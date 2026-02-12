„Špína.“ Šimíček z ODS rozstřelil zavírání dolů a pískot na Pavla

Tak Radim Ivan sice nebyl zvolen předsedou ODS, ale aspoň jste z Kongresu ODS udělali akci, která měla trochu šťávu. Co s Radimem budete teď dělat dál?
Děkuji za příležitost přinést vašim milým čtenářům zase trochu pravdy a reality, které se jim ne tak často dostává. Radim zachránil kongres. To lze říct jednoznačně. Je příjemné sledovat laskavé reakce milých kolegů na to, jakou to mělo šťávu a jak je dobře, že se soutěžilo… pár měsíců před tím ti samí lidé jeli mrzení „co si to ten drzoun dovoluje“, ale to už je dávno pryč. My jsme odvedli kus práce, oba (a kolegy, co nám pomáhali) nás to hodně posunulo a samozřejmě, že to nebyl cíl ani konec. Naše iniciativa ČESKO.plus se rozrůstá, letos v březnu to bude 5 let od jejího založení. Makáme na programu do komunálních voleb, protože ty jsou teď mnohem důležitější, než dění ve sněmovně. Navíc připravujeme fakt velmi výrazné věci z hlediska efektivního řízení veřejné správy, nové ekonomiky a deregulace. Určitě budeme včas informovat. A musím říct, že uvnitř se opravdu dějí věci. Ten přístup Martina Kupky k vnitrostranické politické debatě je radikálně jiný, než na co jsme byli zvyklí. V pozitivním slova smyslu.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Neuražte se, ale trochu mě mrzelo, že ODS naskočila na vlnu „zlý Macinka svými SMSkami ohrožuje prezidenta republiky“. Ne že by SMS ministra zahraničí Petru Kolářovi byly nejelegantnějším politickým projevem všech dob, ale proč se přidávat k těm pozérským dobrodějům z TOP 09, Pirátů, STANu a zejména Milionu chvilek?
Nejsem příznivcem hysterie v demokratické politice. Nikdy jsem nebyl. Ale pozérství skutečně není říct, že něco je za hranou. Pozérství je přehlížet vekslácké metody jen proto, že se to někomu krátkodobě hodí.
A úplně největší pozérství je čtyři roky pištět, že prezident „jmenovat nemusí“, že je to jeho svrchované právo, a dnes stejně teatrálně křičet, že „jmenovat musí“. Konzistence není detail. Konzistence je základ důvěry.
Já osobně jsem spíš zastáncem toho, že jmenovat by měl. Ale to je věcný postoj, ne hysterická kampaň.
A zadruhé – nenaskočila na to ODS. Zazněl občanský postoj. My jsme si čtyři roky prošli špinavou kampaní holdingu Agrofert a celé jeho mediální infrastruktury. Poslouchali jsme pohádky o totalitě, o rozvratu demokracie, o konci svobody. Nebyla to nadsázka. Byla to prasácká lež, podvod na voliče, podvod na Česko. Česká republika byla standardní demokratickou zemí, pevně ukotvenou v civilizovaném světě, s fungujícími institucemi a svobodnými médii. Tvrdit opak bylo darebáctví.
Dnes je mainstreamové hnutí ANO tlačeno do protičeských poloh pod tlakem vlastizrádné party Okamury a jeho okolí. A část téhle scény už dávno nepředstavuje jen „jiný názor“, ale otevřenou kolaboraci s režimem Vladimira Putina – stepního Hitlera, masového vraha, který vede agresivní válku proti svobodné zemi, kde denně vraždí děti.
To přece není o Milionu chvilek. Lidé nechodí demonstrovat za značku. On si to sice pan Minář asi myslí, ale je to tak, jako minule… slyšel jsem dobré přirovnání – on je jako bedňák od Rolling Stones, který si myslí, že lidé přišli na něj??? Chodí proto, že nechtějí, aby jejich země sklouzla směrem k banditům z asijských stepí ze zaostalé země chlastu, bordelu smrti a zmaru.
Byl jsem na třech ze čtyř demonstrací, které pořádali Rajchl s Vrábelem. Viděl jsem ten rozdíl. Václavák plný deprivantů, protičeské rétoriky, relativizace či dokonce podpory ruského vraždění, naprosté lidské špíny. A dnes demonstrace lidí, kteří chtějí, aby Česká republika zůstala civilizovanou západní zemí. Ten kontrast je obrovský.
Dobro není samozřejmé. Musí se bránit.
Já to říkám proto, že jako bývalý volič ODS bych chtěl mít alespoň naději, že ODS budu moci volit. K tomu bych ale potřeboval jasné oddělení od výše jmenovaných politických pozérů a silný program hlavně v ekonomické oblasti…
Silný program v ekonomické oblasti? To naprosto podepisuji. Bez toho nemá pravicová politika smysl.
Ale mluvit o oddělování se od „pozérů“ a současně přehlížet, že skutečné pozérství dnes představuje pseudopravice s geopolitickou negramotností a rozpočtovým populismem, je opravdu zvláštní optika.
