Vondra (ODS): Slabost je přesně to, na co Kreml čeká

Evropský parlament přijal usnesení připomínající čtyři roky od zahájení plnohodnotné ruské agrese proti Ukrajině a potvrzující pokračující podporu napadené zemi. Europoslanci za Občanskou demokratickou stranu hlasovali pro jeho přijetí s tím, že podpora Ukrajiny musí zůstat pevnou součástí české zahraniční a bezpečnostní politiky.
„Ukrajina dnes krvácí i za naši bezpečnost. Kdo si myslí, že se ho to netýká, nepochopil, co je v sázce. Pokud Rusko uspěje, další na řadě bude celá střední Evropa,“ uvedl Alexandr Vondra. Podle něj není čas na opatrnické hry ani na politické kličkování. „Buď stojíme jasně na straně svobody, nebo dáváme signál slabosti. A slabost je přesně to, na co Kreml čeká,“ dodal ostře.
Veronika Vrecionová zdůraznila, že solidarita s Ukrajinou není jen symbolickým gestem. „Každé naše rozhodnutí o podpoře Ukrajiny je současně rozhodnutím o tom, jakou Evropu chceme předat dalším generacím. Evropu, která se dokáže postavit agresi, nebo Evropu, která ustupuje,“ uvedla. Podle ní je důležité, aby Evropská unie nadále spojovala politickou, ekonomickou i obrannou podporu s tlakem na Rusko.
Ondřej Krutílek upozornil, že v situaci, kdy se rozhoduje o bezpečnosti celé Evropy, není prostor pro váhání ani vysílání rozporuplných signálů. „Teď opravdu není čas zpochybňovat klíčové kroky, jako je muniční iniciativa, nebo odmítat ručit za půjčku Ukrajině. Takové kroky doma možná vypadají jako politická taktika, ale navenek oslabují důvěru našich partnerů v EU i NATO,“ uvedl. Podle něj si Česká republika musí ujasnit priority, protože důvěryhodnost a předvídatelnost jsou základním předpokladem naší vlastní bezpečnosti.
Europoslanci ODS zdůrazňují, že Evropská unie nesmí v podpoře Ukrajiny za žádnou cenu polevit. „Stáli jsme za Ukrajinou od prvního dne a budeme za ní stát i nadále. Je to naše povinnost i nutnost pro bezpečnost Evropy. To, co je pro nás nepohodlné, je pro Ukrajince otázkou života a smrti,“ uzavřeli.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
