VoZP oslavila čtvrtstoletí od svého založení

Za účasti Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, armádního generála Ing. Josefa Bečváře, náčelníka Generálního štábu Armády ČR a dalších milých hostů se vzpomínalo, bilancovalo a hlavně přálo oslavenci (VoZP ČR) mnoho úspěchů do dalších let.

Mezi gratulanty bylo hodně těch, kteří se o vznik VoZP těsně před Vánoci roku 1992 přímo zasloužili, i těch, kteří utvářejí její podobu právě nyní. Pozvání přijali i významní partneři z oblasti zdravotnictví, Armády ČR a dalších organizací a institucí, bez nichž by fungování zdravotní pojišťovny nebylo možné.

Hosty přivítal v Tereziánském sále Petr Prokop Siostrzonek, opat kláštera, po něm se u mikrofonu vystřídali Ing. Josef Diessl, generální ředitel, Mgr. Jiří Károly, předseda dozorčí rady a brig. gen. MUDr. Zoltán Bubeník, předseda správní rady. Řečníci připomněli různé mezníky v historii VoZP ČR a přidali své osobní poznatky, zkušenosti i vize. Jejich proslovy byly sice „po vojensku“ stručné a výstižné, ale každý z nich dokázal publikum i rozesmát, jak to má na narozeninové oslavě být. Moderování slavnostního večera se ujal Jiří Ježek, paralympijský vítěz a mistr světa v cyklistice, který se s novou disciplínou vyrovnal právě tak dobře jako se závoděním. Slavnostní atmosféru večera umocnilo vystoupení chlapeckého sboru Pueri Guadentes a operní árie v podání Anety Petrasové.

Narozeninová oslava by samozřejmě nebyla úplná bez pořádného dortu. Po jeho slavnostním nakrojení přišel čas na neformální přátelské hovory a setkání přátel i těch, kteří se osobně setkali třeba poprvé.

Za hostitele se v závěru večera s gratulanty loučil generální ředitel Josef Diessl: „Každá oslava má svůj konec, ale mohu všechny ujistit, že jubilant je plný síly a odhodlání nejen pokračovat ve všem, co mu jde, ale ví moc dobře, kde je třeba přidat a na to se soustředit především. Další kulaté výročí je relativně daleko, ale věřím, že až nastane, seznam úspěchů VoZP bude zase o něco delší.“

VoZP ČR v číslech:

Založení k 18. 12. 1992

1993: 142 tisíc pojištěnců, 6 poboček, náklady na zdravotní péči: 303 miliony Kč

2018: Více než 700 tisíc pojištěnců, 7 poboček a celkem 42 kontaktních míst, náklady na zdravotní péči (předpoklad) přes 18 miliard Kč.

autor: Tisková zpráva