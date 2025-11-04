Zemřel Dick Cheney. Viceprezident, který hnal USA do Iráku

Dick Cheney, republikán a bývalý ministr obrany a kongresman za Wyoming patřil k jedněm z nejvlivnějších viceprezidentů v dějinách Spojených států amerických. Post 46. viceprezidenta zastával během let 2001 až 2009 ve vládě George Bushe. O úmrtí Dicka Cheneyho dnes informovala agentura Reuters.
Byl jedním z hlavních zastánců války v Iráku, která probíhala mezi lety 2003 a 2011, kdy byl svržen režim Saddáma Husajna. Cheney invazi obhajoval tvrzením, že Husajnův režim vlastní zbraně hromadného ničení.
Jeho dcera Liz Cheneyová se později stala významnou republikánskou političkou, ale poté, co veřejně vystoupila proti Donaldu Trumpovi, přišla o mandát. Cheney nakonec v prezidentských volbách 2024 podpořil Kamalu Harrisovou.
„Za 248 let historie naší země nikdy neexistovala osoba, která by představovala větší hrozbu pro naši republiku než Donald Trump,“ prohlásil o Donaldu Trumpovi.
autor: Alena Kratochvílová