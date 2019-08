Vláda schválila kandidátku do Evropské komise i dotace pro protidrogovou politiku

Hned prvním bodem jednání byla nominace Věry Jourové do Evropské komise pro období 2019 až 2024. Vláda kandidaturu schválila a historicky poprvé tak Česká republika navrhuje stejného komisaře na dvě období. Věra Jourová v uplynulých pěti letech řídila portfolio spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovnosti žen a mužů.

„Paní Jourová v Evropské komisi zastupuje zájmy Evropy, všech evropských občanů. O výběru budu informovat nově zvolenou předsedkyni Ursulu von der Leyenovou a uvidíme, jakým způsobem se posunou vyjednávání o portfoliu. Myslím si, že paní Jourová má dobrou šanci uspět, “ uvedl Andrej Babiš.

Dalším důležitým bodem bylo jmenování předsedy Národní sportovní agentury. S účinností od 26. srpna 2019 členové vlády jmenovali předsedou Milana Hniličku. Podle premiéra se jedná o důležitý krok, kterým vláda ukáže, že podporuje sport. Národní sportovní agentura má pomoci také tomu, aby se peníze dostaly přímo do klubů a dětem a to také prostřednictvím jednotlivých svazů. Celkem je letos pro sportovní účely vyčleněno 7 miliard korun.

Členové vlády dnes schválili také poskytování dotací ze státního rozpočtu na protidrogovou politiku. Jedná se o finance v rámci dotačního titulu Protidrogová politika na rok 2020, který se zaměřuje na dvě hlavní dotační oblasti. První oblast se zaměřuje především na uživatele návykových látek a další osoby se závislostmi. Cílem je podpora například ambulantní léčby, prevence rizikového chování či prevence proti předávkování. Druhá dotační oblast se pak zaměřuje na informativní a výzkumné projekty určené pro veřejnost. Rozpočet dotací na protidrogovou politiku pro rok 2020, činí celkem 206,5 milionu korun.

„Jde o věc, ve které chceme pokračovat. Chceme investovat především do prevence. Vedla se velká debata ohledně regulací, ohledně reklamy na alkohol atd.,“ doplnil předseda vlády.

Vláda dnes projednávala také novelu zákona o daňovém řádu. Ta souvisí s projektem MOJE daně, který se zabývá tím, aby bylo možné vyplňovat daňová přiznání pohodlně online z domova nebo kanceláře. V rámci zákona se řeší především čtyři hlavní oblasti. První z nich je podpora elektronizace, kdy si podnikatelé mohou pomocí tzv. daňové informační schránky sledovat placení povinností či úročení. Schránka má v budoucnu sloužit jako základ pro předvyplňování daňových přiznání. Dalším z cílů je zjednodušení kontrolních postupů při daňové kontrole. Toho se docílí za pomoci jednodušší komunikace emailem. Celkem má dojít k velkému urychlení celého procesu.

Třetí důležitou částí je revize úroků v daňovém systému. Jde o narovnání všech úroků a sankcí, které daňový řád zná. Jde například o úroky z prodlení či z posečkání. Cílem je snížení úroků celkem o 6 % na konečných 10 %. Poslední důležitou změnou je vracení části nadměrného odpočtu. Nově se možnost zadržovat nadměrný odpočet bude stahovat jen na tu část, o které má správce daně pochybnosti. Nesporná část se tak vrátí zpět plátci daně.

Vláda se také dnes seznámila se Zprávou o finančních opravách EU prostředků v České republice. Zpráva, rozdělená na dvě části, se v první části zabývá finančními opravami, tzv. korekcemi. Celkem byly do 30. června 2019 provedeny opravy ve výši 38,4 miliardy korun a za fondy EU v oblasti kohezní politiky pak došlo k opravám za 36,4 miliardy korun. Druhá část zprávy pak informuje o krocích, které české orgány učinily proti osobám, které opravy zavinily. Nejčastěji se používá vymáhání částek ze strany poskytovatele dotace. V určitých případech pak byly předány orgánům činným v trestním řízení.

Dostupnost léků pro pacienty by měla zajistit novela zákona o léčivech, spojená se zákonem o veřejném pojištění. K širší dostupnosti mají pomoci celkem čtyři základní pilíře. Prvním z nich je pozitivní zásah do trhu. Díky němu bude možné poslat do oběhu takový lék, který má administrativní problémy, například v oblasti dokumentace. Druhým pilířem je regulace reexportů, což je nekoordinovaný vývoz léčiv na zahraniční trhy. Vývoz léků má být možný pouze v případě, že není ohrožena jejich dostupnost pro české pacienty. Léky by pak v rámci třetího pilíře měly být dostupné pro pacienty v jakékoliv lékárně v České republice a to maximálně do 2 pracovních dnů od doby, kdy si pacient přijde s receptem do lékárny. Čtvrté opatření cílí na možnost snazšího dovozu léků ze zahraničí. V případě dražších zahraničních léků bude dočasně navýšena cena a úhrada léku. Toto opatření má zvýšit motivaci výrobců léky dovážet. Pacienti přitom zaplatí za lék stále stejnou cenu.

Členové vlády se dnes zabývali také dvěma poslaneckými a jedním senátním návrhem. Prvním návrhem byl zákon o bankách a opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. K tomu, stejně jako ke změně článku Ústavy na vysílání ozbrojených sil mimo území státu, zaujala vláda souhlasné stanovisko. K senátnímu návrhu na prodloužení doby projednávání zákonů v Senátu z 30 na 60 dní vyslovila vláda nesouhlas.

Vláda také schválila pokračování v podpoře zemí postižených migrační krizí. A plán rozvojové pomoci i příspěvek na obnovu Sýrie.

Kompletní výsledky jednání vlády 26. srpna 2019 naleznete ZDE.

autor: Tisková zpráva