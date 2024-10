Zoo Praha představila mobilní aplikaci

Aplikaci, která je dostupná jak pro Android, tak pro iOS zařízení, vytvořili studenti z České IT Akademie ve spolupráci s Komerční bankou. Jde o první takový počin v kontextu tuzemských zoologických zahrad.

„Chtěli jsme, aby naše aplikace usnadnila i obohatila návštěvu Zoo Praha. Jejím základem je proto mapa, která umožňuje takový pohled na zoo, který člověk v daném okamžiku potřebuje – třeba jak se dostane nejrychleji k vybrané expozici, kde zrovna začíná komentované krmení zvířat nebo kde je nejbližší restaurace či dětské hřiště,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Samozřejmostí jsou profily zvířecích druhů i zajímavosti o chovaných jedincích. Uživatelé aplikace ocení také možnost zakoupení e-vstupenky s nižším tarifem než na pokladně, díky čemuž ušetří čas i peníze.

„Se Zoo Praha dlouhodobě spolupracujeme na mnoha projektech, které pomáhají chránit ohrožené druhy zvířat, a to i ve volné přírodě. Nyní jsme představili další plod naší spolupráce, tentokrát technologického rázu. Myšlenka na vývoj aplikace pro Zoo Praha vznikla už před lety a my jsme ji od počátku podporovali. O to větší radost mám, že nakonec jsme ji vytvořili spolu s mladými a úžasně talentovanými lidmi z České IT Akademie. Výsledek opravdu stojí za to,“ uvedla ve své řeči výkonná ředitelka Komerční banky pro strategii a komunikaci Hana Kovářová.

Aplikace Zoo Praha je výjimečná také tím, že nevznikla podle šablony, avšak byla vyvinuta tzv. „od píky“. Její vznik je podle předsedy České IT Akademie Michaela Kalisty úspěšným příkladem spolupráce mezi vzdělávací institucí a veřejným sektorem: „Naši studenti jsou díky svému nadání a zápalu často již v 19 letech na úrovni seniornějšího programátora. Považujeme proto za důležité jim zprostředkovávat příležitosti, kde mohou doopravdy využít svůj potenciál již během středoškolského studia.“

Aplikace Zoo Praha je živým organismem, který její tvůrci nepřestávají aktualizovat, a to zejména podle recenzí jejích uživatelů. Jakékoli připomínky či tipy mohou lidé zasílat na email aplikace@zoopraha.cz.