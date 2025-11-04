„Umělá inteligence odmítla přeložit můj projev.“ Klaus prozradil proč

„Duka byl pro mě jednou z největších osobností naší země v posledních několika desetiletích,“ řekl Václav Klaus k dnes zesnulému českému arcibiskupovi Dominiku Dukovi. Klaus vyzdvihl i Dukovu roli „veřejného činitele“, kdy působil nejen v katolické církvi, ale jeho slova měla váhu i ve veřejném prostoru.
Ačkoliv Klaus připustil, že vnitřní poměry katolické církve plně nezná, uvedl, že silnou osobnost podobnou kardinálu Dukovi v ní nevidí. „Byla to jedna z největších osobností, se kterými jsem měl tu čest být v kontaktu a znát se celá desetiletí,“ dodal bývalý prezident.
Během rozhovoru na XTV.cz se Klaus vyjádřil také ke svému projevu z 28. října před pražským Obecním domem. V projevu u příležitosti vzniku samostatného Československa zdůraznil význam toho dne jako symbolu chvíle, kdy se Češi po staletích cizí nadvlády začali rozhodovat sami. V souvislosti s tím vyzval k ochraně demokracie a kritizoval Evropskou unii za oslabování národní suverenity.
V návaznosti na svůj projev se Klaus moderátorovi Luboši Xaveru Veselému svěřil s „varovnou historkou“. Vyprávěl, že po svém projevu byl na recepci k oslavě 100 let moderního Turecka, kde ho zahraniční diplomaté požádali o anglický překlad projevu. Požádal proto Jiřího Weigla z Institutu Václava Klause, aby text nechal přeložit pomocí umělé inteligence. Ta však překlad odmítla s odůvodněním, že jde o „politický projev plný kontroverzních výroků“ a nabídla pouze shrnutí obsahu.
Při příležitosti státního svátku také probíhalo slavnostní předávání vyznamenání významným osobnostem na Pražském hradě, kde Václav Klaus také nechyběl. Dle svých slov však odešel brzy a okolo desáté hodiny večer již ležel v posteli.
„Zdá se mi, že tentokrát prezidentský projev napsal zkušenější speech writer než ty některé předcházející projevy – projev běžel kultivovaněji. Nebyl jsem jím úplně rozhořčen a rozběsněn, jako jsem byl při dvou prvních projevech,“ řekl Klaus k projevu prezidenta Petra Pavla.
K vyznamenaným osobnostem dodal, že se jedná o „projekci vybírajícího“. „On tím dal najevo, jak uvažuje. Koho považuje za významného pro naši zemi a koho ne. Tak to je marné zlobení se z mé strany,“ vysvětlil Klaus. Prezident Pavel ocenil například Zdeňka Svěráka nebo in memoriam Danu Drábovou. Volba bývalého prezidenta Klause by, jak uvedl, byla jiná.
Udělování vyznamenání z Pražského hradu každoročně vysílá Česká televize. Dříve Klaus poznamenal, že Česká televize při přenosech udílení státních vyznamenání dříve záměrně pozorovala, zda tleská, aby zachytila jeho reakci. Letos už ho raději ani nezabírala. „Zjistila, že je cennější mě vůbec neukazovat, než předvádět, že nesouhlasně netleskám,“ smál se Klaus.
Rozhovor se následně stočil k programovému prohlášení nové koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů. Klaus krátce polemizoval nad jeho koncepcí. „I když se mluví o programovém prohlášení, tak nevím, jestli to je programové prohlášení s velkým P,“ komentoval Klaus prohlášení nastupující vlády.
Sám si na jeho přečtení vyhradil celý večer. Udělá to však běžný občan?
„Přečetl jsem si ho. Nevím. Já bych takové programové prohlášení nepsal. Programové prohlášení má být politický dokument, srozumitelné a přečtitelné,“ prohlásil Klaus. Prohlášení dle jeho názoru mělo být kratší a zřetelnější. Mělo podle něj vyzdvihnout pouze hlavní věci a nikoliv „tisíc věcí, které to či ono konkrétní ministerstvo má v budoucích 4 letech dělat“.
Klaus nicméně ocenil, že je v prohlášení kladen důraz na to, že česká vláda neopustí českou korunu a že ani nezačne procesy, které by k tomu v budoucnu mohly vést.
autor: Alena Kratochvílová