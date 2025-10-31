Zlín: Cross bude pokračovat v modernizaci zlínských křižovatek a přechodů i na podzim

01.11.2025 7:33 | Tisková zpráva

Akciová společnost Cross Zlín pokračuje v kompletní obnově a modernizaci světelných křižovatek ve městě. Letos v červnu zahájené práce v rámci projektu Inovace v rozvoji řízení dopravy s využitím prvků C2X ve statutárním městě Zlíně potrvají i v následujících týdnech. Ve středu 29. října začaly stavební práce na křižovatce tř. Tomáše Bati × Díly I. Na začátku listopadu se bude modernizovat také křižovatka v Malenovicích – tř. 3. května × Mlýnská a tř. 3. května × Šrámkova.

Zlín: Cross bude pokračovat v modernizaci zlínských křižovatek a přechodů i na podzim
Foto: zlin.eu
Popisek: Zlín, ilustrační foto.

V první polovině listopadu budou práce pokračovat na přechodu pro chodce na ulici Okružní pod Poštou Zlín 5 a na křižovatce tř. 3. května × veřejně účelová komunikace k ZPS v Malenovicích. Na začátku nového roku navážou úpravy křižovatky tř. 3. května × výjezd Makro (ul. Bartošova) v Malenovicích a tř. Tomáše Bati × Potoky. Zbývající křižovatky budou modernizovány v průběhu roku 2026.

Společnost Cross žádá motoristy o zvýšenou pozornost a respektování přechodné úpravy provozu.  Stavební práce budou probíhat po dobu 6 - 8 týdnů. Stavebník upozorňuje, že termín realizace stavebních prací se může operativně upravit v závislosti na vývoji počasí či jiných nepředvídatelných okolnostech. 

Práce na novém telematickém systému začaly letos 30. června. Úpravu čeká celkem 45 křižovatek a přechodů. Projekt se realizuje systémem design&build, což je metoda zadávání stavebních projektů, kdy jedna firma nese odpovědnost jak za návrh, tak za realizaci stavby. Veškeré práce jsou tak zcela v režii společnosti Cross Zlín.

Statutární město Zlín informuje, že na oficiálních webových stránkách města je k dispozici odkaz o aktuálním postupu prací na projektu C2X. Informace naleznete ZDE.

Psali jsme:

Potůčková (STAN): Napsali, zachechtali se a plácli si na vzájemné nevydání se soudu
Stíhaný na Pankrác? Jurečka narazil, když si pustil pusu na špacír
Niedermayer (TOP 09): Účet za Havlíčkovy plány zaplatíme my všichni
ČEZ: Příprava na rozsáhlou modernizaci chladicích věží Temelína

Zdroje:

https://www.zlin.eu/projekt-c2x-rekonstrukce-krizovatek-uzavirky-dopravni-omezeni

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Zlínský , Zlín

autor: PV

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Hlasování

Vážený pane doktore, z medií vyplývá, že jste v EU Parlamentu hlasoval pro "Chat Control", tedy další ze stupínků směrem k omezování svobody slova. Těžko to obhajovat. Velmi mě proto překvapilo, že jste údajně svůj hlas připojil. Můžete prosím vysvětlit tento svůj postoj. Chtěl bych věřit alespoň čá...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kombinace potravin pro tělo naprosto nevhodnéKombinace potravin pro tělo naprosto nevhodné Generace „Zvládnu to sama“ se potýká se syndromem vyhořeníGenerace „Zvládnu to sama“ se potýká se syndromem vyhoření

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zlín: Cross bude pokračovat v modernizaci zlínských křižovatek a přechodů i na podzim

7:33 Zlín: Cross bude pokračovat v modernizaci zlínských křižovatek a přechodů i na podzim

Akciová společnost Cross Zlín pokračuje v kompletní obnově a modernizaci světelných křižovatek ve mě…