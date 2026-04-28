Zoo Ostrava: 1. máj nejen lásky, ale i mokřadů čas. Speciální akce v zoo

28.04.2026 13:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Mokřady jsou jedny z nejcennějších a zároveň nejohroženějších ekosystémů na Zemi a věnuje se jim nová ochranářská kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) s názvem Mokřady pro život (Wetlands for Life). Zapojeny jsou do ní i zoologické zahrady z České republiky a Slovenska včetně Zoo Ostrava, v jejímž přírodním areálu najdeme řadu mokřadů, tůní a jezírek. Na pátek 1. května bude v zoo připraven speciální program, během něhož se můžete seznámit s bohatým mokřadním životem a přesvědčit se, jak moc jsou pro náš život tyto ekosystémy důležité. V areálu zoo mohou zamilované páry dostát i tradici a políbit se pod některým z rozkvetlých stromů.

Zoo Ostrava: 1. máj nejen lásky, ale i mokřadů čas. Speciální akce v zoo
Foto: ZOO Ostrava
Popisek: Zoo Ostrava

Prvomájový program v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava bude probíhat od 9 do 16 hodin. Aktivity pro malé i velké návštěvníky připravili pracovníci zoo jako každý rok ve spolupráci se členy Kruhu přátel zoo a třemi moravskoslezskými školami (ZŠ Bohumín-Záblatí, ZŠ Školská Karviná a ZŠ a MŠ Raškovice). Letos se navíc přidalo i Ostravské muzeum, které se bude podílet na části programu věnovanému mokřadním živočichům. A tak by se slavná báseň dala upravit:

„1. máj je nejen lásky, ale i mokřadů čas, žabí zve do Zoo Ostrava hlas…“

Jednotlivé aktivity budou probíhat na různých místech v areálu. Hned u vstupu do zoo proběhne v 9:15 mimořádné komentované setkání u plameňáků. Tito majestátní ptáci se stali ambasadory kampaně Mokřady pro život, proto bude prvomájová akce zahájena symbolicky právě u nich. V horní části zoo se budou prezentovat žáci a jejich učitelé z jednotlivých škol se svými výrobky na podporu nejen mokřadů a jejich obyvatel. Zbytek aktivit, které si připravili pracovníci zoo a Ostravského muzea, pak proběhne ve spodní části zoo u rybníků a v blízkosti expozice Mokřady. Mezi 11. a 16. hodinou si zde budou moci malí i velcí návštěvníci zasoutěžit a dozvědět se něco více o mokřadech, jejich významu a ohrožení. Zájemci mohou vyzkoušet, jak poznat obojživelníky naší přírody nejen podle vzhledu, ale také typického hlasového projevu, dále si poskládat origami žabku. Chybět nebudou ani hrátky s vodou, které poukáží na důležitost zadržování vody v krajině a co způsobuje narovnávání toků a melioarace. Zájemci se mohou naučit, jak pracovat s aplikací iNaturalist, a přispět tak k monitoringu mokřadních živočichů i rostlin jak v areálu Zoo Ostrava, tak i kdekoli jinde na Zemi.

Mokřady tvoří přechod mezi suchozemským a vodním prostředím, a jsou tak domovem, potravním zdrojem i místem rozmnožování celých skupin organismů, které jsou na mokřadní biotopy vázány – od hmyzu přes ryby, obojživelníky, plazy až po ptáky a savce. Kromě vysoké biologické rozmanitosti mokřady zastávají celou řadu dalších důležitých funkcí – dokáží zadržet obrovské množství vody, kterou pak postupně uvolňují, a jsou tak nejen zásobárnou (pitné) vody, ale také efektivní ochranou před povodněmi. Pomáhají stabilizovat klima, vyrovnávají teplotní rozdíly a pohlcují a ukládají nadbytečný oxid uhličitý ze vzduchu. Více o kampani se dočtete zde.

Aktivity budou probíhat s ohledem na počasí, změna programu vyhrazena.

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Financování veřejnoprávních médií

Tvrdíte, že když bude financování veřejnoprávních médií z rozpočtu, bude dobrovolné. Jak jako? Jak se lidi budou moc rozhodnout, zda jejich peníze z rozpočtu mají jít na jejich financování? A kdo bude určovat tu kvalitu, o které se zmiňujete, a za níž máme platit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

