NOVÁ HUŤ posiluje svůj tým. Zkušený manažer Roland Hinterreiter povede projekt výstavby nové elektrické pece

26.02.2026 11:58 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Společnost NOVÁ HUŤ získala do svého týmu významnou posilu, zkušeného manažera Rolanda Hinterreitera, který bude řídit projekt výstavby nové elektrické obloukové pece.

NOVÁ HUŤ posiluje svůj tým. Zkušený manažer Roland Hinterreiter povede projekt výstavby nové elektrické pece
Foto: Nová huť
Popisek: Nová huť - logo

Roland Hinterreiter se do společnosti vrací, neboť v minulosti v ostravské huti již řadu let pracoval. Před svým odchodem z LIBERTY Ostrava v roce 2024 měl na starosti projekt výstavby hybridních pecí. Jeho návrat do prostředí ostravské hutě tak představuje kontinuitu know-how i zkušeností s obdobnou technologickou transformací.

„Roland disponuje jedinečnou kombinací detailních znalostí místního provozu a praktických zkušeností s přípravou a řízením podobného projektu. Právě tyto zkušenosti jsou pro nás v této fázi rozvoje zásadní,“ zdůvodnil tuto významnou organizační změnu generální ředitel NOVÉ HUTI Radek Strouhal.

„Jsem rád, že se NOVÉ HUTI podařilo obnovit výrobu a že mohu být součástí nové etapy jejího rozvoje. Je to pro mě výzva, ale také potěšení pomoci s projektem výstavby nové elektrické obloukové pece, která společnosti umožní snížit závislost na dovozu vstupních surovin a zefektivnit výrobu. Věřím, že svými dosavadními zkušenostmi přispěji k úspěšné realizaci této důležité investice,“ uvedl Roland Hinterreiter.

Roland Hinterreiter

Roland Hinterreiter

Výstavba nové elektrické obloukové pece s plánovanou kapacitou až 1,5 milionu tun oceli ročně je klíčovým krokem v transformaci společnosti směrem k moderní, efektivní a ekologické výrobě oceli. Projekt posílí konkurenceschopnost podniku a vytvoří pevný základ pro jeho dlouhodobý rozvoj.

Roland Hinterreiter bude odpovědný za komplexní přípravu projektu, koordinaci interních týmů i spolupráci s technologickými partnery. Jeho cílem bude zajistit hladký průběh realizace této strategické investice.

V ostravské huti působil od roku 2010, kdy začínal jako projektový manažer na závodě Investice. Od roku 2019 byl ředitelem závodu Údržba a v roce 2022 se stal ředitelem projektu výstavby hybridních pecí. Během svého působení v LIBERTY Ostrava se podílel na řízení a realizaci řady významných investičních a technologických projektů.

Psali jsme:

Z Vodochod do Pardubic. Aero dodalo další Skyfox pro státní LOM Praha
CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině
Zlínští podnikatelé míří do Texasu. ZRIA jim otevřela dveře k velkému byznysu
CSG rozšiřuje představenstvo a má nového ředitele marketingu a komunikace

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Nová huť , průmysl , TZ , management , Hinterreiter

Ing. Ondřej Knotek byl položen dotaz

Co máte proti poslankyni Bartůšek?

Proč jste ji vyloučili z vaší frakce? Jaký problém máte s Přísahou a s poslankyní Bartůšek? Podle mě se aktivně snaží řešit řadu problémů, navíc jaký přínos má oslabování spojenců? A vyloučíte i Staňka nebo to bylo osobní jen vůči Bartůšek?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministerstvo zdravotnictví: Ministr podpořil výuku AI na lékařských fakultách

13:21 Ministerstvo zdravotnictví: Ministr podpořil výuku AI na lékařských fakultách

Inovace, umělá inteligence a propojení medicíny s technologiemi byly hlavními tématy pracovní cesty …