Svárovská (Piráti): Kdy začne ČR čerpat peníze ze Sociálního klimatického fondu?

Ano, děkuji. Můj dotaz na pana premiéra se týkal podpory lidí postižených dopravní a energetickou chudobou. Přestože plánem vlády byl odklad nebo případně zrušení zavedení systému ETS 2 v České republice, viděli jsme, že energetická krize a skokové zvýšení cen energií z fosilních paliv přišlo i tak, protože to je sama podstata využívání fosilních paliv, že vytvářejí závislost, nepředvídatelnost a k tomu jsou nějaké nástroje k dispozici, které Česká republika může použít, aby lidem kompenzovala ty nárůsty. A já bych chtěla vědět, co se s těmi nástroji aktuálně děje, co se bude dít se Sociálním klimatickým fondem, který je, se sociálním klimatickým plánem, který je připraven. Některé země Evropské unie už prostředky ze Sociálního klimatického fondu používají na celou řadu důležitých kompenzačních opatření, jako je poptávková doprava, jako je zateplování a podobné další kroky, sociální leasing na elektromobily, jsou to velmi zajímavé možnosti, které tyto prostředky poskytují a je škoda, že občané a občanky České republiky tyto možnosti nemají.
Proto bych chtěla požádat o přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana premiéra, protože si myslím, že to je naprosto klíčová otázka pro obyvatelstvo České republiky.
