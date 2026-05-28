„A Stach mu to žere...“ Snyderovo „vědecké“ nadávání na Rusko nezůstalo bez odezvy

Americký historik Timothy Snyder v pořadu Hyde Park Civilizace znovu ostře kritizoval současnou americkou politiku, Rusko i autoritářské tendence ve světě. V rozhovoru s moderátorem Danielem Stachem hovořil o významu historie při pochopení současných geopolitických změn a opakovaně se vracel k postavě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Snyder podle svých slov vnímá současné období jako historicky mimořádně nebezpečné a tvrdí, že Spojené státy dobrovolně oslabují vlastní mocenské postavení. Snyder během rozhovoru tvrdil, že Donald Trump i ruský prezident Vladimir Putin podle něj „prohrávají velké války“.
„Jestli tohle budeme schopni pochopit – a co s tím uděláme – to bude hodně důležité,“ prohlásil historik. Současně dodal, že očekává Trumpovu výraznou volební porážku, ale upozornil, že klíčové bude následné jednání demokratů. „Očekávám, že Donald Trump prohraje volby, a to docela výrazně. Ale pak je otázka, co s tím udělá protistrana, tedy demokraté, co s tím vítězstvím udělají a jakou budoucnost si budou schopni představit,“ uvedl Snyder. Podle něj se současné Spojené státy nacházejí v období hluboké politické i morální krize.
Historik opakovaně použil výraz, že Spojené státy pod Trumpovým vedením „páchají sebevraždu supervelmoci“. Podle něj jde o historicky bezprecedentní situaci. „Tohle je něco, kde jako historik opravdu velmi těžko hledám nějakou analogii země, která má tak obrovskou moc jako Spojené státy a pak se jí sama vzdává tak rychle z důvodů, které se v podstatě nedají pochopit,“ řekl.
Snyder svá tvrzení doprovodil řadou historických paralel a symbolických příkladů. „Je to náhoda, že Donald Trump si pořád staví obrovské, fašistické monumenty sám sobě? Je to náhoda, že chce dát svůj obličej a svoje jméno na naše peníze?“ ptal se během pořadu. Zmínil také Trumpovy mince a další formy osobní propagace. Historik následně přirovnal bývalého amerického prezidenta k některým římským císařům. „Trump se chová trochu jako římští císaři ve druhém, třetím století našeho letopočtu, kteří sami sebe zbožňovali. Ale on chce být Bohem ještě za svého života,“ řekl Snyder.
V závěru rozhovoru se Snyder vrátil také k Rusku a vztahu Donalda Trumpa k Vladimiru Putinovi. Tvrdí, že Trump obdivuje způsob, jakým Putin koncentruje moc ve svých rukou. „Obdivuje to, jak Putin vede Rusko i to, že má stovky miliard dolarů,“ prohlásil a pustil se ho komentářů k ruské historii a ruské nátuře.
Snyder ve svém historickém výkladu překvapil zejména tvrzením, že Rusko je mladý stát. „Rusko není staré, ta představa, že je Rusko staré, to je propaganda. Protože tomuto území začali vládnout Rusové až ve 20. století, do té doby tam vládly zahraniční dynastie. Ten člověk, kterého Putin obdivuje nejvíc, Kateřina Veliká, to byla Němka. Ani Sovětský svaz nebyl ruský stát, takže Rusko je vlastně mladý stát. Není žádné dávné velké Rusko, jak tvrdí režimní propaganda,“ uvedl Snyder, přičemž Stach mu k takto podivně pojaté historii nepokládal žádné kritické otázky.
