Zoo Ostrava: Pták roku 2026 pěnice černohlavá se vrací ze zimovišť

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), lidově zvaná černohlávek, dostala svůj druhový název podle?černé čepičky samce, zatímco samice má temeno hlavy rezavě hnědé. Původně byla lesním druhem, ale dobře se přizpůsobila změnám prostředí způsobeným lidskou činností. Dnes se s ní můžeme běžně setkat i v městských parcích a zahradách. Pěnice černohlavá je z pěti druhů našich pěnic nejhojnější a hnízdí jich u nás kolem 1,5 milionu párů. Vyskytují se od nížin až po horní hranici lesa v horách.
Rovněž v přírodním areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava je poměrně hojným druhem. Využívá jak lesní partie, tak i návštěvnické trasy, kde ráda hnízdí v bezpečí hustých křovin vysázených právě za účelem poskytnutí úkrytu pro drobné ptactvo a další volně žijící živočichy. Již od počátku dubna se budeme moci těšit z nádherných flétnových tónů samečků těchto pěnic. Jejich zpěv nás bude provázet celé jaro. Hnízdo pěnic je jednoduché, ale úhledné, které si ptáci splétají nevysoko (většinou kolem 1 m výšky).
U části evropské populace došlo k významným změnám v migračním chování. Část pěnic černohlavých neodlétá zimovat do oblastí Středomoří a do Afriky, ale vydává se opačným směrem do severozápadní Evropy, např. do Velké Británie. I tam dochází díky mírnějším zimám a díky masívnímu přikrmování ptactva místním obyvatelstvem k úspěšnému přezimování. Tyto migrační trasy jsou také kratší, a pěnice se tak mohou na svá hnízdiště vracet mnohem dříve, než ty, co zimují v Africe. Mají tedy častěji možnost vyhnízdit i dvakrát ročně. Další výhodou této trasy je, že ji zde lidé tolik neloví, než je tomu na tradičních trasách – zejména na Kypru, v Sýrii a Libanonu. Zde jsou jejich ztráty milionové.
Před odletem na svá zimoviště se pěnice potřebují vždycky náležitě vykrmit – nejčastěji vyhledávají kaloricky vydatné bezinky (plody černého bezu). „Přejme tomuto zajímavému ptačímu druhu, ať se mu u nás stále daří, má více dobrých podmínek ke hnízdění a méně náruživých lovců na migrační trase!
Podrobné informace o pěnici černohlavé najdete ZDE.
Oslavte s námi svátek všech opeřenců v Zoo Ostrava!
Letos se akce u příležitosti mezinárodního Dne ptactva uskuteční netradičně o velikonočních prázdninách, tj. ve čtvrtek 2. dubna. Lidé s ptačím příjmením mohou tento den využít slevu na vstupném do zoo, musejí se ale prokázat občanským či jiným průkazem s fotografií. Za předem nakoupené online vstupenky v plné ceně nebudeme vracet peníze. Zájemci se mohou zúčastnit speciální procházky vedené ornitology. Sraz zájemců je v 9:30 hodin u výběhu plameňáků. Na procházku, která potrvá asi hodinu, doporučujeme pohodlnou a nepromokavou obuv do terénu, stejně tak vhodné oblečení. Pro snadnější pozorování ptáků je možné si s sebou přinést dalekohled, příp. určovací klíče a atlasy.
Video zachycuje pár pěnic černohlavých v Zoo Ostrava, který si v loňském roce vybral k hnízdění lokalitu Mokřady:
