Dejte dohromady Moravce a Fridrichovou. 770 korun je prý za kvalitní novináře moc

Daniel Hůle na síti X přinesl „přelomovou“ myšlenku, když navrhl spojit do jednoho média bývalé novináře České televize Václava Moravce nebo Noru Fridrichovou s řadou dalších novinářů s tím „správným“ názorem.
„Moravec 199 Kč Strakatý 175 Kč Fridrichová 150 Kč Pastvina 150 Kč DVTV 99 Kč (ceny dle AI) Celkem cca 770 Kč/m - to je prostě moc. Nemohl by vzniknout projekt se sdruženým předplatným? A ještě přibrat Reportérky.cz s Martinou Kutilovou. Předplatné si dělit podle sledovanosti?“ navrhuje Hůle, že jeho oblíbení novináři by se takto spojili, aby se jejich posluchačům finančně ulevilo.
Politický komentátor Michal Sirový tvrdí, že takovým projektem je přeci Česká televize. „Mohl, dokonce už takový produkt existuje a říká se mu Česká televize,“ prohlásil Sirový.
Jenže Hůle oponoval, že zmínění autoři už právě na ČT nejsou a mají vlastní placené projekty. „No právě že neexistuje, protože všichni tito veřejnoprávní média z nějakého důvodu opustili,“ reagoval Hůle.
V dalším příspěvku se pak ohradil proti názorům, že jím zmínění autoři jsou špatní a nikdo je platit nechce. „Fascinující... Nadhodil jsem nápad, který by některým lidem usnadnil logistiku a zlevnil službu Na to má nepřeberné množství lidí, někdy agresivně, potřebu napsat, jací jsou ti autoři debilové a proč by si za to měli platit a že si nic neplatí a platit nechtějí... WTF? Nikdo k ničemu nikoho nenutí,“ vzkazuje Hůle, že toto jeho vysněné médium by nemělo nijak nahrazovat veřejnoprávní média.
„Prostě se mi nechce platit tolik a tolika kanálům už jen proto, že to je nepřehledné, ale cca 300 Kč/měsíc bych si za možnost poslouchat tyto autory, které všechny znám osobně a přijdou mi skvělí, bych si rád zaplatil,“ dodal Hůle.