Geopolitická servilita vůči agresivní mocnosti není konzervatismus. Energetická závislost na režimu, který bombarduje sousední stát, není vlastenectví. A rozpočtové schodky přes 300 miliard nejsou pravice, ale levicový populismus převlečený za národní odpovědnost.
Nikdy po roce 1989 nepřebírala žádná vláda zemi v tak dobrém makroekonomickém a institucionálním stavu, v jakém byla po skončení předchozího období. Ano, chyby byly. Já o nich vím. Ale čtyři roky vykládat o totalitě a rozvratu byla vědomá lež.
A dnes ti samí lidé házejí své rozpočtové selhání na minulost. To není ekonomická kompetence. To je alibismus.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Zaznamenal jsem v opozici mrzení z toho, že Babišova vláda jen těsně přelezla ta pověstná 2 % na zbrojní výdaje. Co když je to ale to, co vládní volič prostě chce?
Těším se, jestli se Babišovi povede návštěva u Trumpa. Co bude lhát pak? Donald Trump, kterého tolik vzývají, dlouhodobě tlačí Evropu k vyšším výdajům na obranu. Mluví o síle, odpovědnosti a schopnosti bránit vlastní zemi. A jeho čeští obdivovatelé doma hrají roli pacifistů a tváří se, že 2 % jsou přehnaný luxus.
Úplná lobotomie.
Za našimi hranicemi řádí barbaři z Ruské teroristické federace, jejíž jedinou schopností je napadat blízké země a zabíjet jim ženy, děti a starce. V takovém světě je obrana povinnost.
„My chceme mír“ zní hezky. Ale mír se neudržuje přáním. Mír se udržuje odstrašením.
Si vis pacem, para bellum. A kdo dnes tvrdí, že obrana je zbytečná nebo že zbrojení je morální selhání, ten buď nerozumí dějinám – anebo je to lhář a darebák, který hazarduje s bezpečností vlastní země.
Stále zaznamenávám hlasy, že české zbrojní korporace si polepšily do té míry, že by měly být zdaněny sektorovou daní. Z této představy vás osobně asi „berou mory“, řečeno s Jarkem Nohavicou?
Tyhle levicové představy mě osobně nijak neděsí, spíš mě nechávají chladným. Ale jejich logika je nebezpečně zkratkovitá.
Zdanit strategické odvětví v době války v Evropě je ekonomický i bezpečnostní nesmysl. Obranný průmysl není nadstandardní byznys, který si můžeme dovolit trestat za úspěch. Je to součást bezpečnostní infrastruktury státu.
Logika „kdo vydělává, toho potrestáme“ je jednoduchá, ale krátkozraká. A nepřekvapilo by mě, kdyby s něčím takovým současná radikálně levicová politická reprezentace přišla.
Když jsme se dotkli toho Nohavici a Ostravska… Prezident Pavel byl vypískán vyhozenými horníky v Ostravě. Je to region Radima Ivana, čili vy sám jistě můžete zodpovědět otázku: Když je ten „starý a ošklivý“ průmysl díky zeleným zásahům pryč, co zajistí tamním lidem alespoň takový životní standard, jako jim dával „starý a ošklivý“ průmysl?
To byla téměř učebnicová ukázka převrácené reality.
Andrej Babiš podepsal zavření dolu ČSM při svém předchozím vládním působení. A přesto je v regionu vítán jako zachránce. Prezident, který lidem poděkoval za jejich práci, je vypískán. To je na hraně svéprávnosti.
Ukazuje to, že racionalita už v části veřejného prostoru přestává fungovat. Spousta lidí má do hlav vymluvené díry systematickou manipulací. A díky vlastnímu mimořádnému nerozhledu se tomu nedokážou bránit. Babišovi by uvěřili, že když si useknou ruku, tak on jim ji přičaruje zpátky… vlastně na hraně šílenství. Frustrace z těžkého života, z nejistoty, z osobních neúspěchů se pak snadno přesměruje na „vládu“, „Prahu“, „Brusel“.
To první je lidsky pochopitelné. To druhé – tedy vědomé přiživování téhle frustrace – je politická špína.
Je absurdní, když po slušnosti volají lidé, kteří ji sami nectí. Když po ekonomické kompetenci volají ti, kteří hospodaří s obřími schodky. Když po vlastenectví volají ti, kteří relativizují agresi stepního diktátora.
Absurdní to je. Ale právě v takovém světě dnes žijeme.
Jak se vám líbila prezentace nového politického subjektu Martina Kuby? Já na to slyšel takovou hezkou přezdívku: „Babiš pro lepší lidi“.
S Martinem mám dobrý vztah a přeji mu hodně štěstí. Já nejsem přesvědčen, že jde regionální hype takto přetavit v celostátní úspěch, ale pokud se mu to povede, bude to pro mě přirozený politický partner. Prozatím ale neznám program, netuším, kde a jak budou kandidovat – předpokládám výrazný úspěch v jihočeském komunále a od toho se asi budou odvíjet další kroky. Babiš pro lepší lidi je kde kdo.
