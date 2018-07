dTest: Kam můžete jet bez pasu a kam potřebujete i vízum?

Ačkoliv po Evropské unii můžete cestovat jen s občanským průkazem, mimo ni se bez pasu neobejdete a některé populární turistické destinace vyžadují i vízum. To se dá v určitých případech pořídit i na letišti, lepší a levnější však bývá zajistit si ho dopředu. Na co je dobré myslet předem, a jaká specifická pravidla platí pro vstup do některých hojně navštěvovaných zemí?

Český pas zajišťuje bezvízový přístup do 182 zemí celého světa, od sousedních zemí až po exotické destinace, jako jsou Seychely či Tuvalu. Kompletní seznam najdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

„Ve většině zemí můžete bez víza pobývat 90 dní, existují ale výjimky jako Jamajka, Thajsko či Mikronésie, kde je vízum nutné už pro pobyt delší než jeden měsíc. Naopak v Kanadě může český turista zůstat bez víza až půl roku,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest. A dodává: „Délka turistického víza někdy závisí na tom, jakým způsobem jste překročili státní hranici. Například ve zmíněném Thajsku platí 30 dní pro ty, kteří přiletěli letadlem, pokud ale dorazíte po souši, máte na návštěvu země jen 15 dní.“

Vízum budete potřebovat k návštěvě většiny postsovětských republik a zemí Afriky a Asie. Obvykle platí, že turistické vízum získáte po vyplnění všech formulářů na příslušné ambasádě. Není tomu tak ale vždy. Například australské turistické vízum si můžete vyřídit po internetu na základě vyplnění dotazníku a ověření beztrestnosti. Cena víz není jednotná. Průměrně se pohybuje v rozmezí od jednoho do dvou tisíc korun. Kde a jak si jednotlivá víza zajistíte, se můžete dočíst na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR v jeho encyklopedii států.

Pro vstup do řady zemí navíc platí specifická pravidla. USA sice občanům ČR pro krátkodobé turistické návštěvy umožňují bezvízový styk, vyžadují však pas s biometrickými údaji a vyplnění elektronického registračního formuláře ESTA. Pokud ale občan ČR cestoval kdykoliv po 1. březnu 2011 do Iráku, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Sýrie a Súdánu, nebude online formulář ESTA stačit. V tomto případě musí na Velvyslanectví USA požádat o vízum. „Země Blízkého východu včetně populárních turistických destinací, jako jsou Turecko či Egypt, zase odmítají přijmout návštěvníky, jimž brzy skončí platnost pasu. Abyste takovou zemi mohli navštívit, musíte mít pas, jehož platnost nekončí dříve než za tři až šest měsíců od vašeho plánovaného návratu,“ upozorňuje Lukáš Zelený.

Pokud pas nemáte či bude brzo končit jeho platnost, můžete zažádat o nový na každém obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Vydání pasu klasickou cestou trvá 30 dní, dětský pas stojí 100 Kč, dospělého nad 15 let vyjde na 600 Kč. Existuje i možnost expresního vydání pasu do 24 hodin za šest tisíc korun (dětský pas stojí dva tisíce korun), přičemž pas si můžete převzít jedině na Ministerstvu vnitra ČR. Pas si také můžete nechat vyřídit zrychleně do pěti pracovních dnů za tři tisíce korun (dětský pas stojí tisíc korun). Pas má platnost deset let, pro osoby mladší 15 let pouze pět let. K vydání pasu potřebujete občanský průkaz. Starý pas, jehož platnost již skončila, byste měli vrátit, jinak vám nový nebude vydán.

„Pokud cestujete se svými ratolestmi, nezapomeňte, že už od června 2012 neexistuje možnost nechat si zapsat děti do pasu. Na cestování potřebují vlastní pas. Pozor zvláště u těch nejmenších. Jelikož děti rostou jako z vody, může se stát, že fotka vašeho potomka nebude té pasové odpovídat již za pár měsíců a horlivý celník by ho mohl odmítnout vpustit do země. Proto je lepší dětský pas či občanku před cestou aktualizovat,“ doporučuje Zelený.

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Psali jsme: dTest: Na co myslet při cestování se čtyřnohými členy rodiny? dTest: Mýty o údajně karcinogenních potravinách dTest: Pravda o léčivém konopí dTest: Jak se bránit trombóze z dlouhých letů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva