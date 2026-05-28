HK ČR: Nedostatek bytů v Praze vyřeší jedině nová výstavba

„V Praze se už roky opakuje stejná diskuse o tom, kdo může za růst cen bydlení. Jednou jsou na vině investiční byty, podruhé krátkodobé pronájmy, potřetí cizinci. Realita je ale jednoduchá: V Praze se dlouhodobě staví o dvě třetiny méně bytů, než metropole potřebuje. A dokud se to nezmění, budou ceny bydlení dál utíkat lidem i firmám. Žádná další regulace ten problém sama nevyřeší. Praha potřebuje hlavně stavět. A aby mohla stavět, potřebuje mít nový územní plán, protože ten z roku 1999 už nové době nestačí,” uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Zajíček.
Hospodářská komora vnímá důležitost rozvoje hlavního města pro celou českou ekonomiku a podporuje základní směr plánu, který soustřeďuje novou výstavbu především do zanedbaných a nevyužitých lokalit uvnitř města – bývalých průmyslových areálů, brownfieldů nebo území po nákladových nádražích. Právě takový rozvoj je z pohledu veřejných investic, dopravy i kvality života pro obyvatele a firmy nejracionálnější. Přesun nové výstavby převážně za hranice Prahy naopak znamená vyšší náklady na budování infrastruktury, větší tlak na dopravu a delší dojíždění za prací. Tedy dodatečné náklady pro město i stát a zároveň vyšší zátěž pro životní prostředí a každodenní fungování metropole. “Praha musí jít cestou jiných světových metropolí a začít stavět více do výšky. Cena pozemků zásadním způsobem ovlivňuje cenu každého jednoho m2 bytu a probuzení zatím mrtvých ploch uvnitř města a využití jejich výškového potenciálu je jeden z klíčových úkolů,” dodává Zajíček.
Hospodářská komora si je vědoma, že některé parametry plánu vyvolávají polemiky nebo odborné výhrady. Ale v mnoha případech se jedná o složitě vyjednaný kompromis mezi mnoha stranami a odborníky, který může z čistě lokálního nebo odborného hlediska vypadat jako málo optimální.
„Metropolitní plán není dokonalý. Vnímáme, že část odborné i laické veřejnosti má k některým konkrétním parametrům výhrady. Tyto diskuse jsou legitimní a mohou pokračovat i poté, co plán vstoupí v platnost. Územní plán je živý dokument, který se bude v dílčích bodech upravovat, aktualizovat a doplňovat nebo zpřesňovat podrobnějšími regulačními plány. Klíčové ale je rozhodnout o celku. Stávající plán z roku 1999 přestane platit za 18 měsíců a pokud do té doby nebude schválen nový, hrozí Praze stav, kdy nebude možné povolovat nejen nové byty, ale ani školy či nezbytnou infrastrukturu a vrátili bychom se v čase do let 1986 resp. 1976. To je obrovské riziko pro další rozvoj moderní Prahy,” doplnil Zdeněk Zajíček.
Hospodářská komora zároveň připomíná, že schválení nového územního plánu samo o sobě bytovou krizi v Praze nevyřeší. Je však nezbytným předpokladem pro to, aby se situace dál neprohlubovala. Vedle schváleného územního plánu bude podle Komory potřeba také výrazně zrychlit stavební povolování, zajistit stabilní a předvídatelné legislativní prostředí a posílit dostupné formy výstavby nájemního bydlení.
„Jde o základní krok, bez kterého Praha nebude schopna reagovat na svůj další růst ani dlouhodobě udržet podmínky pro život obyvatel a fungování ekonomiky,“ uzavřel prezident Zajíček.
Příprava Metropolitního plánu začala v roce 2012. Plán prošel třemi koly veřejných projednání, byly vypořádány desítky tisíc připomínek a dokument posoudily a potvrdily dotčené státní orgány včetně Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
