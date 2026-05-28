„Předvolejte velvyslance.“ Zelenskyj strašně vytočil Poláky

28.05.2026 13:45 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předal ocenění jednotce Speciálních sil Ukrajiny. Vyznamenal jednotlivce, ale celé jednotce předal prapor a označení „Hrdinové UPA“. Hrdinové historicky kontroverzní Ukrajinské povstalecké armády. Tento krok Volodymyra Zelenského vyvolal ostrou reakci. Zejména na polské straně.

Popisek: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil k národu

Historie evropských národů je spletitá. Ukrajinci se v moderní historii odkazují k Ukrajinské povstalecké armádě. To je vojenská síla, kterou lze, mírně řečeno, označit za kontroverzní. Šlo o ozbrojené křídlo Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN). Jednalo se o ozbrojenou sílu, která chtěla v letech 1942 až 1947 cestou ozbrojeného boje a etnických čistek dosáhnout vytvoření nezávislého národního ukrajinského státu. Za dobu své existence bojovala UPA primárně proti Polákům a Sovětům. Od února 1943 bojovala také proti Němcům. Příslušníci UPA se podíleli na rozsáhlých masakrech civilního obyvatelstva, zejména na Volyni a ve východní Haliči.

Proto teď vyvolalo značný rozruch, ba přímo až velkou nevoli, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jedné ze současných vojenských jednotek udělil titul „Hrdinové UPA“. Jedná se o jednotku Speciálních operačních sil.

Zelenskyj u příležitosti předání ocenění vojákům poděkoval za každodenní velké úsilí vojáků bránících svou zemi před ruskými agresory.

„Děkujeme vám za organizaci takových zvláštních, obtížných, ale velmi důležitých akcí, za podporu odporu a za vytváření přesně těch problémů pro okupanta, které si zaslouží,“ poznamenal Zelenskyj.

Z polské strany ihned přišla reakce.

„Zelenskyj pojmenoval vojenskou jednotku ‚Hrdinové UPA‘. To je otevřené plivnutí do obličeje každému Polákovi, jehož dědové, babičky, strýcové a tety byli vyvražďováni sekerami, vidlemi a pilami na Volyni a ve východní Haliči,“ konstatoval bývalý polský premiér Leszek Miller.

A hned přidal jeden příklad.

„Představte si, že by někdo v Německu pojmenoval vojenskou jednotku jménem ‚Hrdinové Einsatzgruppen‘. Svět by explodoval. A tady? Ticho. To není poctění bojovníků za nezávislost. To je pocta vyslovená řezníkům, kteří vraždili bezbranné lidi jen proto, že mluvili polsky a chodili do kostela. A Zelenskyj se místo odpoutání od tohoto banditistického dědictví k tomuto dědictví hlásí a vědomě tím plive do obličeje Polsku. Cítím znechucení a palčivou hanbu za všechny ty, kteří to budou bagatelizovat a říkat: ‚Není čas na protest.‘ Protože čas je. Vždy je čas, aby se z vrahů nestali hrdinové,“ zdůraznil levicový expremiér Polska.

Starosta města Chełm a poradce prezidenta Polské republiky Nawrockého Jakub Banaszek přidal ještě jednu poznámku.

„Naštěstí vzniká Muzeum paměti obětí volyňské genocidy, které příští rok začne fungovat. Celý svět se dozví, kdo byli ‚hrdinové‘ UPA – genocidní vrazi a bestie odpovědné za masakr tisíců Poláků. Slávu si nezaslouží oni, ale oběti, kterým patří pravda a vzpomínka. A žádné ‚pocty‘ na Ukrajině toto nezmění. Fotografie budou připomínat pravdu,“ poznamenal Banaszek.

Polský poslanec Przemysław Czarnek také nešetřil kritickými slovy.

„Rozhodnutí Volodymyra Zelenského udělit vojenské jednotce jméno ‚Hrdinové UPA‘ je skandální. Těžko to lze nazvat jinak než demonstrací extrémní nevděčnosti vůči národu, který od prvního dne války otevřel Ukrajině své hranice. UPA je symbolem genocidy, bestiálních vražd žen, dětí a celých polských vesnic na Volyni a v Haliči,“ zdůraznil.

Skutečnost, že se Ukrajina dál opírá o odkaz UPA, považuje polský poslanec za hanebnost.

„Ukrajinský velvyslanec by měl být okamžitě předvolán na ministerstvo zahraničí, kde polské úřady musí jednoznačně požadovat vysvětlení a změnu tohoto rozhodnutí. Pokud Zelenskyj tento skandální krok neodvolá, Polsko by mělo přejít od diplomatických prohlášení k reálným politickým opatřením a důsledkům v bilaterálních vztazích, včetně omezení podpory Ukrajiny,“ zdůraznil polský zákonodárce.

Polský politik Grzegorz Płaczek vyzval k odebrání polského státního vyznamenání, které Zelenskyj v minulosti obdržel.

„Držitelé tohoto řádu by měli svým jednáním projevovat úctu vůči historické paměti, důstojnosti polského národa a základům vzájemného respektu mezi státy. Oslavování formace odpovědné za zločiny na polské populaci nemůže zůstat bez reakce ze strany polských úřadů. V současné situaci jsou potřebná konkrétní opatření a formální kroky podniknuté v zájmu Polska a v obraně paměti obětí. Proto jako poslanec Sejmu Polské republiky adresuji oficiální dopis prezidentovi Polské republiky, panu Karolu Nawrockému,“ oznámil Płaczek.

Bývalý vicepremiér Jacek Sasin konstatoval, že Zelenskyj dal tímto svým krokem Polsku doslova „pohlavek“. Pohlavek zemi, která od prvního dne ruské agrese poskytuje Ukrajině všestrannou podporu. „Je to oslava řezníků, kteří vraždili polské ženy a děti, je morální hanbou,“ konstatoval Sasin, podle něhož je třeba jednat velmi tvrdě. Pokud tedy Zelenskyj toto své rozhodnutí nevezme zpět.

Také europoslankyně Marlena Maląg připomněla, že Poláci Ukrajincům pomáhají prakticky od první chvíle, kdy k východním sousedům vtrhli ruští agresoři. Ale ani podle polské europoslankyně to neznamená, že by snad Poláci zapomněli, jaká zvěrstva páchala UPA. I když už je to 80 a více let.

„Poláci otevřeli svá srdce a domovy, když na Ukrajinu zaútočil Putin. Naše solidarita však neznamená a nikdy nebude znamenat souhlas s glorifikací UPA a katů z Volyně… Dobrota a velkodušnost mají své hranice. Zvlášť pokud jimi někdo opovrhuje,“ zdůraznila.

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

