Fiala (SPD): Evropská komise zasahuje do voleb po celé Evropě

Evropská komise „agresivně“ cenzuruje obsah na internetu a zasahuje do voleb po celé Evropě. Postavme se proti diktátu a totalitě z Bruselu!
Evropská komise „agresivně“ cenzuruje obsah na internetu, uvádí nejnovější zpráva americké Sněmovny. Potvrzuje tak to, na co upozorňujeme již velmi dlouho. Nová zpráva Justičního výboru americké Sněmovny reprezentantů „odhaluje desetiletou kampaň Evropské komise za cenzuru amerických projevů“. Píše se to v textu k této zprávě na stránkách výboru.
Již v samotném názvu zprávy se dokonce hovoří o „cenzuře globálního internetu“ ze strany komise, vedené Ursulou von der Leyenovou. Komise dle zprávy především tlačila sociální sítě, „aby cenzurovaly agresivněji“ obsah například o Covidu-19 či masové migraci. Výbor upozornil, že EK je odhodlána cenzuru nadále uplatňovat, a proto bude tuto její činnost omezování svobody nadále vyšetřovat. Upozornila na to server Echo24.
Podle dokumentů velkých technologických firem, které byly výboru předloženy, „Evropská komise úspěšně vyvinula tlak na velké platformy sociálních médií, aby změnily svá globální pravidla pro moderaci obsahu, což přímo poškodilo svobodu projevu na internetu ve Spojených státech“, píše výbor. Výbor dále uvádí, že během více než stovky uzavřených jednání od roku 2020 komise opakovaně tlačila platformy, „aby obsah cenzurovaly agresivněji“.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Jako důsledek této kampaně cenzurovaly sociální sítě podle výboru „pravdivé informace a politické projevy k některým z nejdůležitějších politických debat nedávné historie“ včetně pandemie Covid-19, masové migrace a transgender témat a „tvrdily, že tím bojují proti nenávistným projevům a dezinformacím“. V souvislosti s tím výbor také zmiňuje, že v prosinci 2025 učinila Komise „svůj dosud nejagresivnější krok cenzury, když síti X udělila pokutu ve výši téměř šest procent jejich celosvětových příjmů, zjevně jako odvetu za jeho ochranu svobody slova po celém světě“.
Zpráva výboru také upozorňuje, že nové legislativní a regulační návrhy komise naznačují, že „Evropská komise pouze zvyšuje své úsilí o kontrolu online projevů a regulaci i mimo hranice EU“. Podle výboru nejsou „dobrovolné“ a „konsenzuální“ regulační iniciativy komise ve skutečnosti „ani dobrovolné, ani konsenzuální“. Výbor též zmiňuje, že „Evropská komise neúměrně cílí na konzervativní obsah a zasahuje do voleb po celé Evropě“.
Jsem rád, že v naší nové vládě jsme se shodli, že chceme udržet svobodný informační prostor. Ministerstvo vnitra nebude nástrojem omezování svobody projevu ani „velkým bratrem“. Zamezíme zneužívání státní represe proti občanům za jejich názory. Nikdo nesmí mít strach projevit svůj postoj. Zamezíme zneužívání státní moci a represivních složek vůči občanům za jejich názory či veřejné postoje.
Svoboda projevu je nedotknutelná. Zajistíme důslednou ochranu soukromí občanů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.