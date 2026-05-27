Zoo Zlín: Karibuni opět otevřeno

K víkendovému uzavření Karibuni přistoupila na základě úhynu samice slona afrického, ke kterému došlo v pátek 22. května v důsledku napadení sloním býkem. Třicetiletá slonice Ulu po tomto fatálním útoku bohužel ihned uhynula. Navzdory okamžité reakci chovatelského týmu a veterinárních specialistů nebylo možné slonici zachránit. Bezpečnost návštěvníků ani zaměstnanců zoo nebyla v souvislosti s událostí ohrožena.
„Samce Jacka jsme na základě výběru a rozhodnutí koordinátora chovu slonů afrických získali z maďarské Zoo Sostó v roce 2023. Koordinátor je člověk, který sleduje populaci daného zvířete v lidské péčí a řídí také přesuny zvířat mezi jednotlivými zoologickými zahradami. V roce 2022 jsme dokončili nové a moderní zařízení pro slony v africkém Karibuni, které nadstandardně splňovalo podmínky pro chov samic i sloního samce. Naše dosavadní stádo samic se slůnětem narozeným po umělé inseminaci jsme mohli doplnit o sloního býka a pokusit se tak o přirozené rozmnožování slonů. To je podle všech odborných názorů a hodnocení ten nejpřirozenější způsob chovu zvířat v lidské péči,“ přiblížila Romana Mikešová, vedoucí marketingu. V chovném zařízení zoo pro samce připravila samostatné vnitřní i venkovní prostory. Sloní samec se na nové prostředí adaptoval bez problémů, po připojení ke slonicím a slůněti s nimi pobýval ve společných prostorách. „Samec všechny tři samice opakovaně pářil, prozatím poslední páření jsme zaznamenali se samicí Ulu,“ řekla Mikešová.
V den incidentu a ani v předchozích dnech samec nevykazoval žádné známky konfliktního chování vůči samicím. „Náš tým zoologů a chovatelů prošel dostupné kamerové záznamy, žádné náznaky takového chování u sloního býka neobjevil. K pátečnímu útoku došlo naprosto nečekaně. Pitva prokázala rozsáhlá poranění hrudního koše s následným poraněním vnitřních orgánů. Samice Ulu byla bohužel ihned usmrcena,“ popsala Romana Mikešová.
Sloni samec byl po události od stáda oddělen. „Byla to náročná záležitost, tým chovatelů a zoologů prokázal skutečně vysokou profesionalitu. Díky dlouhodobému tréninku se samce podařilo bez jakékoliv imobilizace „převést“ do vnitřního ustájení, kde má svůj vlastní prostor. Poté se chovatelé plně zaměřili na samice a slůně, které na celou situaci reagovaly přesunem do části výběhu s jezírkem. Další tým zaměstnanců zoo se současně postaral o uzavření oblasti Karibuni, abychom slonicím a slůněti zajistili co nejklidnější prostředí,“ doplnila Romana Mikešová.
Chov zvířat v lidské péči podléhá přísným chovatelským standardům a pravidelným kontrolám. „Rozumíme vysokému zájmu veřejnosti i emocím, které tato událost vyvolává, i pro náš tým je to citlivá a smutná událost. Je však důležité vycházet z odborných faktů a nezevšeobecňovat složité sociální chování slonů. Chov slonů se řídí přesně nastaveným managementem, rozhodnutí o spojování či oddělování zvířat vycházejí z dlouhodobého pozorování a odborných doporučení. Takto jsme postupovali při chovu slonic i při příchodu sloního samce a jeho začleňování do stáda,“ zdůraznila Mikešová.
Jak dále dodala, s koordinátorem chovu bude Zoo Zlín celou situaci dále řešit. „Samec zůstane oddělen, bude mít k dispozici vnitřní prostor a samostatný venkovní výběh. Vzhledem k tomu, že chování slonic a slůněte jsme společně s veterináři vyhodnotili jako odpovídající, že přijímají potravu, pijí a pohybují se po celém dvouhektarovém výběhu, opět jsme od pondělí 25. května otevřeli oblast Karibuni pro návštěvníky. V úterý 26. května bude v areálu zoo uspořádána tisková konference pro média,“ dodala Romana Mikešová.
Zoo Zlín započala s chovem slonů afrických v květnu 2003, kdy získala tři slonice. S pomocí Cona Mula z Nizozemí, jednoho z nejlepších světových odborníků na chov slonů, zlínští chovatelé připravili slonice na umělou inseminaci, v červnu 2021 samice Kali porodila první mládě slona afrického v České republice. Zoo Zlín se také podařilo získat nové pozemky a na více než třech hektarech vybudovat v rámci projektu Karibuni jedno z největších a nejmodernějších zařízení pro chov slonů v Evropě.
