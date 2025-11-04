Mašek (ANO): Už se perou!

05.11.2025 8:19 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sporu Pirátů a STAN o funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny

Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Piráti zase jednou „nezklamali“. Teď přišli s tím, že místo Rakušana chtějí do vedení Sněmovny nacpat Olgu Richterovou. Řekněme si to naplno, Piráti prostě chtějí Rakušana vyštípat. Využívají situace, že nemůže být zvolen, dokud sedí na dvou židlích, jako ministr i vicepremiér, a rychle se snaží urvat místo pro sebe. Už se perou!

A co STAN? Ti se mezitím zmůžou jen na dopis volební komisi, že „Rakušan je náš nominant, ale uvědomujeme si jeho nevolitelnost, tak ho navrhneme později“. No jasně. Hlavně aby se to tvářilo důstojně, i když je všem jasné, že koaliční soudržnost mezi STAN a Piráty se rozpadá jak domeček z karet. Aby nebylo pozdě… STANe.

A teď ruku na srdce, co si o tomhle divadle asi myslí sám Rakušan? Možná by měl sám uznat, že není vhodným kandidátem. A když se ho i Piráti snaží odstrčit, STAN by místo obviňování ostatních měl raději rychle najít jiného kandidáta, někoho, kdo nebude zatížený funkcemi ani spory. Kdo chce moc, nemá nic… Znáte to.

A ta Richterová? Ta se naopak držela svého křesla jak klíště. Když měli Piráti po vyhazovu z vlády ukázat zásadovost a odejít z funkcí, ona zůstala. Ani nehlesla. Kritiku ignorovala a teď se tváří, že je všechno v pořádku. Dělá, že se nic nestalo.

A do toho šéf Pirátů Hřib, a to se nesmějte, prohlásí: „Máme čtvrtý nejsilnější klub a půl milionu voličů si zaslouží zastoupení ve vedení Sněmovny. Poměrný princip je základ demokracie.“ To už člověka fakt zvedá ze židle. V minulém období ten jejich slavný „poměrný princip“ nikoho z nich nezajímal. Že? A najednou je to svaté pravidlo!

Piráti hrají chytrou, ale falešnou hru. Tváří se jako obránci demokracie, zatímco potichu bojují se STAN o placené židličky. Rakušan by měl uznat realitu, STAN by měl najít za něj náhradu a Piráti by mohli konečně přestat dělat z lidí blbce. Protože tohle už dávno není o zásadách. Tohle je čistá politika – vypočítavá a průhledná až hanba!

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
