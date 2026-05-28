Dejte dohromady Moravce a Fridrichovou. 770 korun je prý za kvalitní novináře moc

28.05.2026 16:16 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni navrhuje, aby se vytvořil velký sdružený projekt, kde by se shromáždili vybraní novináři jako Václav Moravec, Nora Fridrichová nebo Daniela Drtinová s Martinem Veselovským. Nechce se mu totiž platit za všechny tyto mediální projekty zvlášť.

Dejte dohromady Moravce a Fridrichovou. 770 korun je prý za kvalitní novináře moc
Foto: Repro ČT24
Popisek: Daniel Hůle z Člověka v tísni

Daniel Hůle na síti X přinesl „přelomovou“ myšlenku, když navrhl spojit do jednoho média bývalé novináře České televize Václava Moravce nebo Noru Fridrichovou s řadou dalších novinářů s tím „správným“ názorem.

„Moravec 199 Kč Strakatý 175 Kč Fridrichová 150 Kč Pastvina 150 Kč DVTV 99 Kč (ceny dle AI) Celkem cca 770 Kč/m - to je prostě moc. Nemohl by vzniknout projekt se sdruženým předplatným? A ještě přibrat Reportérky.cz s Martinou Kutilovou. Předplatné si dělit podle sledovanosti?“ navrhuje Hůle, že jeho oblíbení novináři by se takto spojili, aby se jejich posluchačům finančně ulevilo.

 

 

Politický komentátor Michal Sirový tvrdí, že takovým projektem je přeci Česká televize. „Mohl, dokonce už takový produkt existuje a říká se mu Česká televize,“ prohlásil Sirový.

 

 

Jenže Hůle oponoval, že zmínění autoři už právě na ČT nejsou a mají vlastní placené projekty. „No právě že neexistuje, protože všichni tito veřejnoprávní média z nějakého důvodu opustili,“ reagoval Hůle.

 

 

V dalším příspěvku se pak ohradil proti názorům, že jím zmínění autoři jsou špatní a nikdo je platit nechce. „Fascinující... Nadhodil jsem nápad, který by některým lidem usnadnil logistiku a zlevnil službu Na to má nepřeberné množství lidí, někdy agresivně, potřebu napsat, jací jsou ti autoři debilové a proč by si za to měli platit a že si nic neplatí a platit nechtějí... WTF? Nikdo k ničemu nikoho nenutí,“ vzkazuje Hůle, že toto jeho vysněné médium by nemělo nijak nahrazovat veřejnoprávní média.

„Prostě se mi nechce platit tolik a tolika kanálům už jen proto, že to je nepřehledné, ale cca 300 Kč/měsíc bych si za možnost poslouchat tyto autory, které všechny znám osobně a přijdou mi skvělí, bych si rád zaplatil,“ dodal Hůle.

 

Psali jsme:

„A Stach mu to žere...“ Snyderovo „vědecké“ nadávání na Rusko nezůstalo bez odezvy
Je to tady. Česká televize jde po Moravcovi
Macinka si povodil Noru Fridrichovou. A ponížil Rakušana
Náhrada za Moravce zničena jednou fotkou

 

Zdroje:

https://t.co/RB46d8NvlT

https://x.com/DanielHule/status/2059908268823110017?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/DanielHule/status/2059918865639842282?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/DanielHule/status/2059947453953032378?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/kutka18?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/sssirda/status/2059917930570158507?ref_src=twsrc%5Etfw

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ČT , Moravec , Fridrichová , Hůle , DVTV , Sirový

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Koupili byste si předplatné projektu, jaký navrhuje Daniel Hůle?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Budete kandidovat na primátora?

Pokud ne vy, tak kdo jiný? Já nikoho takového v Praze nevidím.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zastavte nechtěný úbytek svalové hmotyZastavte nechtěný úbytek svalové hmoty Nenápadné příznaky zánětu se nevyplatí ignorovatNenápadné příznaky zánětu se nevyplatí ignorovat

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dejte dohromady Moravce a Fridrichovou. 770 korun je prý za kvalitní novináře moc

16:16 Dejte dohromady Moravce a Fridrichovou. 770 korun je prý za kvalitní novináře moc

Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni navrhuje, aby se vytvořil velký sdružený projekt, …