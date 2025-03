Zoo Ostrava: Samice lva indického byla ze zdravotních důvodů utracena

Samice lva indického (* 2007) žila v ostravské zoo dlouhých 14 let. Dovezena byla v roce 2011 ze Zoo Rotterdam a utvořila pár s tehdejším samcem (* 2003). Lvi se pravidelně pářili a samice dokonce dvakrát porodila (jedno mládě v roce 2015 a jedno v roce 2016), ale ani jedno mládě se jí nepodařilo odchovat. Jelikož chovatelé do odchovů šelem i většiny dalších zvířat nijak nezasahují a nechávají vše na matce, nevěděli, co všechno, vyjma nezkušenosti, bylo příčinou neúspěchu. Později už nikdy nezabřezla. S věkem šance na úspěšnou reprodukci klesaly. Její partner postupně zestárl a před pěti lety byl ze zdravotních důvodů utracen. Bylo mu 17 let. O rok později získala ostravská zoo mladého samce (*2018) ze Zoo Franfurt. Spojení mladého samce se starší samicí se ale nepovedlo, především kvůli jeho nezkušenosti. Z důvodu socializace mladého samce, a jeho následnému zapojení do reprodukce, proběhla výměna samců se Zoo Krakov, odkud byl přivezen starší samec (*2012). Ten se umí k samicím chovat, a jak již víme, je také plodný, byť prozatím po něm nejsou žádná mláďata.

V průběhu roku 2024 docházelo k postupnému zhoršování zdravotních problémů samice. Jednalo se především o dlouhotrvající zánět dělohy. V únoru letošního roku, se zdravotní stav natolik zhoršil, že i přes dočasnou stabilizaci, bylo rozhodnuto o jejím utracení. Všechny přesuny zvířat v rámci evropských zoologických zahrad řeší instituce s koordinátorem Evropského ex situ programu pro lvy indické. V současné době jednají zoologové o dovozu mladé samice, což věříme, bude znamenat restart v chovu těchto šelem.

V posledních letech se v rámci chovného programu rodilo v Evropě jen málo mláďat, navíc jich řada nepřežila, a proto byla přijata opatření, aby se reprodukce zvýšila co nejvíce. V přírodě se tato majestátní kočkovitá šelma vyskytuje pouze na jediné lokalitě v počtu okolo 670 jedinců, takže udržení životaschopné záložní populace v lidské péči je nadmíru důležité. Lvům indickým se zoo chce věnovat i v budoucnu, a proto je už nyní ve fázi plánování rozšíření chovatelského zařízení. Celý proces projektování je komplikovaný a často velmi zdlouhavý, financování takovýchto velkých projektů je nákladné a nelze realizovat vše a hned. Na budoucnosti velkých šelem (nejen lvů) však začínají usilovně pracovat.

Lev indický (Panthera leo persica) je ohroženým poddruhem lva a zároveň jediným, který se vyskytuje na asijském kontinentě. Na rozdíl od afrických lvů žijí indičtí lvi v odlišném sociálním uspořádání – samci jsou často samotáři nebo vytvářejí volná společenství se 2–3 samicemi, smečky tvoří lvice. Lví samci tak většinou i pravidelně loví. Proto také v zoologických zahradách nejlépe fungují páry, a ne početnější skupiny, jako u jejich afrických příbuzných. Dříve zasahoval areál rozšíření lva indického až do jihovýchodní Evropy (Řecko). Dnes se vyskytuje pouze v Národním parku Gir a několika dalších rezervacích v západoindickém státě Gudžarát. Ten je na „své“ lvy patřičně hrdý, jsou symbolem státu. Z toho důvodu je problematické potenciální přemístění lvů na jiné lokality, což činí divokou populaci, která dnes čítá zhruba 670 jedinců, velmi zranitelnou (riziko požáru, epidemie ad.).

Evropské zoologické zahrady včetně ostravské proto usilují prostřednictvím záchovného programu o jeho záchranu před úplným vymizením z planety.