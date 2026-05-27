FN HK: Zaměstnanci změřili síly na prvním ročníku volejbalového turnaje

27.05.2026 19:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Fakultní nemocnice Hradec Králové uspořádala o uplynulé sobotě svůj historicky první volejbalový turnaj. Akce, která se uskutečnila mimo areál nemocnice, se setkala s velkým ohlasem a propojila týmy z mnoha různých klinik a úseků.

FN HK: Zaměstnanci změřili síly na prvním ročníku volejbalového turnaje
Foto: fnhk.cz
Popisek: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Cílem turnaje bylo především podpořit týmového ducha, zdravý pohyb a neformální setkávání kolegů mimo pracovní prostředí. Sportovní den slavnostně zahájil ředitel nemocnice MUDr. Aleš Herman, Ph.D., který přišel hráče podpořit a popřát jim mnoho úspěchů v zápasech. 

Boj o putovní pohár 

Turnaje se zúčastnilo deset týmů zastupujících různorodá pracoviště nemocnice. Po celodenním sportovním zápolení se z vítězství a zisku Putovního poháru FN HK radovalo pracoviště Centra biomedicínského výzkumu. 

Stupně vítězů doplnily:

  • 2. místo: Ortopedická klinika FN HK
  • 3. místo: Kardiochirurgická klinika FN HK 

Vítězům předal ceny personální náměstek Ing. Martin Gubov. Pro tyto úspěšné týmy si nemocnice připravila poukazy na společné posezení, aby mohli svůj sportovní úspěch oslavit i mimo volejbalové hřiště. 

Sportovní atmosféra i mimo nemocnici 

Kromě vítězů patří poděkování všem zúčastněným týmům, a to z dětské kliniky, kliniky dětské chirurgie a traumatologie, obchodního úseku, I. interní kardiologické kliniky, nemocniční lékárny, oddělení nukleární medicíny, porodnické a gynekologické kliniky a nefrologické kliniky. 

Atmosféru na hřišti po celý den skvěle doplňovali fanoušci z řad kolegů a rodinných příslušníků, kteří vytvořili hráčům fantastickou kulisu. Úspěšný první ročník potvrdil zájem zaměstnanců o společné sportovní aktivity, a organizátoři proto již nyní plánují pokračování této nové tradice v příštím roce.

Psali jsme:

Evropa bez veta? Hraba čtenářům PL naznačil, kdo by tahal za nitky
Pavel řeší NATO z Hradu, když nesmí na summit. Sešel se s velitelem
To je rána. Cenzura v ČT. Co neměl divák vidět o střelbě na fakultě?
Urban (SPD): Rekordy AfD. Evropa posílá jasný signál

 

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

TZ , FN Hradec Králové , FN HK

Ochrana dětí

Paní senátorko, děkuji za vaši iniciativu, že řešíte ochranu dětí. Jen bude změna zákona opravdu efektivní? Co přesně se změní? Pokud je dítě týráno fyzicky, tak se to pozná docela dobře, ale u psychiky je to horší a obávám se, aby ta změna zákona byla opravdu efektivní, protože děti opravdu mnohdy ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

FN HK: Zaměstnanci změřili síly na prvním ročníku volejbalového turnaje

19:34 FN HK: Zaměstnanci změřili síly na prvním ročníku volejbalového turnaje

Fakultní nemocnice Hradec Králové uspořádala o uplynulé sobotě svůj historicky první volejbalový tur…