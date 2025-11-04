Šrámková (Piráti): Úhradová vyhláška je průšvih

05.11.2025 7:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nové úhradové vyhlášce

Šrámková (Piráti): Úhradová vyhláška je průšvih
Foto: Piráti
Popisek: Eva Šrámková

Musela jsem to v klidu rozdýchat. Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Vlastimila Válka žene systém už čtvrtým rokem do krize a teď vše elegantně přehazuje na nového ministra. Ten bude hasit požáry na všech frontách, od nemocnic po pojišťovny.

Nezávidím Adamu Vojtěchovi. Opravdu ne. Ale hlavně nezávidím zdravotníkům a pacientům, na které to celé zase dopadne. Tomuto „dokumentu“ se budu v následujících dnech věnovat podrobněji. A ukážeme si, co všechno tahle slátanina ve skutečnosti znamená.

MUDr. Eva Šrámková

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Piráti: Jsme zpátky v plné síle, připraveni hlídat vládu Čapího a Orlího hnízda
Bartoš (Piráti): Za osm let neudělali nic
Ančincová (Piráti): V domovech pro seniory chybí lidé, peníze i podpora
Šrámková (Piráti): Chci, aby rodiny a mámy měly svůj hlas i ve sněmovně

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , zdravotnictví , Šrámková

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Žene ministr Vlastimil Válek už čtvrtým rokem zdravotnictví do krize?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Samuel​ Volpe byl položen dotaz

Dezinformace

Dobrý den pane poslanče, hodně politiků operuje s pojmem dezinformace, ale dokážete aspoň vy tento pojem definovat? Protože podle mě za to mnozí označují jen jiný názor, mnohdy jen proto, že neodpovídá tomu jejich. A problém také vidím v tom, že se dost informací potvrdí třeba až časem nebo naopak, ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Šrámková (Piráti): Úhradová vyhláška je průšvih

7:17 Šrámková (Piráti): Úhradová vyhláška je průšvih

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nové úhradové vyhlášce