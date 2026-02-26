Zelenskyj doufá v 800 miliard dolarů do 10 let

Proběhl další telefonát mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Během tohoto rozhovoru vyšlo najevo několik věcí. Mimo jiné to, že ani podle ukrajinského prezidenta nespočívá teď největší problém války v situaci na frontě. Ukrajinci vedle války řeší i obnovu své země po válce. Kyjev doufá, že v příštích 10 letech přiláká na obnovu země přibližně 800 miliard dolarů.

Povede se ještě letos ukončit ruskou agresi na Ukrajině? Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu s prezidentem USA Donaldem Trumpem prohlásil, že situace na frontě v této otázce nehraje tu nejdůležitější roli.

„Podle mého názoru nejsou problémy v tuto chvíli na vojenské úrovni. Problém spočívá v politické vůli ukončit tuto válku a v otázce území,“ řekl Zelenskyj k současné situaci. Ukrajinského prezidenta citovala agentura Reuters. Zelenskyj o tom prý hovořil po telefonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a shodli se, že by brzy mělo dojít ke třístranným jednáním lídrů. 

Poděkoval Spojeným státům za jejich „aktivní zapojení“ do mírového procesu a za rakety pro systémy protivzdušné obrany, které pomáhají Ukrajině odolávat zimním útokům Ruské federace.

Zelenskyj uvedl, že USA chtějí najít způsob, jak co nejdříve ukončit největší evropský konflikt od druhé světové války.

„Projednali jsme otázky, kterými se naši zástupci budou zabývat zítra v Ženevě během bilaterálního setkání, a také přípravy na další setkání plných vyjednávacích týmů v třístranném formátu na samém začátku března. Očekáváme, že toto setkání vytvoří příležitost k přesunu rozhovorů na úroveň lídrů. Prezident Trump tuto posloupnost kroků podporuje. To je jediný způsob, jak vyřešit všechny složité a citlivé otázky a konečně ukončit válku. Děkujeme!“ zdůraznil na sociální síti X.

 

 

„Myslím, že třístranná jednání se budou konat začátkem března. Zítra budou na bilaterální schůzce mezi Ukrajinou a Spojenými státy připraveny ekonomické dokumenty.“ Kyjev doufá, že v příštích 10 letech přiláká na obnovu země přibližně 800 miliard dolarů z veřejných a soukromých zdrojů. Nejnovější hodnocení Světové banky zveřejněné v pondělí ukázalo, že obnova ukrajinské ekonomiky bude stát odhadem 588 miliard dolarů. Hodnocení je založeno na datech od 24. února 2022 do 31. prosince 2025.

Ruská tisková agentura TASS s odvoláním na diplomatický zdroj uvedla, že vyslanec prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev ve čtvrtek odletí do Ženevy, aby se setkal s americkými vyjednavači, ale neuvedla žádné další podrobnosti.

Server Kyiv Post upozornil, že Ukrajina uvedla, že v řadách Ruska bylo identifikováno více než 1 780 občanů z 36 afrických zemí – včetně Ghany – a že někteří z nich byli zajati. Ghanský ministr zahraničí Samuel Okudzeto Ablakwa ve středu během vzácné návštěvy Ukrajiny v Kyjevě naléhavě žádal o propuštění dvou ghanských válečných zajatců.

Ukrajinci na oplátku žádají africké země, aby bránily verbování svých občanů do řad ruských agresorů.

Z Kyjeva a dalších ukrajinských měst jsou opět hlášeny exploze. Rusko zahájilo kombinovaný raketový a dronový útok po celé Ukrajině v časných ranních hodinách 26. února, zaměřený na Kyjev, Charkov, Záporoží a Kryvyj Rih. Podle novinářů serveru Kyiv Independent na místě došlo k prvním explozím v hlavním městě Ukrajiny kolem čtvrté hodiny ranní místního času.

Vedoucí vojenské správy města Kyjeva Tymur Tkačenko uvedl, že Rusko útočí na město balistickými raketami i drony, a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech, dokud nebude zrušen stav pohotovosti před náletem. Starosta Vitalij Kličko potvrdil, že ve městě působí protivzdušná obrana, a varoval obyvatele, aby zůstali na bezpečných místech.

