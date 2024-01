Vězeňská služba: „Zásilkovna“, nový zaměstnavatel odsouzených mužů

Zaměstnávat odsouzené v co nejvyšším počtu, to je dnešní žádaný fenomén ve vězeňské službě, ale i nutnost, kterou vnímá početné procento odsouzených, snažících se získat správné pracovní návyky a umořit tak své dluhy, vzniklé z trestné činnosti. Nabídku zaměstnání v Zásilkovně využívá v současné době 22 odsouzených, tito odsouzení jezdí hromadně do brněnské pobočky a jsou doprovázeni pracovníkem oddělení zaměstnávání odsouzených osob.

reklama

Náplň práce odsouzených mužů spočívá v přerozdělování doručeného nákladu z kamionů do pobočky, kde probíhá další třídění zásilek a balíků, a následné třídění dle poštovních směrovacích čísel. Pracovní doba je uzpůsobena dle potřeb Zásilkovny a odsouzení jezdí do práce na odpolední směnu, a to od druhé hodiny odpolední do půl jedenácté večer. Firma je schopna nabídnout také ranní směnu pro zaměstnání odsouzených, která jak věříme, bude v budoucnu naplněna.

Věznice se aktivně snaží odsouzeným nabízet různé možnosti pracovních uplatnění a podporovat je, ve snaze aktivně řešit své pohledávky a plnohodnotně se po odchodu z výkonu trestu začlenit do společnosti a být prospěšný jak sobě, tak svým bližním.

Psali jsme: Vězeňská služba: Věznice Stráž pomáhá Farní charitě z České lípy ČEZ: Pankrácká věznice ušetří na energii osm milionů korun ročně Vězeňská služba: Zapojili jsme se do sbírky lízátek pro malé pacienty Vězeňská služba obdaruje malé pacienty Fakultní nemocnice v Motole mikulášskou nadílkou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE