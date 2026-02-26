Zelenskyj doufá v 800 miliard dolarů do 10 let

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
„Podle mého názoru nejsou problémy v tuto chvíli na vojenské úrovni. Problém spočívá v politické vůli ukončit tuto válku a v otázce území,“ řekl Zelenskyj k současné situaci. Ukrajinského prezidenta citovala agentura Reuters. Zelenskyj o tom prý hovořil po telefonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a shodli se, že by brzy mělo dojít ke třístranným jednáním lídrů.
Poděkoval Spojeným státům za jejich „aktivní zapojení“ do mírového procesu a za rakety pro systémy protivzdušné obrany, které pomáhají Ukrajině odolávat zimním útokům Ruské federace.
Zelenskyj uvedl, že USA chtějí najít způsob, jak co nejdříve ukončit největší evropský konflikt od druhé světové války.
„Projednali jsme otázky, kterými se naši zástupci budou zabývat zítra v Ženevě během bilaterálního setkání, a také přípravy na další setkání plných vyjednávacích týmů v třístranném formátu na samém začátku března. Očekáváme, že toto setkání vytvoří příležitost k přesunu rozhovorů na úroveň lídrů. Prezident Trump tuto posloupnost kroků podporuje. To je jediný způsob, jak vyřešit všechny složité a citlivé otázky a konečně ukončit válku. Děkujeme!“ zdůraznil na sociální síti X.
I just spoke with @POTUS Donald Trump. Envoys of President Trump – Steve Witkoff and Jared Kushner were also on the call. Our teams work intensively and I thanked them for all their work and for their active involvement in the negotiations and the efforts to end the war.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 25, 2026
We also… pic.twitter.com/OrEScsVf3I
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Ruská tisková agentura TASS s odvoláním na diplomatický zdroj uvedla, že vyslanec prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev ve čtvrtek odletí do Ženevy, aby se setkal s americkými vyjednavači, ale neuvedla žádné další podrobnosti.
Server Kyiv Post upozornil, že Ukrajina uvedla, že v řadách Ruska bylo identifikováno více než 1 780 občanů z 36 afrických zemí – včetně Ghany – a že někteří z nich byli zajati. Ghanský ministr zahraničí Samuel Okudzeto Ablakwa ve středu během vzácné návštěvy Ukrajiny v Kyjevě naléhavě žádal o propuštění dvou ghanských válečných zajatců.
Ukrajinci na oplátku žádají africké země, aby bránily verbování svých občanů do řad ruských agresorů.
Z Kyjeva a dalších ukrajinských měst jsou opět hlášeny exploze. Rusko zahájilo kombinovaný raketový a dronový útok po celé Ukrajině v časných ranních hodinách 26. února, zaměřený na Kyjev, Charkov, Záporoží a Kryvyj Rih. Podle novinářů serveru Kyiv Independent na místě došlo k prvním explozím v hlavním městě Ukrajiny kolem čtvrté hodiny ranní místního času.
Vedoucí vojenské správy města Kyjeva Tymur Tkačenko uvedl, že Rusko útočí na město balistickými raketami i drony, a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech, dokud nebude zrušen stav pohotovosti před náletem. Starosta Vitalij Kličko potvrdil, že ve městě působí protivzdušná obrana, a varoval obyvatele, aby zůstali na bezpečných místech.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.