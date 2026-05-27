Celní správa: Darované cigarety nejsou osobní spotřeba

28.05.2026 7:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Celní správa České republiky upozorňuje na důležitý rozsudek Soudního dvora Evropské unie, který zpřesňuje výklad pojmu „osobní spotřeba“ u tabákových výrobků podléhajících spotřební dani. Soud jednoznačně potvrdil, že pokud si člověk pořídí tabákové výrobky v jiném členském státě EU za účelem jejich darování jiné osobě, nelze takové zboží považovat za určené pro vlastní potřebu. V takovém případě může vzniknout povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň v zemi, do které zboží přiváží.

Rozhodnutí Tribunálu Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. května 2026 přináší důležité upřesnění pravidel pro přeshraniční přepravu tabákových výrobků v rámci Evropské unie. Soud dospěl k závěru, že osvobození od spotřební daně v členském státě určení lze uplatnit pouze tehdy, pokud je zboží určeno výhradně pro osobní užití osoby, která jej sama přepravuje. Jakmile je skutečným účelem přepravy předání jiné osobě – bez ohledu na to, zda jde o rodinného příslušníka, známého nebo například dar – podmínka osobní spotřeby splněna není. Taková situace může vést ke vzniku daňové povinnosti v členském státě, kam je zboží přepraveno, a v některých případech i k uložení sankcí.

Soud zároveň zdůraznil, že restriktivní výklad pojmu „osobní spotřeba“ je nezbytný pro účinný boj proti daňovým únikům a zneužívání systému, zejména v případech, kdy lidé nakupují tabákové výrobky v zemích s nižším zdaněním a následně je převážejí přes hranice.

Celníci proto doporučují cestujícím, aby při přepravě tabákových výrobků v rámci Evropské unie věnovali zvýšenou pozornost nejen množství převáženého zboží, ale především jeho skutečnému účelu. Právě účel přepravy totiž může rozhodnout o tom, zda se z běžného nákupu nestane daňový problém.

