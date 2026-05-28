Šmída (Piráti): Vaše odpověď je krajně neuspokojivá, pane ministře

28.05.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 28. května 2026 k situaci na Ministerstvu životního prostředí.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, děkuji za vaši odpověď na mou interpelaci, ale musím říct, že ji považuji za krajně neuspokojivou. Moje interpelace se týkala velmi vážných pochybností o fungování Ministerstva životního prostředí, o personální destabilizaci rezortu, nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky a i o možném klientelismu. Bohužel místo konkrétníchpovědí jsem dostal převážně obecná ujištění, že je vše v pořádku.

Pane ministře, vy potvrzujete, že v rámci reorganizace bylo zrušeno 39 pracovních míst. Současně ale tvrdíte, že nedošlo k oslabení ani zániku žádných agend. Jenomže k tomu nepředkládáte vůbec žádný konkrétní podklad. Nepředkládáte analýzu dopadů, nepředkládáte vyhodnocení rizik a nepředkládáte ani seznam dotčených odborných činností. A co je nejzávažnější, vy sám přiznáváte, že ministerstvu není známa existence jakékoliv takové analýzy.

Jinými slovy, desítky lidí byly propuštěny, odborné ústavy a útvary byly rušeny nebo slučovány. Ale nikdo předem nevyhodnotil, co to udělá s fungováním tohoto rezortu. To přece není odpovědné řízení ministra. Současně potvrzujete vznik nového samostatného oddělení klimatické politiky a Green Dealu přímo pod ministrem. A právě tady vzniká zásadní rozpor.

Na jedné straně se škrtají odborné pozice s odůvodněním, že stát musí šetřit, a na druhé straně vzniká nový útvar v přímé podřízenosti politického vedení ministerstva, ale z vaší odpovědi jsme se nedozvěděli, kolik nových míst vzniklo, kolik budou stát, proč bylo nutné zakládat nový útvar v době škrtů vámi deklarovaných a ani proč tuto agendu nemohly vykonávat stávající struktury ministerstva. Stejně nedostatečná je i vaše odpověď ke konzultační smlouvě za 750 000 korun. V době, kdy ministerstvo propouští zaměstnance kvůli údajným úsporám si vedení objedná externí poradenství na – cituji: „zvyšování prestiže zaměstnavatele“. To samo o sobě působí zcela absurdně.

My místo konkrétního vysvětlení od vás slyšíme jen obecnou formulaci, že vše proběhlo podle zákona. Jenomže veřejnost oprávněně zajímá, proč byla vybrána právě tato firma, jaké má zkušenosti s takovou činností, jak probíhal výběr takové firmy a zda skutečně nehrály roli osobní vazby. A ani na to jste jasně neodpověděl.

A konečně třetí část mé interpelace – případ pana Samuela Kocandy. Vy tvrdíte, že nešlo o vedoucí pozici, ale o pouze dočasné provozní řešení. Jenomže podstata tohoto problému není v názvu té funkce. Problém je v tom, že syn vysoce postaveného úředníka získal místo v organizaci spadající pod váš rezort a následně se vysvětlení celé situace měnila podle toho, co se objevilo v médiích. (Vystupující se obrací na předsedajícího pro zjednání klidu.)

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Pane poslanče, já vám rozumím, poprosím ten hlouček v levé části sálu, aby se pokud možno rozpustil nebo utišil a my jsme mohli pokračovat v projednávání interpelací.

Poslanec Martin Šmída: Děkuji, ideálně rozpustil. Dokonce sám připouštíte, že vedení organizace muselo být dodatečně upozorněno, jak správně komunikovat pracovní zařazení zaměstnanců. To opravdu nevzbuzuje důvěru a hlavně to nevzbuzuje důvěru v transparentnost těchto personálních procesů. Takže, pane ministře, celá vaše odpověď stojí především na tom, že máme uvěřit, že je všechno v pořádku, ale bez dat, bez analýz a bez transparentních podkladů žádné takové ujištění nestačí a právě proto s vaší odpovědí nemohu být spokojen a jelikož pan ministr není přítomen, navrhuji přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra. Děkuji.

