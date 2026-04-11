Zoo Liberec: Velbloudí samec dorazil v den, kdy se mu v Olomouci narodilo mládě

11.04.2026 22:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Liberecká zoologická zahrada přivítala nového devítiletého samce velblouda dvouhrbého, který byl převezen ze Zoo Olomouc.

Foto: zooliberec.cz
Popisek: ZOO Liberec - logo

Jeho příjezd představuje významný krok pro další chov tohoto druhu v Liberci a přináší naději, že po několika letech se zahrada opět dočká mláďat. Zajímavostí je, že právě v den jeho přesunu do Liberce se v olomoucké zoo narodilo mládě, jehož otcem je právě tento samec.

Tradice chovu

Zoo Liberec chová velbloudy nepřetržitě již od roku 1957 a patří tak mezi tradiční chovatele tohoto druhu. Poslední mládě se zde však narodilo před osmi lety, což je v podmínkách chovu velbloudů poměrně dlouhá doba bez nových přírůstků. Důvodem byl vysoký věk a zhoršující se zdravotní stav původního samce, který již nebyl dlouhodobě schopný se na reprodukci podílet. Zoo proto přistoupila k posílení chovu novým, perspektivním jedincem. Zoo Liberec se Zoo Olomouc úzce spolupracuje již dlouhá léta po mnoho velbloudích generací. Ze Liberce pochází například zakladatelé olomouckého chovu a rovněž tak jeho nejstarší samice Tereza.

Nová posila pro liberecký chov

Nový samec byl převezen ze Zoo Olomouc, jde o devítiletého jedince v nejlepším reprodukčním věku. „Po příjezdu byl téměř ihned připuštěn k našim třem samicím a celé sbližování s nimi i novým prostředím proběhlo bez jakýchkoli komplikací. Všechna čtyři zvířata jsme proto mohli okamžitě společně vypustit do venkovního výběhu,“ uvedl hlavní zoolog Zoo Liberec Luboš Melichar. Zoolog věří, že nový samec pomůže obnovit reprodukci velbloudů v Liberci.

velbloud

Samec velblouda dvouhrbého Lorenzo; foto Zoo Liberec

Kuriózní náhoda: Samec dorazil do Liberce v den narození svého mláděte

Zajímavostí je, že právě v den transportu se v Zoo Olomouc narodilo mládě velblouda dvouhrbého, jehož otcem je právě nově příchozí samec. „Je to krásná symbolika. Samec, který dnes odcestoval do Liberce, se ještě v Olomouci stihl zapsat jako otec čerstvě narozeného mláděte. Věříme, že stejně úspěšný bude i ve svém novém působišti,“ dodává olomoucká zooložka Eliška Veselá.

Mongolská tradice na pomoc mláďatům velbloudů

Mládě se dle jejích slov narodilo v plné síle a velmi brzy začalo samo pít od matky. „Jsme rádi, že mu nemusíme hrát na strunné nástroje a zpívat písně,“ dodává s nadsázkou Veselá. Naráží tím na tradiční mongolský obřad, při kterém chovatelé za doprovodu hry na dvoustrunný smyčcový nástroj morin khuur a zpěvu jemně „přemlouvají“ samici, aby přijala své mládě. Jedná se o stále živou tradici, která v mongolských stepích stále přetrvává a je dokonce zapsaná na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Článek obsahuje štítky

Liberec , ZOO , chov , Zoo Liberec , ZU

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

