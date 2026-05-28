Ministr Juchelka: Za poslední týden jsme odbavili 41 000 různých požadavků

Mockrát děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji tedy za tuto interpelaci, protože ta interpelace byla psána – jsme už mnohem dále – před několika týdny, kdy jsme na všechno odpověděli, bych řekl, velmi podrobně. Tak řeknu, jaký je v tuto chvíli aktuální stav a potom se dostanu k odpovědím na vaše dotazy a výtky.
My v tuto chvíli, k dnešnímu dni, máme přihlášeno už 99 procent všech zaměstnanců v této databázi. Ten projekt je skutečně od minulé vlády zděděný se všemi věcmi, o kterých jste tady hovořila, i s tím posunem data z 1. 1. na 1. 4. S tím už nová vláda nic dělat nemohla, protože to bylo skutečně jenom tři měsíce i z hlediska legislativy.
Ale když jsem nastoupil na ministerstvo, udělal jsem zásadní kroky k tomu, abychom skutečně kontrolovali – mám každý den přesné informace a tabulku – jakým způsobem je tady tento systém propustný a jaké má chyby. Takže v tuto chvíli, ke včerejšímu dni, je to 99 procent všech zaměstnanců, kteří už tam jsou nahlášeni. Je to 6 790 000 aktivních zaměstnaneckých vztahů, které se neustále mění. Ten systém skutečně propustný je.
Co se týká měsíčních hlášení jako takových, tak jsme už na 86 procentech, tam se nacházíme. To znamená 322 259 podaných hlášení z celkových 375 000. To znamená, že jenom za poslední den to bylo například, za včerejšek, 3 940. Ale v tom hlavním peaku jsme například v průběhu posledních tří dubnových dnů měli přihlášeno 1,5 milionu zaměstnanců. To znamená, že ten systém je stabilní a v tuto chvíli můžeme říct, že je odzkoušený.
Jenom pořád každý den, samozřejmě, když komunikujeme s těmi lidmi, tak ty porodní bolesti, které, znovu říkám, jsme zdědili po té minulé vládě, pořád to dáváme dohromady na denní bázi. Ale je to normální. Stalo by se to komukoli, kdo by vládl, protože u takovýchto velkých systémů to prostě takto je.
Co se týká neexistujícího formuláře ohledně PDF, tak ten skutečně neexistuje. Ono by to bylo velmi komplikované a extrémně složité. Ale funkce nebyla ani v těch původních formulářích, které byly před jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatelů u České správy sociálního zabezpečení. Nicméně u měsíčního hlášení umožňuje do portálu nahrát XML vygenerované systémem zaměstnavatele a na portálu si ho zkontrolovat a potom ho samozřejmě i případně doplnit.
Co se týče call centra. My jsme jenom za poslední týden odbavili 41 000 různých požadavků. Já jsem na každé tiskové konferenci, kde jsem opravdu odpustil do konce srpna všechny sankce a všechny pokuty pro účetní, protože ten systém se skutečně v tuto chvíli zaběhává, tak jsem je prosil, ať se to vyřizuje nejlépe mailem, protože každý požadavek je individuální a samozřejmě ti lidé, kteří na to odpovídají... Bohužel je toho tolik, že tam nebude moci být odbaven během jedné minuty – když vy tady tak vtipně říkáte, že čekáte 11 minut a tak dále – každý, kdo se tam dotelefonuje. To není v tuto chvíli v těch silách, proto prosíme všechny, aby to šlo mailem, protože jim dokážeme individuálně odpovědět na jejich problém, když se do toho systému podíváme. Přes telefon to skutečně takto možné není. Tam to je trošičku, bych řekl, povrchnější.
Co se týká potom dalších dat, tak jenom tady uvedu, že ten cíl, to znamená, ty technické problémy, které tady byly, tak jsou skutečně každý den odstraňovány aktuálně a kompletně. V tuto chvíli je odbaveno přes 62 procent všech zaměstnavatelů z hlediska zpětných kontrol, o kterých jste tady hovořila. To znamená, že přijde jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, přijde to hlášení na toho zaměstnance. Potom se to kontroluje a zpětná vazba už je v tuto chvíli u 62 procent.
Takže já sám za sebe říkám, že JMHZ jako systém v tuto chvíli, ze kterého bude čerpat data Český statistický úřad a další, samozřejmě orgány ministerstva, klidně i podnikatelé, tak skutečně propustný je. Je to robustní systém. Tak, jak ho nastavil můj předchůdce, funguje. Můžeme říct, že jsme kontinuálně do toho přešli i tak, že... Každý systém bude mít – i superdávka a tak dále – jednotlivé porodní bolesti.
Myslím si, že můj předchůdce udělal celou řadu věcí, které například z hlediska testování, z hlediska firem, které do toho testování byly dány, že celé to oddělení, jakým způsobem fungovalo, tak to JMHZ prostě odzkoušelo. Ale bohužel – tady se fakt omlouvám všem účetním – nebylo možné asi vychytat všechny věci se všemi i, bych řekl, menšími účetními firmami, menšími účetními softwary. Proto se tam dával i ten ePortál na České správě sociálního zabezpečení, aby to bylo, bych řekl, komfortnější třeba i pro malé zaměstnavatele, malé účetní.
Ale upřímně řečeno – já samozřejmě všem ještě jednou moc děkuji – ten robustní systém vyžaduje i jakousi odbornost při zadávání těch věcí.
A rozumím, že na začátku tam byly komplikace, proto já jsem hned, když jsem nastoupil, zadal, aby se začaly dělat webináře, které jsou velmi hojně navštěvované a velmi úspěšné, aby se natáčela videa, aby se dělala opravdu jakoby podrobnější metodika u jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů, ale za tím systémem jako takovým, tak tam si myslím, že si stojí všichni ti zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí, a to, co já slýchávám od větších zaměstnavatelů, tak skutečně propustný je, všechny softwarové firmy, které vlastně napasovaly přechod na to jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů ze svých účetních programů, tak zafungovaly, jako, já nevím, SAP, Pohoda, OKsystem. Byl tam, tuším, že i ČEZ a větší společnosti tady tohoto typu, byly v tom pilotním programu, který také byl tady tímto odpilotován. Takže já možná poprosím o doplnění svého předchůdce, pokud tady je, pana kolegy – je tady – pan exministr Jurečka, který byl také u toho počátku, a my to vlastně kontinuálně v tuto chvíli dojíždíme, ale za mě ten systém je funkční. Opravdu se omlouvám všem za porodní bolesti, které tyto velké systémy mají, a myslím si, že už jsme... v cílové pásce.
A ještě poslední věc, protože ta vize jakoby jde dál, a tato vláda má vizi jednotného inkasního místa, to znamená, že my budeme navazovat na jednotné inkasní místo právě i na základě dat jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. (Gestikuluje vlevo do ministerských lavic.) Tady byl pan kolega ministr zdravotnictví, se kterým se domlouváme, aby to jednotné inkasní místo, které do budoucna dokáže například předvyplnit daňové přiznání, tak aby do něj byly zakomponovány i všechny zdravotní pojišťovny – my už jsme měli několik schůzek, tady toto probíhá, za chvilku budeme mít i legislativu v Poslanecké sněmovně, tak aby ta digitalizace opravdu kontinuálně probíhala dále.
Takže zhruba takový je aktuální stav tady této věci a myslím si, že jsme už blízko a Český statistický úřad se velmi těší na data, která jim (?) vypadnou.
Ing. Aleš Juchelka