Nejen tento moment rozhovoru nazvedl právníka Tomáše Tyla, podle kterého Stach zcela ztratil schopnost vést dobré rozhovory, které nejsou protiruskou a protitrumpovskou propagandou. „ Musím se ještě vrátit k vystoupení Timothy Snydera v ČR a v ČT zvláště. Pro mne je obrovským zklamáním Daniel Stach . ČT ho používala vždy, když ´šlo do tuhého´. Měl své renomé, debatoval s vědci a když ho ČT nasadila na nějakou zprávu, věděli jste, že něco chtějí říct všem, protože Stach společnost neštěpil, vyhýbal se politice a v debatách se špičkovými vědci mu to vysloveně šlo. Uměl položit nečekanou otázku a zaujmout diváka, ale i často ostříleného hosta,“ píše Tyl, že Stach dříve patřil k moderátorské špičce.
Když se ale poprvé začal pouštět do humanitních oborů, bylo prý zjevné, že to není jeho parketa. „On těm lidem prostě věří. Naivně věří. Má stejný přístup k fyzice a historii. Výsledkem je katastrofa. Fyziku ověříš pokusem, který můžeš opakovat. Dějiny ne. Tam musíš být kritický a přiznejme si, že nikdo nemůže být plně znalec jak věd přírodních, tak humanitních,“ má jasno Tyl.
Poté Tyl hodnotí samotného Timothy Snydera a jeho některé podivné výroky, které v rozhovoru zazněly. Zejména ten o mladém Rusku je podle Tyla očividný nesmysl. „Timothy Snyder není žádný polyhistor, je to propagandista, který jede roky proti Trumpovi a proti Rusku. Dějiny popisuje jako výseky toho, co se mu hodí. Kdykoliv řekne A, zapomene říct B. Když v ČT tvrdil, že Rusko je mladé, protože mu vládli cizí dynastie a Kateřina Veliká byla Němka, už neřekne, že tento jeho příměr by pak musel platit i pro všechny ostatní - třeba pro Británii, kde dodnes vládnoucí Windsorové nejsou nic jiného než dynastie Němců a to Saxo-Coburgh-Gotha. Že Španělsku a nám taky vládli po století Habsburkové, tudíž taky cizí rody. A jsme snad proto mladý národ a nemáme své kořeny?! Svoji kulturu?“ ptá se právník.
A Stach na to nic neřekl a tento prazvláštní historický exkurz nepodrobil logické kritice. „ A Stach mu to žere... A ještě to hloupě vyzdvihuje. Nejvíc mi ale vadí, že ten dříve brilantní redaktor najednou, z ničeho nic, už neumí klást ty zajímavé otázky. A já bych tady jednu od paní z Ukrajiny, co je Židovka, teda měl...“ uvedl Tyl s odkazem na slova ukrajinské historičky Marthy Havryshková.
Ta totiž upozornila, že na pondělní událost, kdy Ukrajina s poctami pochovala ostatky jednoho z vůdců Organizace ukrajinských nacionalistů Andrije Melnyka ve snaze vytvořit panteon národních hrdinů během války s Ruskem. Právě Melnykova organizace přitom kdysi spolupracovala s německými nacisty. Havryshková upozorňuje, že na pohřbu se sešla celá plejáda neonacistů z pluku Azov a nastiňuje propojení právě na profesora Snydera.
„Kdo z ukrajinských ozbrojených sil byl dnes pozván na Melnykův pohřeb v Kyjevě? Přesně tak – Azov. Mezi účastníky byl také Jan ´Macgregor´ Klišaev, ten samý, kterého nedávno na Yale přivítal prof. Timothy Snyder, renomovaný odborník na fašismus. Možná by se profesor nyní rád vyjádřil k tomuto novému trendu v ukrajinské politice státní paměti – k uctívání nacistických kolaborantů a spolupachatelů holokaustu?“ napsala Havryshková.
„Takže Dane, až budete mít tu svoji televizi (protože já Snyderovy bláboly opravdu platit nechci, kdybych chtěl moudro, pustím si podobného cestujícího kazatele - Halíka), pozvěte si ho a já zvážím předplatné. Když mi dáte 200 korun měsíčně, možná se závažu, že si ty kecy poslechnu,“ dodal Tyl, že za pořady Daniela Stacha už nadále platit rozhodně nechce.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
