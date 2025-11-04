Okamura (KDU-ČSL): O kandidatuře do takové funkce jsem nikdy neuvažoval

05.11.2025 6:23

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kandidatuře na předsedu sněmovny

Okamura (KDU-ČSL): O kandidatuře do takové funkce jsem nikdy neuvažoval
Foto: Hans Štembera
Popisek: Hayato Okamura

Při volbě předsedy Sněmovny budu s přesvědčením hlasovat pro zvolení svého stranického kolegy křesťanského demokrata Honzy Bartoška, který má jako její bývalý místopředseda s řízením Sněmovny bohatou praktickou zkušenost a pro tuto roli se vysloveně hodí.

Sám jsem nikdy o kandidatuře do takové funkce neuvažoval a s nikým jsem o ničem takovém nevyjednával. Svoji roli na půdě Sněmovny vnímám v očekávané práci v Zahraničním a Petičním výboru, v Komisi pro hybridní hrozby a v dalších grémiích spojených s agendou mezinárodní bezpečnosti českých občanů a ochranou demokratických institucí naší země.

Mgr. Hayato Okamura

  • KDU-ČSL
  • poslanec
autor: PV

