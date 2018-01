Vláda Andreje Babiše podala demisi a přijala novelu insolvenčního zákona

Na dnešním jednání vlády rozhodl kabinet Andreje Babiše o podání demise. Vládní kabinet tak reaguje na výsledek včerejšího hlasování o vyslovení důvěry vládě v Poslanecké sněmovně. Premiér Babiš nyní požádá o termín u prezidenta Miloše Zemana, aby mu demisi podal osobně. Až do jmenování nové vlády bude současná vláda fungovat jako doposud.

Vláda se dnes zabývala návrhem na vydání ústavního zákona, který by zavedl institut celostátního referenda do českého právního řádu. Vláda k návrhu poslanců Tomia Okamury a Radima Fialy přijala neutrální stanovisko. „Podle našich představ by mělo být kvórum v rámci zákona asi 10 % tak, jak je to například ve Francii nebo v Rakousku. U nás by se jednalo zhruba o 800 tisíc oprávněných voličů. Předmětem referenda by také neměly být naše zahraniční závazky včetně vystoupení z EU či NATO,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Vláda také přijala Koncepci vodní dopravy pro období 2016-2023. Schválená varianta počítá s výstavbou plavebního stupně v Děčíně a tím i zlepšení splavnosti vodní cesty v úseku Ústí nad Labem – státní hranice.

Vláda schválila novelu insolvenčního zákona, která přinese výrazné zlepšení postavení dlužníků a věřitelů. Nově zpřístupňuje institut oddlužení širšímu počtu dlužníků, kteří chtějí své dluhy poctivě splácet. Věřitelé tak budou mít vyšší šance na získání alespoň části svých pohledávek. Dosavadní úprava oddlužení nebyla využitelná nejméně majetnými a poctivými dlužníky a vedla k růstu a řetězení dluhů, zvýšení počtu exekucí a přitom nedocházelo k uspokojení věřitelů.

Kabinet přijal dva související zákony o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Činnost znalců a tlumočníků byla dosud upravena jedním zákonem. Cílem oddělení profesí do dvou zákonů je stabilizovat a zkvalitnit výkon znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti. Zákony zavádějí právní nárok na zápis do seznamu znalců, soudních tlumočníků a soudních překladatelů a stanovují kvalifikační požadavky s cílem personálního zkvalitnění výkonu těchto profesí. Součástí obou zákonů je i revize systému odměňování.

Na dnešním jednání pokračovali ministři v projednávání dokumentu Přehled klíčových agend evropské politiky s důrazem na aktuální priority z hlediska zájmů České republiky. K českým prioritám patří zejména řešení migrace a potřeba stanovit strategii vyjednávání o migračních kvótách. Cílem je, aby závěrečná podoba reformy tzv. dublinského systému nebyla na povinných kvótách založena. Dalšími prioritami jsou posílení obranné spolupráce, ochrana vnitřního trhu či příprava budoucího rozpočtu Evropské unie. Předseda vlády Andrej Babiš zdůraznil, že vláda chce v Evropské unii vystupovat co nejaktivněji a jednotliví ministři se budou osobně účastnit jednání svých sektorových Rad a pravidelně informovat o vyjednávání českých cílů. K projednávání se vláda vrátí 31. ledna 2018.

Kabinet také schválil změny Jednacího řádu a Legislativních pravidel vlády s cílem zefektivnit a zrychlit projednávání materiálů předložených vládě a odstranit nelogičnosti a duplicity. K navrhovaným změnám patří úprava meziresortního připomínkového řízení u nelegislativních materiálů, zrušení povinnosti předkládat materiály v elektronické i papírové podobě nebo zúžení okruhu osob, které se jednání vlády účastní. Na základě připomínek bylo v Jednacím řádu ponecháno hlasování po jménech v případech, kdy se rozhoduje o nakládání s majetkem či dotacích.

Vláda rozhodla, že se nepřipojí k žalobě Polska proti limitům znečištění ovzduší, které schválila Evropská unie v loňském roce.

autor: Tisková zpráva