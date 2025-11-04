Šrámková (Piráti): Úhradová vyhláška je průšvih

Musela jsem to v klidu rozdýchat. Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Vlastimila Válka žene systém už čtvrtým rokem do krize a teď vše elegantně přehazuje na nového ministra. Ten bude hasit požáry na všech frontách, od nemocnic po pojišťovny.
Nezávidím Adamu Vojtěchovi. Opravdu ne. Ale hlavně nezávidím zdravotníkům a pacientům, na které to celé zase dopadne. Tomuto „dokumentu“ se budu v následujících dnech věnovat podrobněji. A ukážeme si, co všechno tahle slátanina ve skutečnosti znamená.
autor: PV