Zoo Zlín: Přijímáme karty Edenred, Up a Benefit Plus

Benefitní karty společností Edenred, Up Česká republika a Benefit Plus můžete využít ve všech pokladnách hlavního a sezónního vstupu k nákupu vstupenek do zoo a do zámku Lešná, v pokladně zooshopu na hlavním vstupu také k nákupu ročních karet Zoo Zlín Family. Stejně tak je možné prostřednictvím uvedených karet zaplatit za nákup průvodce Zoo Zlín, průvodce zámku Lešná, turistických vizitek a známek nebo mapky areálu zoo.

Majitelé benefitní karty Edenred mohou kartou uhradit také elektronické vstupenky do zoo a zámku Lešná.

Pro platbu benefitní kartou uvedených společností platí ceny vstupného v hotovosti.

UPOZORNĚNÍ:

Přijímáme pouze benefitní karty, tištěné poukázky nelze uplatnit!

