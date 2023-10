Vojenské lesy a statky zvou do srdce Brd na výlov Dolejšího Padrťského rybníku

reklama

Kdo chce vidět brdskou „fišpartu“ zatahovat sítě na jednom z ikonických vodních děl v srdci chráněné krajinné oblasti Brdy, bude si muset skutečně přivstat, protože zátah začne již v 7:00 hodin ráno.

„Padrťské rybníky jsou jednou z nejcennějších součástí brdské přírody. Jsou napájeny přítoky, které na své cestě nepotkaly civilizaci ani intenzivně obdělávanou zemědělskou půdu. Leží v nadmořské výšce 640 metrů a vzhledem ke specifickým místním podmínkám jejich výlov patří k nejkrásnějším a zároveň také k nedrsnějším tuzemským rybářským událostem,“ uvedl Roman Vohradský, ředitel Vojenských lesů a statků ČR, které na Padrťských rybnících hospodaří.

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 10086 lidí

Dvojice Padrťských rybníků na náhorní planině v srdci Brd se loví střídavě jednou za dva roky, protože ryby v čistých, ale chladných vodách středočeského pohoří dorůstají pomaleji. Na vodních dílech navíc kvůli ochraně přírody probíhá chov bez využití obvyklých intenzivních chovných metod – tj. bez přikrmování i chemizace vody. Opatření, jehož hlavním důvodem je především ochrana vzácné populace raka kamenáče na tocích pod vodními díly, má však pozitivní dopad také na kvalitu ryb. Ryby z Padrťských rybníků jsou díky tomu ceněné pro své chutné a zdravé maso.

„Letos budeme lovit menší z dvojice vodních děl – Dolejší Padrťský rybník. Od 9:00 hodin bude na hrázi probíhat prodej čerstvých ryb z výlovu. K dostání budou kapři a dravé ryby. Pro děti, především pro školní kolektivy z okolí Brd, bude připraven také doprovodný edukativní program u stánku podnikové lesní pedagogiky. Prodej občerstvení a pochutin z ryb bude probíhat u lovecké chaty Rybářská bašta u Hořejšího Padrťského rybníku nedaleko turistického rozcestníku s přístřeškem,“ doplnil ředitel brdské divize VLS David Novotný.

Čerstvé ryby z výlovu v srdci Brd pak budou k dostání pro veřejnost také na podnikových sádkách v Mirošově na Rokycansku každý pátek od 13.00 do 16:00 hodin. V posledním předvánočním týdnu pak budou prodávat rybáři z Padrtí kapry na štědrovečerní stůl a další ryby denně od úterý 19. 12. do pátku 22.12. od 8:00 do 16:30 hodin. V sobotu před Štědrým dnem pak od 8:00 do 15:00 hodin.

K Padrťským rybníkům je vjezd možný jen na zvláštní povolení, návštěvníci však mohou použít bohatou nabídku turistických tras a cyklotras v jejich okolí.

Psali jsme: Vojenské lesy a statky opět zvou veřejnost na sváteční výlov v kulisách Šumavy Vojenské lesy a statky: Bikeři se rozloučí se sezónou v Ralsku VLS: Po Karlu Gottovi dala umělá inteligence hlas další „celebritě“. Lesníkovi nové generace Vojenské lesy a statky zvou na druhý ročník Brdského stromsázení, tentokrát na Jinecku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE