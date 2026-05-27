FN HK: Zaměstnanci změřili síly na prvním ročníku volejbalového turnaje

Cílem turnaje bylo především podpořit týmového ducha, zdravý pohyb a neformální setkávání kolegů mimo pracovní prostředí. Sportovní den slavnostně zahájil ředitel nemocnice MUDr. Aleš Herman, Ph.D., který přišel hráče podpořit a popřát jim mnoho úspěchů v zápasech.
Boj o putovní pohár
Turnaje se zúčastnilo deset týmů zastupujících různorodá pracoviště nemocnice. Po celodenním sportovním zápolení se z vítězství a zisku Putovního poháru FN HK radovalo pracoviště Centra biomedicínského výzkumu.
Stupně vítězů doplnily:
- 2. místo: Ortopedická klinika FN HK
- 3. místo: Kardiochirurgická klinika FN HK
Vítězům předal ceny personální náměstek Ing. Martin Gubov. Pro tyto úspěšné týmy si nemocnice připravila poukazy na společné posezení, aby mohli svůj sportovní úspěch oslavit i mimo volejbalové hřiště.
Sportovní atmosféra i mimo nemocnici
Kromě vítězů patří poděkování všem zúčastněným týmům, a to z dětské kliniky, kliniky dětské chirurgie a traumatologie, obchodního úseku, I. interní kardiologické kliniky, nemocniční lékárny, oddělení nukleární medicíny, porodnické a gynekologické kliniky a nefrologické kliniky.
Atmosféru na hřišti po celý den skvěle doplňovali fanoušci z řad kolegů a rodinných příslušníků, kteří vytvořili hráčům fantastickou kulisu. Úspěšný první ročník potvrdil zájem zaměstnanců o společné sportovní aktivity, a organizátoři proto již nyní plánují pokračování této nové tradice v příštím roce.
