ČEZ ESCO dokončilo střešní fotovoltaiku v EUROPARKu Štěrboholy

„Naší snahou je vytvářet pulsující veřejný prostor s přidanou hodnotou pro naše zákazníky. EUROPARK kontinuálně zlepšujeme a modernizujeme. Ekologie u nás hraje významnou roli, a to se týká i energetické náročnosti, která je tradičně v objektech tohoto druhu vysoká. Vlastní fotovoltaika nejen zvýší naši energetickou nezávislost, ale také sníží účty za elektřinu i emise CO2. Tím reagujeme na poptávku ze strany našich nájemců i zákazníků po větší udržitelnosti našich obchodních ploch,“ uvádí ředitel Obchodního Centra EUROPARK Libor Pospíšil.
Fotovoltaika ve Štěrboholech je kompletně dokončena a začala vyrábět bezemisní elektřinu. Více než 1 400 panelů zde ročně vyrobí 720 MWh zelené elektřiny, což odpovídá průměrné spotřebě asi 250 domácností. Díky vlastnímu zdroji čisté elektřiny uspoří ročně obchodní centrum také 580 tun CO2.
„Obchodní centra se rychle dostávají na špici energetické efektivity. Solární elektrárny se stávají běžnou součástí střech a firmy je už považují za něco zcela přirozeného. ČEZ ESCO jde tomuto trendu naproti a obchodní centra v tuto chvíli patří mezi zákazníky s velkými střešními plochami, kteří také instalují ty nejrozsáhlejší solární elektrárny. Celkově máme rozpracovaných dalších několik desítek větších projektů,“ dodává generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Vlastní fotovoltaiky na střechách obchodních center jsou velmi oblíbené, což dokládají další podobné instalace. Fotovoltaiky společnost ČEZ ESCO ale neinstalovala jen na obchodních centrech v Praze. Dalším příkladem z poslední doby je fotovoltaika pro prodejnu nábytku v Hradci Králové. Velkými zákazníky ČEZ ESCO jsou také logistické haly. Například pro developera CTP realizovala fotovoltaiky v devíti lokalitách po celém Česku – například v Brně, u Prahy nebo v Cerhovicích u Berouna.
Obchodní Centrum EUROPARK má více jak 60 obchodů, včetně Hypermarketu Globus a Hobbymarketu OBI, restaurací a kaváren pod jednou střechou s pohodlným bezplatným parkováním v Praze-Štěrboholech. Bylo slavnostně otevřeno v roce 2002. Jeho vlastníkem je firma EUROPARK Holding s.r.o., ve které má od roku 2019 většinový podíl česká developerská skupina DBK Praha a druhý podíl patří společnosti SES Spar European Shopping Centers, která působí jako developer, stavitel a provozovatel obchodních center v šesti středoevropských zemích: Rakousku, Slovinsku, Itálii, Maďarsku, Chorvatsku a České republice. Společnost spravuje 32 obchodních lokalit ve střední, jižní a východní Evropě s celkovou pronajímatelnou plochou (GLA) více než 871 000 m². Více ZDE.
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ ESL, ČEZ ENERGO, EP Rožnov nebo ENESA. Více ZDE.
