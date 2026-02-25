Jurečka (KDU-ČSL): Klasická Potěmkinova vesnice v podání této vlády

Na papíře zvýší od 1. dubna 2026 platy lidem v sociálních službách, ale nedali na to ani korunu a píší k tomu takové statusy. Každý rok jsem zvyšoval rozpočet pro sociální služby, pravidelně také úhradovou vyhlášku a dvakrát také příspěvek na péči, aby peněz do sociálních služeb také přes EU peníze proudilo na rozvoj a investice každý rok více.
Když tam ty peníze vláda nedala a nechala sociální služby na holičkách, navrhnu to ve druhém čtení rozpočtu a těch 2,8 miliardy korun na letošní rok, které tam vláda nedala, tam budu chtít doplnit. Prace na MPSV se nedělá fotkami od stolu a u mechové stěny, ale prací a skutečnými činy, přeji, ať se Vám, Aleši Juchelko, daří především ty činy.
