Szijjártó: Osa Brusel–Berlín–Kyjev chce odstranit Orbána

Na předvolebním mítinku v obci Kiskunlacháza se Szijjártó ostře vymezil proti Ukrajincům.
„Rusové zaútočili na Ukrajince a Ukrajinci se brání, ale brání se oni, ne my,“ zdůraznil v promluvě mezi voliči. „Takže tato lež, tento lživý postoj Ukrajinců, tedy že brání Evropu, je stejně vzdálený pravdě, jako je (maďarské město) Makó vzdáleno od Jeruzaléma,“ zdůraznil šéf maďarské diplomacie. Zmíněná města jsou od sebe vzdálena přibližně 3 tisíce kilometrů.
„Takže Ukrajinci nás nebrání, brání sami sebe. Dělají to vášnivě, ano, ale brání se sami, ne nás. Maďarsko nečelí útoku. Žádný evropský stát nečelí útoku. NATO nečelí útoku. … Proto nesmíme přistoupit na falešný obraz, že Ukrajincům něco dlužíme,“ zdůraznil maďarský ministr zahraničí.
A pokračoval s nezměněnou tvrdostí hlasu.
„Nemají žádný morální, politický ani právní základ požadovat od nás vojáky, peníze a podporu EU. Chrání sami sebe. Je ostatně povinností každé země chránit sama sebe. Nás nechrání Ukrajina, ale fakt, že jsme členy NATO. Naší bezpečnostní zárukou je členství v NATO, nikoli Ukrajina. Proto musíme odmítnout myšlenku, že Ukrajincům něco dlužíme. My Ukrajincům nic nedlužíme,“ zdůraznil znovu mezi voliči.
K výbuchům plynovodu Nord Stream došlo v září 2022, tedy 7 měsíců po vpádu Rusů na celé území Ukrajiny. V létě 2025 německé úřady oznámily, že identifikovaly všechny osoby podezřelé z účasti na útoku. Šlo o Ukrajince.
„Proto je nyní velmi důležitým úkolem chránit ropovody a plynovody, kterými putují ropa a plyn do Maďarska, před hrozbou fyzického útoku. V dnešní době nelze fyzický útok na ropovody do Maďarska vyloučit, musíme na ně být připraveni, musíme být připraveni je odrazit,“ zdůraznil ministr.
Ukrajinci jsou podle jeho názoru ve své situaci schopni spáchat takřka cokoli. Maďarsko prý již přijalo důležitá opatření, aby svou energetickou infrastrukturu ochránilo. Přesto je podle maďarského ministra zahraničí třeba mít se na pozoru.
„Ukrajinci dobře vědí, že pokud zůstaneme u moci i další čtyři roky, ani o píď se nepřiblíží členství v EU, peníze maďarského lidu na Ukrajinu určitě nepoputují a v Bruselu v příštích čtyřech letech nebude přijato žádné rozhodnutí, které by Maďarsko a celý evropský kontinent přivedlo do války. A kvůli tomuto všemu jsou Ukrajinci, ruku na srdce, schopni čehokoli,“ nechal se slyšet šéf maďarské diplomacie.
„Je to země, ve které probíhá otevřený hon na lidi na ulicích, ve které jsou lidé biti a odvlečeni před očima svých dětí a rodin a poté posíláni na frontu. Je to země, kde jsou práva národnostních menšin používat svůj rodný jazyk dnes v horším stavu než za Sovětského svazu. Je to země, ve které je bohužel možné cokoli,“ zdůraznil mezi voliči.
Nakonec narýsoval osu, na kterou si Maďaři musejí dát pozor. Jde podle něj o osu Brusel–Berlín–Kyjev. Narážel na mocnosti osy z druhé světové války s hlavními městy v Berlíně, v Římě a v Tokiu.
„To je pojmenování současné osy. Brusel, Berlín, Kyjev. V Bruselu chtějí, abychom nebránili válce, migraci a genderové politice. V Berlíně chtějí, aby se jim nepletly do cesty malé země jako Maďarsko, ale abychom, až přijde rozkaz, prostě řekli ‚rozumíme, pane veliteli‘. A v Kyjevě chtějí, aby Maďarsko mělo proukrajinskou vládu. A tohle bude v sázce v parlamentních volbách,“ uzavřel.
