Celní správa: Darované cigarety nejsou osobní spotřeba

Rozhodnutí Tribunálu Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. května 2026 přináší důležité upřesnění pravidel pro přeshraniční přepravu tabákových výrobků v rámci Evropské unie. Soud dospěl k závěru, že osvobození od spotřební daně v členském státě určení lze uplatnit pouze tehdy, pokud je zboží určeno výhradně pro osobní užití osoby, která jej sama přepravuje. Jakmile je skutečným účelem přepravy předání jiné osobě – bez ohledu na to, zda jde o rodinného příslušníka, známého nebo například dar – podmínka osobní spotřeby splněna není. Taková situace může vést ke vzniku daňové povinnosti v členském státě, kam je zboží přepraveno, a v některých případech i k uložení sankcí.
Soud zároveň zdůraznil, že restriktivní výklad pojmu „osobní spotřeba“ je nezbytný pro účinný boj proti daňovým únikům a zneužívání systému, zejména v případech, kdy lidé nakupují tabákové výrobky v zemích s nižším zdaněním a následně je převážejí přes hranice.
Celníci proto doporučují cestujícím, aby při přepravě tabákových výrobků v rámci Evropské unie věnovali zvýšenou pozornost nejen množství převáženého zboží, ale především jeho skutečnému účelu. Právě účel přepravy totiž může rozhodnout o tom, zda se z běžného nákupu nestane daňový problém.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku