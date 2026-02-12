Zavádíme nový světový řád, řekl Szijjártó v přítomnosti zástupce USA

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Na akci promluvil také ministr zahraničí Maďarska Péter Szijjártó. Ten vystoupil s velmi konfrontačním projevem vůči Evropské unii. Zmínil válku na Ukrajině i evropskou konkurenceschopnost.
Zdůraznil, že Evropská unie čelí otázkám, na které nebyla schopna nalézt správnou odpověď. Na rozdíl od Maďarska. To podle maďarského ministra zahraničí správné odpovědi našlo a jednalo podle nich.
„Maďarsko dokázalo najít správné odpovědi, což ho posílilo. … Fakt, že Evropská unie nedokázala najít správné odpovědi, znamená, že se izolovala,“ konstatoval Szijjártó.
Ukrajinci dnes podle maďarského ministra zahraničí chtějí v EU prosadit věci, které v konečném důsledku poškozují maďarskou ekonomiku i maďarskou energetiku. A oslabují suverenitu Maďarska tím, že se vláda v Budapešti musí vyrovnávat např. s omezeným přísunem ropy a zemního plynu z Ruska, případně s překážkami pro jaderné palivo putující do Maďarska taktéž z Ruska. Proto Szijjártó tvrdí, že Ukrajina dnes fakticky vystupuje vůči Maďarsku nepřátelsky.
Szijjártó se domnívá, že se dnes formuje nový světový řád.
„Nový světový řád je v podstatě výsledkem globální vlastenecké revoluce. A jsme hrdí na to, že Budapešť byla místem, kde v podstatě tato revoluce začala. A samozřejmě díky tomu, že v čele největší světové supervelmoci dnes stojí lídr s vlasteneckým cítěním, získala tato revoluce nový impulz,“ konstatoval maďarský ministr zahraničí.
„Tento nový světový řád je – na rozdíl od toho předchozího – založen na bilaterální spolupráci. Je založen na mezivládní spolupráci. Je založen na vzájemném respektu, ve kterém jsou přátelství a loajalita určujícími hodnotami. A Maďarsko je na rozdíl od Evropské unie jedním z vítězů tohoto nového uspořádání,“ zdůraznil.
Naproti tomu EU v tomto novém světovém řádu stojí z maďarského pohledu v podstatě na vedlejší koleji.
„A jedním z hlavních důvodů vzniku nového světového řádu je, že Evropská unie není zapojena do globální politiky ani globální ekonomiky. Na začátku už Evropská unie udělala mnoho chyb. V podstatě všechna rozhodnutí Evropské unie ohledně války zvyšovala riziko eskalace války,“ nechal se slyšet Szijjártó s tím, že to považuje za velmi nebezpečné.
„Jsme jedinou zemí v NATO a Evropské unii, která nikdy neposkytla Ukrajině zbraně,“ zdůraznil s tím, že poskytování zbraní Ukrajině nepovede k míru. Maďarský ministr zahraničí zdůraznil, že jeho země to říká od počátku, ale byla doba, kdy za to Maďarsko bylo silně kritizováno. Dnes o nutnosti nastolit mír mluví řada evropských politiků.
Szijjártó v této souvislosti zdůraznil, že staronový prezident USA mluví o uzavření míru v ruské agresi proti Ukrajině již déle než rok a maďarský ministr zahraničí má za to, že EU tyto snahy dlouho brzdila.
„Evropští lídři vnímají Ukrajinu, jako by to byla jejich válka, jako by to byla naše válka. Rusko na Evropskou unii neútočilo. Tohle není naše válka. Ukrajina bojuje sama za sebe. A my s tím nemáme nic společného,“ zdůraznil Szijjártó.
Poté podruhé konstatoval, že se EU znovu dostala do izolace.
„Evropská unie se izolovala od nejdůležitějších osobností světové politiky. Izolovala se od Spojených států. A vzpomínáme na pomyslné závody mezi evropskými lídry, které začaly v roce 2016. Šlo o to, kdo pronese silnější výrok o prezidentu Trumpovi, jen aby se jednoho dne objevil na titulní straně novin. A ti, kdo to řekli, si to možná už ani nepamatují, ale bohužel si to pamatuje prezident Donald Trump,“ uvedl Szijjártó.
A jako by to nestačilo, vedle Spojených států se podle maďarského ministra zahraničí Evropská unie izolovala i od Číny.
