ČEZ Prodej zlevňuje elektřinu domácnostem se soláry

Od května na každé odebrané megawatthodině ušetří 300 Kč včetně DPH. Zároveň se mění i ceník produktu ČEZ FlexiEnergie, díky kterému můžou domácnosti dále zužitkovat svoje přetoky do sítě a nevyužitou kapacitu baterie. Měsíční odměna, kterou domácnost za službu dostává, se navyšuje až o 365 korun.
Službu Elektřina pro soláry využívá už skoro 50 tisíc zákazníků ČEZ Prodej. Odběr ze sítě v ní nově zlevňuje na 3 297 korun za MWh (3 990 Kč včetně DPH). Pro zákazníky jde přitom o nejjednodušší způsob, jak pracovat s přetoky. Za každou kilowatthodinu, kterou dodají do sítě, jim ČEZ Prodej připíše předem domluvenou částku, 2 990 Kč. A to bez ohledu na to, kdy přetok vzniká a jaká je cena elektřiny na trzích. Díky tomu si domácnost našetří prostředky na dodávky elektřiny v době, kdy nevyrábí.
Víc mohou nyní ušetřit i zákazníci se službou ČEZ FlexiEnergie. Měsíční odměna se podle výše přetoků navyšuje až o 365 korun. Detaily zákazníci najdou v ceníku dostupném na adrese ZDE.
„Úspory, kterých může domácnost dosáhnout díky střešní fotovoltaice, nekončí samotnou instalací. Jak vidíme i z aktuálního průzkumu agentury Ipsos, mezi Čechy narůstá zájem o opatření přinášející dlouhodobé úspory. Vedle šetření fyzickou výrobou elektřiny tak čím dál větší význam nabírají i produkty a služby tzv. nové energetiky. Ať už jde třeba o střádání prodejem přetoků, nebo jejich chytré řízení,“ říká Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej.
Právě ČEZ FlexiEnergie ve spojení s Elektřinou pro soláry umožňuje využívat domácí střešní fotovoltaiku naplno. Zpřístupňuje totiž chytré řízení přetoků do sítě – v?obdobích, kdy je elektřiny v síti přebytek a cena je záporná, modely ČEZ Prodej na dálku pošlou pokyn, který sníží výrobu z fotovoltaiky. Pokud zákazník využívá i možnosti flexibility akumulace, začne také nabíjet baterii.
Nikdy přitom nehrozí, že by zákazník neměl dost elektřiny pro vlastní využití. Výroba se snižuje jen v případě, že domácnost energii nepotřebuje. V bateriích zase obvykle zůstává zhruba 30 % kapacity, které jsou domácnosti k dispozici. ČEZ Flexi Energie už mají zasmluvněné přes 2 000 domácností. Pokud využívají flexibilitu včetně baterií, ročně nově dostanou odměnu až 7 800 Kč ročně.
