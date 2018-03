Vláda navštívila Zlínský kraj

Návštěvu kraje zahájila vláda v Kroměřížské nemocnici, kde si prohlédla prostory pro výstavbu nové magnetické rezonance a diskutovala s vedením nemocnice a lékaři. Pacienti musejí nyní na vyšetření na magnetické rezonanci čekat několik týdnů, a proto se kraj snaží co nejdříve zajistit nový přístroj. Vyčlenil na to 58 milionů korun. V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně si poté vláda prohlédla Oddělení interny.

Významným tématem pondělní návštěvy byla výstavba dopravní infrastruktury. Členové vlády si prohlédli místo budoucí výstavby dálnic D49 a D55. Stavba zde už delší dobu stojí, a to především kvůli odporu ekologických aktivistů požadujících přezkum vydaných správních rozhodnutí. Argumentují zejména výskytem chráněných živočišných druhů, například křečka polního, lelka lesního a skřivana lesního. Vláda navštívila také železniční nádraží ve Vsetíně, které projde zásadní rekonstrukcí. V jeho blízkosti má vyrůst nákupní galerie s podzemním parkovištěm a blíže se k němu přesune autobusové nádraží. Během své cesty ministři a ministryně navštívili i místo budoucí silnice I/49 a I/57.

„Máme jeden z nejvyšších růstů v Evropě, téměř pět procent, a ten je tažen spotřebou občanů a firem a exportem. Bylo by dobré, aby všichni starostové, hejtmani, primátoři, ministři a zástupci dalších institucí napsali svou představu investic, protože paradoxně i u nejmenších obcí jsou velké projekty. Jsou zde ale i velké investice do zdravotnictví, sportu, do sociálních zařízení, obchvatů, dálnic, železnic, škol a školek, kultury a samozřejmě do bydlení a dalších. To vše, když sečteme, budou obrovské investice. Poté bude třeba je seřadit z hlediska priorit a návratnosti,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Členové vlády se sešli i na společném jednání s Radou Zlínského kraje. Kromě dopravy a zdravotnictví byla tématem například kompenzace mezd řidičů, kterým se od začátku ledna 2018 zvýšila minimální mzda. Kraji se proto na dodatku smluv s dopravci navýšily náklady o téměř 75 milionů korun. Jedním z bodů jednání byla i nákaza africkým morem prasat, se kterým se Zlínský kraj potýká už od června 2017. K polovině února byla potvrzená nákaza u 200 kusů divokých prasat. Ministerstvo zemědělství kraji proplácí náklady na udržování provozu elektrických ohradníků. Vláda se setkala i se starosty obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji. Mluvilo se i o budoucím využití věznice v Uherském Hradišti, kde by mohlo vzniknout Muzeum totality, dotacích na výstavbu a rekonstrukce objektů pro sociální služby a financování regionálního školství, protože učitelé ve Zlínském kraji pobírají oproti jiným regionům nižší mzdy.

Následně předseda vlády Andrej Babiš a členové kabinetu zavítali do Památníku Tomáše Bati ve Zlíně, kde byly představeny plány na jeho revitalizaci. Po celkové rekonstrukci se má památník vrátit do podoby po roce 1933, kdy byl postaven. Uvnitř památníku bude také kopie letadla Junkers F 13, ve kterém Baťa zahynul. Na celkové náklady 70 milionů korun přispělo Ministerstvo kultury částkou 32 milionů korun. Významnou rekonstrukcí projde také Velké kino z roku 1932, které je od března 2016 zavřené kvůli problémům se statikou.

Poblíž Vlachovic si členové vlády prohlédli údolí, kde by měla být postavena vodní nádrž za 5,5 miliardy korun. Nádrž je důležitá především jako zdroj pitné vody, dále pak jako ochrana před povodněmi. V současné době jsou zpracovávány potřebné studie. V provozu by měla být od srpna 2030.

Spolu s předsedou vlády Andrejem Babišem se cesty zúčastnili 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, ministr zemědělství Jiří Milek, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr kultury Ilja Šmíd. Ministři kultury, školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství a ministryně práce a sociálních věcí navíc navštívili samostatně vybraná místa Zlínského kraje. Zde se zabývali problémy spadajícími pod jejich resorty.

V návštěvách krajů bude vláda pokračovat už v úterý 13. března 2018, kdy pojede do Libereckého kraje. Následovat budou kraje Středočeský, Královéhradecký a Moravskoslezský.

autor: Tisková zpráva