Zoo Ostrava: Přivítali jsme 600 000. návštěvníka

Začátek roku 2023 začal velmi slibně. Už v lednu do zoo přišlo díky teplému počasí bezmála 14 tisíc lidí. Tolik návštěvníků v tomto zimním měsíci nikdy před tím do zoo nepřišlo. Následující měsíce ale panovalo poměrně chladné počasí, což nebylo pro návštěvnu zoologické zahrady tak příznivé. Až v červnu a pak i v červenci zoo zaznamenala další rekordní návštěvnosti a pomalu začala „dohánět“ co do počtu návštěvníků rok 2022. Podařilo se to začátkem září, kdy dorazil půlmiliontý návštěvník.

Jubilejní návštěvník s pořadovým číslem 600 tisíc prošel branou ostravské zoo na 2. svátek vánoční. Stal se jím pan Ondřej Vašut z Ostravy-Radvanic. Do zoo se vydal letos už podruhé spolu se svou dcerkou. Maminka tentokrát zůstala doma a odpočívala po vánočním shonu. Domů si Vašutovi kromě zážitků z prohlídky zimní zoo odnesli i pamětní list a tašku s upomínkovými předměty zoo.

Tak obrovský zájem lidí o návštěvu a poznání nás velmi těší a všem moc děkujeme za přízeň a podporu! Spolu s námi se tak podílíte na chodu zoologické zahrady a podporujete chov řady vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. V rámci programu Tři koruny ze vstupu jsou podporovány ochranářské projekty v různých částech světa. Když k nám zavítá vysoký počet návštěvníků, můžeme o to více financí věnovat na ochranu přírody.

