NOVÁ HUŤ posiluje svůj tým. Zkušený manažer Roland Hinterreiter povede projekt výstavby nové elektrické pece

Roland Hinterreiter se do společnosti vrací, neboť v minulosti v ostravské huti již řadu let pracoval. Před svým odchodem z LIBERTY Ostrava v roce 2024 měl na starosti projekt výstavby hybridních pecí. Jeho návrat do prostředí ostravské hutě tak představuje kontinuitu know-how i zkušeností s obdobnou technologickou transformací.
„Roland disponuje jedinečnou kombinací detailních znalostí místního provozu a praktických zkušeností s přípravou a řízením podobného projektu. Právě tyto zkušenosti jsou pro nás v této fázi rozvoje zásadní,“ zdůvodnil tuto významnou organizační změnu generální ředitel NOVÉ HUTI Radek Strouhal.
„Jsem rád, že se NOVÉ HUTI podařilo obnovit výrobu a že mohu být součástí nové etapy jejího rozvoje. Je to pro mě výzva, ale také potěšení pomoci s projektem výstavby nové elektrické obloukové pece, která společnosti umožní snížit závislost na dovozu vstupních surovin a zefektivnit výrobu. Věřím, že svými dosavadními zkušenostmi přispěji k úspěšné realizaci této důležité investice,“ uvedl Roland Hinterreiter.
Roland Hinterreiter
Výstavba nové elektrické obloukové pece s plánovanou kapacitou až 1,5 milionu tun oceli ročně je klíčovým krokem v transformaci společnosti směrem k moderní, efektivní a ekologické výrobě oceli. Projekt posílí konkurenceschopnost podniku a vytvoří pevný základ pro jeho dlouhodobý rozvoj.
Roland Hinterreiter bude odpovědný za komplexní přípravu projektu, koordinaci interních týmů i spolupráci s technologickými partnery. Jeho cílem bude zajistit hladký průběh realizace této strategické investice.
V ostravské huti působil od roku 2010, kdy začínal jako projektový manažer na závodě Investice. Od roku 2019 byl ředitelem závodu Údržba a v roce 2022 se stal ředitelem projektu výstavby hybridních pecí. Během svého působení v LIBERTY Ostrava se podílel na řízení a realizaci řady významných investičních a technologických projektů.
