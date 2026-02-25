Zoo Zlín nabízí dětem od tří let speciální prázdninovou nabídku

25.02.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Už od soboty 28. února budou moci děti zavítat do zoo pouze za 40 korun.

Zoo Zlín nabízí dětem od tří let speciální prázdninovou nabídku
Foto: ZOO Zlín
Popisek: ZOO Zlín

Jarní prázdniny klepou na dveře a Zoo Zlín přichystala pro děti milé překvapení. Už od soboty 28. února budou moci zavítat do zoo pouze za 40 korun. „Speciální nabídka pro děti od 3 do 12,99 let potrvá až do závěru jarních prázdnin, tedy do neděle 8. března,“ přiblížila nabídku Romana Mikešová, vedoucí marketingu.

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

69%
19%
6%
1%
1%
4%
hlasovalo: 6427 lidí

„Jsem rád, že Zoo Zlín připravila pro děti tak milé jarní překvapení. Zvýhodněné vstupné je skvělou příležitostí, jak si společně užít prázdniny aktivně, venku a bez dlouhého cestování. Naše zoo patří k největším lákadlům města a jsem přesvědčený, že návštěva nadchne malé i velké, ať už to budou první letošní mláďata, krmení šelem nebo jedinečná atmosféra celého areálu. Věřím, že si děti ze Zoo Zlín odnesou krásné zážitky, na které budou ještě dlouho vzpomínat,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Zlínská zoo je i v zimě plná života a rozhodně stojí za návštěvu. Otevřeny budou všechny přístupné pavilony a expozice. „U klokanů rudokrkých už při troše štěstí zahlédnete letošní mláďata, která začínají vykukovat z vaků samic. V Zátoce rejnoků si nakrmíte a pohladíte mořské rejnoky, od soboty 28. února do neděle 8. března můžete každý den vždy ve 13:00 zavítat na krmení jaguárů, ve 14:00 na krmení naší lví smečky. V pondělí, ve středu a v pátek buďte v 11:00 v hledišti Gora Ark, nejdelší voliéry supů v České republice. Právě v tento čas zde uvidíte dvacítku supů, jak se slétává na krmení. Věřte, že si bude připadat úplně jako v Africe,“ přiblížila nabídku Romana Mikešová.

Teplá jídla a občerstvení zajistí restaurace Tyrol, Neapolitáno a pizzerie Kookaburra, otevřena bude také Chocolatérie s nabídkou skvělé kávy, čokolády a pralinek. Suvenýry a hezké dárky nabídnou zooshopy v Zátoce rejnoků a na hlavním vstupu.

Zlínská zoo je otevřena každý den v roce, v lednu a únoru od 8:30 do 16 hodin, pokladny a turnikety hlavního vstupu jsou k dispozici do 15:30. Během prázdninové akce bude také otevřen sezónní vstup, a to od 8:30 do 14 hodin.

Psali jsme:

Zoo Zlín poprvé v historii přivítala osm set tisícího návštěvníka
Zoo Liberec: Strašidelná zoo už tento víkend
Zoo Zlín slaví první odchov zoborožce přilbového v Česku. Mláděti chutnají cvrčci
Zoo Liberec zapůjčila chovného samce Safari Parku Dvůr Králové

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

děti , kraj Zlínský , Zlín , ZOO , TZ , Zoo Zlín

Tomio Okamura byl položen dotaz

Navrhujete prý omezení privilegií politiků

Jaké privilegia máte na mysli a jakým způsobem je omezit? Bude se to třeba týkat i zrušení imunity, která z vás dělá něco víc? Aspoň já to tak vidím. A ještě by mě zajímalo, jaké výdaje státu považuje za zbytečné a bude je chtít řešit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Léky nevhodné pro kombinaci s pitím kávyLéky nevhodné pro kombinaci s pitím kávy Jednoznačně nejoblíbenější postelové polohy ženJednoznačně nejoblíbenější postelové polohy žen

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zoo Zlín nabízí dětem od tří let speciální prázdninovou nabídku

22:03 Zoo Zlín nabízí dětem od tří let speciální prázdninovou nabídku

Už od soboty 28. února budou moci děti zavítat do zoo pouze za 40 korun.