Zlín: Cross bude pokračovat v modernizaci zlínských křižovatek a přechodů i na podzim

V první polovině listopadu budou práce pokračovat na přechodu pro chodce na ulici Okružní pod Poštou Zlín 5 a na křižovatce tř. 3. května × veřejně účelová komunikace k ZPS v Malenovicích. Na začátku nového roku navážou úpravy křižovatky tř. 3. května × výjezd Makro (ul. Bartošova) v Malenovicích a tř. Tomáše Bati × Potoky. Zbývající křižovatky budou modernizovány v průběhu roku 2026.
Společnost Cross žádá motoristy o zvýšenou pozornost a respektování přechodné úpravy provozu. Stavební práce budou probíhat po dobu 6 - 8 týdnů. Stavebník upozorňuje, že termín realizace stavebních prací se může operativně upravit v závislosti na vývoji počasí či jiných nepředvídatelných okolnostech.
Práce na novém telematickém systému začaly letos 30. června. Úpravu čeká celkem 45 křižovatek a přechodů. Projekt se realizuje systémem design&build, což je metoda zadávání stavebních projektů, kdy jedna firma nese odpovědnost jak za návrh, tak za realizaci stavby. Veškeré práce jsou tak zcela v režii společnosti Cross Zlín.
Statutární město Zlín informuje, že na oficiálních webových stránkách města je k dispozici odkaz o aktuálním postupu prací na projektu C2X. Informace naleznete ZDE.
autor: PV