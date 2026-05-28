MHMP: Praha dá na zelené projekty 50 milionů korun

Hlavní město vyhlašuje nový program Čistá energie Praha 2026–2027 s celkovou alokací 50 milionů korun na dva roky. Program finančně podporuje majitele rodinných domů, bytových jednotek a bytových domů při realizaci energeticky úsporných a adaptačních opatření. Přihlášky projektů bude možné podávat od 1. července 2026.
„Inspirací pro úpravu programu jsme získali ve Vídni, která podobné dotační prostředky Vídeňanům již nabízí. Teploty v metropoli nám rostou a rozhodně budeme rádi, když se na zlepšování životních podmínek ve městě budou podílet i jednotlivci. Věřím, že rozšíření nabídky titulů bude žádaný nový stimul pro tuto dotační výzvu,” říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
„Praha se musí připravovat na výzvy, které přináší změny klimatu i rostoucí nároky na kvalitní život ve městě. Jsem rád, že nový program nabídne Pražanům konkrétní podporu pro opatření, která pomáhají zadržovat vodu, ochlazovat město a zároveň snižovat energetickou náročnost budov. Právě podobné praktické projekty ukazují, že moderní a odpovědný rozvoj města může jít ruku v ruce s lepším prostředím pro každodenní život obyvatel,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Program navazuje na Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030 a na Strategii adaptace Prahy na změnu klimatu. Jeho cílem je motivovat obyvatele a vlastníky nemovitostí ke snižování závislosti na zemním plynu, k energetickým úsporám a ke zlepšení kvality ovzduší i k lepším mikroklimatickým podmínkám ve městě.
Dotace jsou určeny na instalaci tepelných čerpadel (až 150 tisíc korun pro rodinné domy, až 400 tisíc korun pro bytové domy), solárních termických systémů (až 50 tisíc korun), zelených střech (až 400 tisíc korun), akumulačních nádrží na dešťovou vodu (až 250 tisíc korun), fasádních konstrukcí s pnoucí vegetací a na odpevnění nepropustných povrchů u bytových domů. Dotace pokrývá maximálně 50 % způsobilých nákladů a je vyplácena zpětně po předložení dokladů o realizaci.
O dotaci mohou žádat vlastníci rodinných domů, bytů a bytových domů. Dále také bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, které vlastní nebo užívají nemovitost na území hlavního města. Podpořeny mohou být projekty i zpětně, pokud splní podmínky programu a datum realizace od 1. srpna 2025 do 31. srpna 2027.
Příjem žádostí se uskuteční od 1. července 2026 do 31. srpna 2027. Žádosti se podávají ve dvou krocích: nejprve elektronickou registrací na portálu finanční podpory hlavního města a následně fyzickým doložením příloh na odbor ochrany prostředí MHMP, jehož oddělení environmentálních projektů program administruje. Podmínky programu a všechny potřebné informace budou zveřejněny na webových stránkách praha.eu na konci letošního června.
