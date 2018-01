Zoo Liberec: Rok 2017 v záchranné stanici Archa

Záchranná stanice v rámci centra ARCHA poskytuje pomoc handicapovaným volně žijícím zvířatům, tj. takovým jedincům, kteří jsou v důsledku zranění, nemoci či jiných okolností dočasně či trvale neschopni přežít ve volné přírodě. Zaměstnanci centra, kteří se také snaží operativně řešit každodenní problémy společného soužití lidí a volně žijících zvířat, měli na pilno i v předchozím roce. Přijali v něm celkem 1079 zvířecích pacientů, což to je třetí nejvyšší počet za dvanáct let existence. Jako tradičně bylo mezi nimi nejvíce netopýrů (318) a ježků (117), ale ošetřili například také 52 rorýsů, 46 kosů a 34 poštolek.

V loňském roce se do záchranného centra dostal také neobvyklý počet puštíků obecných. Zatímco v předchozích letech se jednalo pouze o jednotlivé případy, v roce 2017 se jich do Archy dostalo celkem třináct. „Zajímavým případem bylo sedm několikadenních mláďat puštíků, která byla z kraje roku nalezena v dutině pokáceného stromu v Krompachu. Podařilo se nám je úspěšně odchovat a po několikaměsíčním pobytu v Arše, kdy jsme je učili lovu živé potravy, byli vypuštěni zpět do volné přírody. Všechny jsme okroužkovali a během podzimu se k nám dostali zpět hned dva z těchto odchovanců. Jeden propadl komínem domu v blízkém Ostašově a druhý bohužel uhynul po nárazu do okna nedaleko stanice. Oba byli ve velmi dobrém výživném stavu a my jsme měli obrovskou radost ze zjištění, že jsme je na život ve volné přírodě dokázali dobře připravit. Ostatní soví sourozenci se drží v okolí záchranné stanice a jejich přítomnost dokazuje například to, že zde letos nemáme žádný problém s myšmi“, vypráví Ing. Ivana Hancvenclová, pracovnice záchranné stanice a útulku.

Pracovníci Archy také již čtvrtým rokem pravidelně poskytují netradiční transportní služby kachně obecné, která hnízdí v atriu jablonecké Základní školy Mozartova. Díky hustým porostům a keřům, které prorůstají dvorem, se zde kachna cítí bezpečně a pravidelně zde snáší svá vejce. To se však zjistí až ve chvíli, kdy se vylíhnou mláďata a začnou s kachnou hledat potravu na dlažbě atria. Bohužel zde není žádný východ ven a kachní rodina by se bez lidské pomoci nebyla schopna sama dostat na vodu. Pracovníci Archy tak bývají každoročně voláni k odchytu. „V uplynulém roce tam kachní samice zahnízdila dokonce dvakrát. Vždy musíme odchytit nejprve dospělou kachnu, aby neuletěla, a pak naháníme kachňata, která běhají velice rychle. Naštěstí tato akce proběhla zatím vždy úspěšně a hejno kachen jsme opět vypustili na Jabloneckou přehradu“, přibližuje Ivana Hancvenclová.

Do Jablonce nad Nisou zajíždí pracovníci záchranné stanice k odchytům velice často. V současné době v Arše zimuje například více než osmdesát jabloneckých netopýrů. Většina z nich pochází z odchytu ze Základní školy Na Šumavě, kde zřejmě hledali zimoviště na tamním školním WC.

Další zajímavý přírůstek pochází z Hodkovic nad Mohelkou. Místní lidé zde našli prochladlé, ještě slepé mládě lasice kolčavy, jehož velikost nepřesahovala pár centimetrů. Malou lasičku zaměstnanci centra odvezli a každé tři hodiny se střídali u kojení malou stříkačkou. Mládě se jim nakonec podařilo úspěšně odchovat. Do volné přírody ji ale zatím vypouštět nebudou, protože většina mláďat uhyne již v prvním roce života. Lasice tedy nadále zůstává v záchranném centru a zatím bude sloužit k vzdělávacím účelům a šíření osvěty o tom, jak mohou lidé pomoci zraněným zvířatům ve volné přírodě.

autor: Tisková zpráva