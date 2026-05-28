Patková (Piráti): Jedenáct minut čekání na call centru, pak se hovor sám ukončí

Krásný dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové, krásný dobrý den i vám, pane ministře, jsem ráda, že jsme se tady u toho mohli takhle sejít. A já jsem se vás dotazovala ve své interpelaci na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele. Trochu mě mrzelo, že hned v první větě mně odpovídáte a troufnu si citovat: „záměr projektu jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele schválila vláda Petra Fialy, které jste jako Piráti byli součástí.“ Mě to trochu mrzí, že začínáme interpelace takovýmhle odváděním pozornosti a přitom čtení tohoto zákona bylo nebo první čtení bylo v dubnu 2025, a to už my Piráti jsme nebyli součástí vlády. V každém nevím, jestli to z toho vyznělo nějak jinak, ale my proti tomu záměru jednotného měsíčního hlášení nic nemáme, je to určitě tah dobrým směrem. Dále úplně se mně nepozdává, jak jste popsal, že poskytovatelé účetních softwarů dle uvedených citací kladně hodnotí zavedení tohoto systému. Já souhlasím zase, že ten systém má být, určitě to bude pro budoucnost dobrá věc, ale důležité je trochu to, že se opomíjejí ti lidé, kteří s tím hlášením každý den pracují, že vlastně vy jste hodně hodnotil ten globál, ale já mám problém s tím, co se vlastně děje těm konkrétním lidem, těm účetním, těm daňovým poradcům, těm, kteří s tímhletím hlášením přichází každý den do styku a bojují. A já jsem si z praxe a z těch, co se na mě obrátili, vypíchla takové tři nejvážnější a nejkritičtější problémy.
Úspěšné podání. Oni vlastně podají to jednotné měsíční hlášení, ten software jim řekne, že to je všechno v pořádku a že se to tváří bez vad. Ale stává se to a bohužel v hodně případech, že po několika dnech je kontaktuje úřad, že tam vlastně chyby jsou. Ty účetní se tímhletím dostávají do mystifikace. Zpětná vazba je velice dlouhá a dopředu není vlastně známá, kdy jim vůbec přijde. Tohleto je prostě problém a těm lidem to strašně ztěžuje jejich práci. Chyby jim chodí v angličtině. I přesto, že účetní softwary jsou v češtině, tak jsem to viděla na vlastní oči. Některé chyby přijdou v češtině, jiné v angličtině a některé jsou půl napůl.
A další problém, který je velice vážný, že neexistuje formulář pro kontrolu. Hlášení je tedy odesílání naslepo, protože je v XLS, takže jakoby v datových zdrojích a oni by potřebovali mít pédéefko. Něco, na čem si to prostě zkontrolují, jak to vypadá, než to vlastně odešlou naslepo, aby si to mohli prohlédnout.
Dále jste ve své odpovědi na moje dotazy zmínil Call centrum. Já jsem si otevřela stránky mpsv.cz, a potom jsem zkoušela i jmhz.cz, takové dvě základní, kde bych právě tohleto Call centrum a číslo na něj, odkaz na podporu, která by těmhletěm účetním měla být dána, hledala a bohužel ani na jedněch z těchto stránek to číslo není uvedené.
Tohle je takový drobný detail, který by vlastně jim taky strašně pomohl. Nic to nestojí, jenom se tam prostě to číslo napíše. Myslím si, že na tomhletom se shodneme, že to je úplná maličkost, kterou pro ty lidi můžeme udělat.
Potom jsem pogooglila a našla jsem to tedy na OSSZ. Účetní si často stěžují, že se tam nedá dovolat. Byla jsem zvědavá a řekla jsem si, že to ověřím. Musím vám říct, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, že to byl skutečný zážitek. Čekala jsem na přepojení na operátora 11 minut a potom byl hovor automaticky ukončen. Mezitím to nabízí velice nepříjemně různé služby, které absolutně s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele nesouvisí. Takže vám to opakuje neustále různé nabídky, které nechcete, nedá se to vypnout a po 11 minutách to vypne vám.
Otázkou je, jestli tam tedy volá tolik lidí, anebo jestli je tedy vlastně to call centrum nefunkční. Je to fake nebo to tedy funguje a opravdu je to přetížené nebo je to podpersonalizované? Tohle by mě zajímalo, protože zase jednoduchá věc. Myslím si, že se to dá vyřešit.
Závěrem znovu právě k těm účetním. Původně to mělo být spuštěno 1. ledna. Termín se odsunul. To je samozřejmě pochopitelné. Zavádí se nějaký nový systém, ten odsun je prostě pochopitelný. Ale dát ho zrovna na 1. dubna, to je velice nešťastný termín. Mně trošku připadá, že se to občas právě žádným způsobem neprobírá s těmi zainteresovanými osobami.
V tomhle datu totiž oni odevzdávají evidenční listy, uzavírají loňský rok, podávají přiznání k DPH, k dani z příjmů, uzavírají kvartál. Dělají mzdy, protože je začátek nového měsíce a do toho všeho jim naskočí agenda jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Nová agenda, která má samozřejmě obrovské mouchy na začátku a ještě ke všemu se musejí dohlašovat zpětně tři měsíce tohoto roku. Takže oni ještě musejí vlastně nahlásit leden, únor, březen. Nejhorší na tom je, že spousta firem teďko má externí účetní, takže ta účetní má pod sebou spousty dalších firem, takže se jí tímhle ta problematika ještě násobí.
Abych to uzavřela trošku odlehčeněji, řeknu takovou anekdotu. Když to bylo spuštěné na 1. dubna, což je apríl, tenhleten systém má trošku i divný morbidní humor, protože dokáže byrokraticky vraždit osoby. To vzniká tak, že pokud zaměstnanec přestal u zaměstnavatele pracovat a účetní to zadala do systému, někdy to vyhodnotí takovou chybu, že zaměstnance automaticky usmrtí. Naštěstí je to jenom byrokratické, takže je to takový trošku aprílek. Určitě to nebylo míněné nijak zle a doufám, že dojde ke všem nápravám. Děkuju mockrát.
