zahraniční a bezpečnostní politiky.

„Ukrajina dnes krvácí i za naši bezpečnost. Kdo si myslí, že se ho to netýká, nepochopil, co je v sázce. Pokud Rusko uspěje, další na řadě bude celá střední Evropa,“ uvedl Alexandr Vondra. Podle něj není čas na opatrnické hry ani na politické kličkování. „Buď stojíme jasně na straně svobody, nebo dáváme signál slabosti. A slabost je přesně to, na co Kreml čeká,“ dodal ostře.

Veronika Vrecionová zdůraznila, že solidarita s Ukrajinou není jen symbolickým gestem. „Každé naše rozhodnutí o podpoře Ukrajiny je současně rozhodnutím o tom, jakou Evropu chceme předat dalším generacím. Evropu, která se dokáže postavit agresi, nebo Evropu, která ustupuje,“ uvedla. Podle ní je důležité, aby Evropská unie nadále spojovala politickou, ekonomickou i obrannou podporu s tlakem na Rusko.

Ondřej Krutílek upozornil, že v situaci, kdy se rozhoduje o bezpečnosti celé Evropy, není prostor pro váhání ani vysílání rozporuplných signálů. „Teď opravdu není čas zpochybňovat klíčové kroky, jako je muniční iniciativa, nebo odmítat ručit za půjčku Ukrajině. Takové kroky doma možná vypadají jako politická taktika, ale navenek oslabují důvěru našich partnerů v EU i NATO,“ uvedl. Podle něj si Česká republika musí ujasnit priority, protože důvěryhodnost a předvídatelnost jsou základním předpokladem naší vlastní bezpečnosti.

Europoslanci ODS zdůrazňují, že Evropská unie nesmí v podpoře Ukrajiny za žádnou cenu polevit. „Stáli jsme za Ukrajinou od prvního dne a budeme za ní stát i nadále. Je to naše povinnost i nutnost pro bezpečnost Evropy. To, co je pro nás nepohodlné, je pro Ukrajince otázkou života a smrti,“ uzavřeli.

RNDr. Alexandr Vondra

  • ODS
  • europoslanec
ODS
europoslanec

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Názor

Nemyslíte, že to, co popisujete ve vašem článku (https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Senator-Hraba-Oznacovat-lidi-s-odlisnym-nazorem-za-nepritele-demokracie-je-cesta-do-totality-787422) dělali a dělají politici bývalé vlády? Ten, kdo se vysloví proti nim je urážen a nálepkován,...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

