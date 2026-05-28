„Předvolejte velvyslance.“ Zelenskyj strašně vytočil Poláky

Proto teď vyvolalo značný rozruch, ba přímo až velkou nevoli, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jedné ze současných vojenských jednotek udělil titul „Hrdinové UPA“. Jedná se o jednotku Speciálních operačních sil.
Zelenskyj u příležitosti předání ocenění vojákům poděkoval za každodenní velké úsilí vojáků bránících svou zemi před ruskými agresory.
„Děkujeme vám za organizaci takových zvláštních, obtížných, ale velmi důležitých akcí, za podporu odporu a za vytváření přesně těch problémů pro okupanta, které si zaslouží,“ poznamenal Zelenskyj.
Z polské strany ihned přišla reakce.
A hned přidal jeden příklad.
„Představte si, že by někdo v Německu pojmenoval vojenskou jednotku jménem ‚Hrdinové Einsatzgruppen‘. Svět by explodoval. A tady? Ticho. To není poctění bojovníků za nezávislost. To je pocta vyslovená řezníkům, kteří vraždili bezbranné lidi jen proto, že mluvili polsky a chodili do kostela. A Zelenskyj se místo odpoutání od tohoto banditistického dědictví k tomuto dědictví hlásí a vědomě tím plive do obličeje Polsku. Cítím znechucení a palčivou hanbu za všechny ty, kteří to budou bagatelizovat a říkat: ‚Není čas na protest.‘ Protože čas je. Vždy je čas, aby se z vrahů nestali hrdinové,“ zdůraznil levicový expremiér Polska.
Żeleński nadał jednostce wojskowej imię "Bohaterów UPA". To jest otwarte plucie w twarz każdemu Polakowi, którego dziadkowie, babcie, wujowie i ciotki zostali wyrżnięci siekierami, widłami i piłami na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. To jest kopniak w twarz dla pamięci o tysiącach… pic.twitter.com/Niltr0eCgg— Leszek Miller (@LeszekMiller) May 27, 2026
Starosta města Chełm a poradce prezidenta Polské republiky Nawrockého Jakub Banaszek přidal ještě jednu poznámku.
„Naštěstí vzniká Muzeum paměti obětí volyňské genocidy, které příští rok začne fungovat. Celý svět se dozví, kdo byli ‚hrdinové‘ UPA – genocidní vrazi a bestie odpovědné za masakr tisíců Poláků. Slávu si nezaslouží oni, ale oběti, kterým patří pravda a vzpomínka. A žádné ‚pocty‘ na Ukrajině toto nezmění. Fotografie budou připomínat pravdu,“ poznamenal Banaszek.
Prezydent Ukrainy nadaje jednostce wojskowej imię „bohaterów UPA”. Na szczęście powstaje Muzeum Pamięci Ofiar Ludobójstwa Wołyńskiego, które w przyszłym roku rozpocznie funkcjonowanie.— Jakub Banaszek (@Jakub_Banaszek) May 27, 2026
Cały świat dowie się, kim byli „bohaterowie” UPA - ludobójcami i bestiami odpowiedzialnymi za… pic.twitter.com/OuDGaK9ATh
„Rozhodnutí Volodymyra Zelenského udělit vojenské jednotce jméno ‚Hrdinové UPA‘ je skandální. Těžko to lze nazvat jinak než demonstrací extrémní nevděčnosti vůči národu, který od prvního dne války otevřel Ukrajině své hranice. UPA je symbolem genocidy, bestiálních vražd žen, dětí a celých polských vesnic na Volyni a v Haliči,“ zdůraznil.
Skutečnost, že se Ukrajina dál opírá o odkaz UPA, považuje polský poslanec za hanebnost.
„Ukrajinský velvyslanec by měl být okamžitě předvolán na ministerstvo zahraničí, kde polské úřady musí jednoznačně požadovat vysvětlení a změnu tohoto rozhodnutí. Pokud Zelenskyj tento skandální krok neodvolá, Polsko by mělo přejít od diplomatických prohlášení k reálným politickým opatřením a důsledkům v bilaterálních vztazích, včetně omezení podpory Ukrajiny,“ zdůraznil polský zákonodárce.
Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA” to skandal. Trudno to nazwać inaczej niż demonstracją skrajnej niewdzięczności wobec narodu, który od pierwszego dnia wojny otworzył przed Ukrainą swoje granice. UPA to symbol ludobójstwa,…— Przemysław Czarnek (@CzarnekP) May 27, 2026
„Držitelé tohoto řádu by měli svým jednáním projevovat úctu vůči historické paměti, důstojnosti polského národa a základům vzájemného respektu mezi státy. Oslavování formace odpovědné za zločiny na polské populaci nemůže zůstat bez reakce ze strany polských úřadů. V současné situaci jsou potřebná konkrétní opatření a formální kroky podniknuté v zájmu Polska a v obraně paměti obětí. Proto jako poslanec Sejmu Polské republiky adresuji oficiální dopis prezidentovi Polské republiky, panu Karolu Nawrockému,“ oznámil Płaczek.
? W związku z decyzją prezydenta Ukrainy, Pana Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” imienia „Bohaterów UPA”, zwracam się do Prezydenta RP z oficjalnym apelem o wszczęcie procedury pozbawienia prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego… pic.twitter.com/py9qLOhY7X— Grzegorz Płaczek (@placzekgrzegorz) May 28, 2026
Bývalý vicepremiér Jacek Sasin konstatoval, že Zelenskyj dal tímto svým krokem Polsku doslova „pohlavek“. Pohlavek zemi, která od prvního dne ruské agrese poskytuje Ukrajině všestrannou podporu. „Je to oslava řezníků, kteří vraždili polské ženy a děti, je morální hanbou,“ konstatoval Sasin, podle něhož je třeba jednat velmi tvrdě. Pokud tedy Zelenskyj toto své rozhodnutí nevezme zpět.
Zełenski nadał jednostce imię „Bohaterów UPA” - sprawców ludobójstwa na Wołyniu.— Jacek Sasin (@SasinJacek) May 27, 2026
To policzek dla Polski, która od pierwszego dnia rosyjskiej agresji udziela Ukrainie wszechstronnego wsparcia. Gloryfikacja rzeźników, którzy mordowali polskie kobiety i dzieci, to moralna hańba.…
Také europoslankyně Marlena Maląg připomněla, že Poláci Ukrajincům pomáhají prakticky od první chvíle, kdy k východním sousedům vtrhli ruští agresoři. Ale ani podle polské europoslankyně to neznamená, že by snad Poláci zapomněli, jaká zvěrstva páchala UPA. I když už je to 80 a více let.
„Poláci otevřeli svá srdce a domovy, když na Ukrajinu zaútočil Putin. Naše solidarita však neznamená a nikdy nebude znamenat souhlas s glorifikací UPA a katů z Volyně… Dobrota a velkodušnost mají své hranice. Zvlášť pokud jimi někdo opovrhuje,“ zdůraznila.
Polacy otworzyli serca i domy, kiedy Ukrainę napadł Putin. Jednak nasza solidarność nie oznacza i nigdy nie będzie oznaczać zgody na gloryfikację UPA i katów Wołynia. Prawda historyczna to fundament. Dobro i wspaniałomyślność mają swoje granice, jeśli ktoś nimi gardzi. pic.twitter.com/VuE0Fax1m9— Marlena Maląg (@MarlenaMalag) May 27, 2026
