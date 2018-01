Vojenské lesy a statky zvou děti a studenty do soutěže YPEF 2018

„Vojenské lesy a statky jsou partnerem již čtvrtého ročníku této vědomostní soutěže a čtvrtým rokem se na YPEFu podílíme také organizací místních kol. Prakticky každoročně z našich místních kol postoupí alespoň jedno družstvo do národního finále,“ uvedl ředitel VLS Josef Vojáček.

YPEF je určena pro mladé lidi se zájmem o přírodu. Soutěží se ve tříčlenných týmech a s ohledem na možný postup do mezinárodního kola se očekává, že všichni soutěžící ovládají anglický jazyk. Soutěžící jsou rozdělení do dvou věkových kategorií. Mladší se rekrutují z 6. až 9. tříd, starší kategorie je určena středoškolákům do 19 let. V soutěžní den místního kola na soupeřící týmy čeká nejprve písemný vědomostní test, na který navazuje praktické poznávání přírodnin.

YPEF u VLS odstartuje podbrdským místním kolem v Jincích v úterý 23. ledna, o den později se jej budou moci zúčastnit děti a studenti z okolí Drahanské vrchoviny, ve čtvrtek pak proběhnou místní kola na Olomoucku a Českokrumlovsku. V úterý 30. ledna změří své vědomosti družstva z Liberecka v lesním areálu Skelná huť v Ralsku, karlovarští lesníci VLS pak zorganizují v okolí Doupovských hor hned dva soutěžní mítinky – 9. února v krajské metropoli, 14. února pak v Podbořanech pro školáky a studenty ze sousedního Ústeckého kraje.

Vítězný tým z každého místního kola postoupí do regionálního kola, odkud má v případě vítězství možnost se probít do národního finále. To proběhne tradičně v Kostelci nad Černými lesy v prostorách Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

„Tým, který vyhraje národní kolo, bude vyslán do evropské země, která je členem mezinárodního výboru YPEF, kde bude reprezentovat ČR na kole mezinárodním. Kde se bude letos pořádat, se zatím ještě rozhoduje, napřesrok však nadnárodní finále bude hostit Česko,“ dodal vedoucí lesních pedagogů VLS Jan Kobr.

Do místních kol YPEF 2018 se mohou žákovská a studentská družstva hlásit elektronicky na adrese www.ypef.cz, bližší informace o místních kolech u VLS získají na www.vls.cz, kde jsou také kontakty na organizátory jednotlivých kol – podnikové lesní pedagogy.

Nadnárodní evropská soutěž Mladí lidé v evropských lesích (YPEF) vznikla z iniciativy polských lesníků. YPEF si klade za cíl zlepšení povědomí o významu lesů a lesnictví pro rozvoj společnosti.

Česko se jí zúčastnilo poprvé v roce 2011 a od 2. ročníku převzala garanci za organizaci národního kola soutěže Česká lesnická společnost jako nezávislá stavovská organizace, která zastupuje lesníky napříč oblastmi jejich působení.

YPEF 2018 u VLS

23. 1. 2018, Místní kolo YPEF Brdy

ředitelství divize VLS v Jincích, organizuje Petra Večeřová, e-mailů: petra.vecerova (zavináč) vls (tečka) cz">petra.vecerova@vls.cz

24. 1. 2018, Místní kolo YPEF Vyškovsko

ZŠ Plumlov, organizuje Jiří Fusek, e-mail: jiri.fusek (zavináč) vls (tečka) cz">jiri.fusek@vls.cz

25. 1. 2018, Místní kolo YPEF Libavá

ředitelství divize VLS Lipník n. B., organizuje Romana Klevarová, e-mail: romana.klevarova (zavináč) vls (tečka) cz">romana.klevarova@vls.cz

25. 1. 2017, Místní kolo Českokrumlovsko

ředitelství divize VLS Horní Planá, organizuje Jiří Flíček ml., jiri.flicek2 (zavináč) vls (tečka) cz">jiri.flicek2@vls.cz

30. 1. 2017, Místní kolo YPEF Ralsko

lesní areál Skelná huť v Ralsku, organizuje Eva Zikmundová, e-mail: eva.zikmundova (zavináč) vls (tečka) cz">eva.zikmundova@vls.cz

6. 2. 2017, Místní kolo YPEF Karlovarsko

SPŠ, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary, organizuje Lukáš Křivan, e-mail: lukas.krivan (zavináč) vls (tečka) cz">lukas.krivan@vls.cz

14. 2. 2017, Místní kolo YPEF Chomutovko

Gymnázium a SOŠ Kpt. Jaroše 862 Podbořany, organizuje Lukáš Křivan, e-mail: lukas.krivan (zavináč) vls (tečka) cz">lukas.krivan@vls.cz

Psali jsme: Vojenské lesy a statky podpoří projekt návratu orla skalního do české přírody VLS otevřely u Kyselky repliku Mattoniho altánu Příbram a Vojenské lesy a statky se dohodly na údržbě běžkařských tras VLS letos vysadí rekordních 12,5 milionu stromů, napřesrok plánují 20 milionů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva