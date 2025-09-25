Zoo Zlín slaví první odchov zoborožce přilbového v Česku. Mláděti chutnají cvrčci

V současnosti tento druh zoborožců chová pouze dvanáct institucí na světě, v Evropě se za poslední rok podařilo odchovat pouze dvě mláďata (včetně zlínského). Rodičovský pár a odchované mládě jsou k vidění ve voliéře u Zátoky rejnoků. Zoborožci přilboví se ve zlínské zoo poprvé objevili v roce 2018, současný chovný pár se podařilo sestavit v roce 2022.
„První snůšku vajec jsme zaznamenali v roce 2024, vejce však nebyla oplozená. U letošní snůšky se naše očekávání naplnila, v červnu jsme díky kameře, umístěné přímo v hnízdní dutině, mohli sledovat vylíhnutí prvního mláděte zoborožce přilbového v českých zoo,“ přiblížil chov zoborožců zoolog Václav Štraub. A dodal, že zdaleka nebylo ještě vyhráno.
„Odchov zoborožců je nesmírně náročný proces. Samice se v době hnízdění zazdí v připravené dutině, ponechá jen velmi malý otvor. V dutině setrvá několik měsíců, během nichž je zcela odkázaná na samce. Ten ji a později i mládě nepřetržitě krmí právě přes ponechaný otvor. Odchov tak byl plně v režii rodičovského páru. Jsme nadšeni, že tak úspěšně zvládnul vůbec první hnízdění. Mládě je ve skvělé kondici a výborně prospívá,“ zdůraznil Štraub.
Zoborožec přilbový se ve volné přírodě vyskytuje jen na ostrově Sulawesi a okolních ostrovech. Je to jeden z nejpestřeji zbarvených zoborožců s charakteristickým velkým zobákem a výrazným „přilbovitým“ útvarem. Patří k velkým druhům zoborožců, délka těla dosahuje kolem 80 centimetrů, váha se pohybuje kolem 2,5 kilogramu.
Mládě zoborožce přilbového; foto Ewa Kožik
Na jejich jídelníčku dominuje ovoce a hmyz. Ve zlínské zoo tito zoborožci dostávají ovoce (fíky, klikva, banán, hrozny), vařenou zeleninu (batáty, dýně, cukety, rajčata, lilek) a speciální hmyzí granule. „Při odchovu mláděte jsme navíc v krmné dávce výrazně zvýšili zdroj bílkovin, zoborožcům tak třikrát denně podáváme cvrčky, sarančata nebo myší holata,“ uvedl Václav Štraub.
Ve volné přírodě patří zoborožci přilboví mezi ohrožené ptačí druhy. Ačkoliv velikost volně žijící populace není přesně známa, jejich počet rapidně klesá v důsledku kácení lesů, lesních požárů a pytláctví. V Červeném seznamu IUCN je proto zařazen v kategorii zranitelný.
Prvním odchovem zoborožců přilbových zlínská zoo znovu potvrdila svou mezinárodní chovatelskou prestiž. „V chovu řady ptačích druhů patříme skutečně mezi světovou špičku. Platí to například u supů, brodivých ptáků nebo právě zoborožců. Stávající tým zoologů a chovatelů je na skvělé úrovni, oprávněně se tak dostavují úspěchy,“ vyzdvihl práci zlínských chovatelů ředitel Zoo Zlín Roman Horský.
autor: Tisková zpráva