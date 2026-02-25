Zoo Zlín nabízí dětem od tří let speciální prázdninovou nabídku

Jarní prázdniny klepou na dveře a Zoo Zlín přichystala pro děti milé překvapení. Už od soboty 28. února budou moci zavítat do zoo pouze za 40 korun. „Speciální nabídka pro děti od 3 do 12,99 let potrvá až do závěru jarních prázdnin, tedy do neděle 8. března,“ přiblížila nabídku Romana Mikešová, vedoucí marketingu.
„Jsem rád, že Zoo Zlín připravila pro děti tak milé jarní překvapení. Zvýhodněné vstupné je skvělou příležitostí, jak si společně užít prázdniny aktivně, venku a bez dlouhého cestování. Naše zoo patří k největším lákadlům města a jsem přesvědčený, že návštěva nadchne malé i velké, ať už to budou první letošní mláďata, krmení šelem nebo jedinečná atmosféra celého areálu. Věřím, že si děti ze Zoo Zlín odnesou krásné zážitky, na které budou ještě dlouho vzpomínat,“ uvedl primátor Jiří Korec.
Zlínská zoo je i v zimě plná života a rozhodně stojí za návštěvu. Otevřeny budou všechny přístupné pavilony a expozice. „U klokanů rudokrkých už při troše štěstí zahlédnete letošní mláďata, která začínají vykukovat z vaků samic. V Zátoce rejnoků si nakrmíte a pohladíte mořské rejnoky, od soboty 28. února do neděle 8. března můžete každý den vždy ve 13:00 zavítat na krmení jaguárů, ve 14:00 na krmení naší lví smečky. V pondělí, ve středu a v pátek buďte v 11:00 v hledišti Gora Ark, nejdelší voliéry supů v České republice. Právě v tento čas zde uvidíte dvacítku supů, jak se slétává na krmení. Věřte, že si bude připadat úplně jako v Africe,“ přiblížila nabídku Romana Mikešová.
Teplá jídla a občerstvení zajistí restaurace Tyrol, Neapolitáno a pizzerie Kookaburra, otevřena bude také Chocolatérie s nabídkou skvělé kávy, čokolády a pralinek. Suvenýry a hezké dárky nabídnou zooshopy v Zátoce rejnoků a na hlavním vstupu.
Zlínská zoo je otevřena každý den v roce, v lednu a únoru od 8:30 do 16 hodin, pokladny a turnikety hlavního vstupu jsou k dispozici do 15:30. Během prázdninové akce bude také otevřen sezónní vstup, a to od 8:30 do 14 hodin.
