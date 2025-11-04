„Bůh buď k Babišovi milostiv, když tohle udělá.“ Vidlák vidí hrozbu

Zemřel kardinál Dominik Duka. Co pro vás představoval jakožto pro evangelíka?
Neměl jsem možnost se s ním setkat osobně a asi bychom na spoustu věcí měli odlišné názory, ale vážil jsem si pana kardinála za jeho smířlivost, ale i ochotu stát za svým názorem. Zároveň ale jako představitel církve nikdy nedělal politiku. V jeho podání si Pánbůh nikdy nevybral politickou stranu, ale vždycky byl nad vší světskou marností a všichni jsme byli jeho děti.
Odešel člověk, který silou své osobnosti bránil tomu, abychom se tu stále více dělili na nesmiřitelné tábory. Bude tady na světě hodně chybět.
Mnozí diskutující na sociálních sítích k právě zesnulému kardinálovi nebyli příliš laskaví. Proč to byli ti, kteří mají na svých profilech ukrajinské vlaječky, čili by měli patřit ke „vzdělanější a úspěšnější" části společnosti? Šlo častokrát o hrubé výrazy.
Jo, dokud pan kardinál žil, mlčeli... Přitom ho kdykoliv mohli konfrontovat, vynadat mu, pokárat ho, pustit se s ním do diskuse a vítězoslavně vyvrátit jeho argumenty. Místo toho se ozývají po jeho smrti, kdy už se nemůže bránit.
V poslední době to vypadá, že ukrajinská vlaječka na profilu je takový odznak hulvátství, sprostoty a hlupství. Ale také naštěstí je to znak zbabělosti a kdo si troufá jen na mrtvého, ten nikdy nepohne dějinami. Jen v nich zanechá trochu smradu.
Nicméně, ustavuje se nám sněmovna a otázka zní, zda Tomio Okamura bude zvolen jejím předsedou, když si to nepřeje nastávající opozice, Petr Ludwig a další aktivisté a i někteří novináři...
Že si to nepřeje opozice a Petr Ludwig, to je naprosto v pořádku. Přát si to nemusejí, mohou dupat, křičet, vztekat se, psát na sociální sítě jakákoliv prohlášení. Důležité je, aby Tomia Okamuru chtělo za předsedu dostatek poslanců nové koalice. Tohle bude první zkouška loajality a soudržnosti nové vlády. Brzy ji bude čekat i zkouška Filipem Turkem, ale myslím, že dnes, ve středu 5. 11. 2025 už budeme vědět, na čem jsme.
Fotogalerie: - Poslanecké sliby
Nastávající vláda předložila programové prohlášení, kde se například zavázala ztransparentnit politické neziskovky. To jste chtěli i vy. Bylo by tedy programové prohlášení podobné, kdyby se na něm podílelo vaše Stačilo!?
Anketa
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
hlasovalo: 14585 lidí
Asi začnu říkat, že Stačilo! je první politické hnutí, které se sice nedostalo do sněmovny, ale protlačilo svoje programové prohlášení (smích). Kdybychom se dostali a podíleli se na vládě, nevypadalo by naše prohlášení jinak. Jen bychom tam explicitněji uvedli, kde na ty sliby chceme vzít peníze. Ale uznávám, že tohle běžného voliče až tak nezajímá a pokud se mu bude dařit lépe, nad státní sekerou snadno přivře oči.
Tak si říkám, že ty čtyři roky demonstrování a objíždění sokoloven měly smysl.
Zatím jsou lidé spokojeni s tím, že končí Fialova vláda. Ale když se podíváme na výhled příštího roku, co se na lidi bude ekonomicky valit? Zvládne je vláda ochránit, protože pokud ne, tak hezké řeči nic nezachrání.
To vládní programové prohlášení je velmi nebezpečná věc. Andrej Babiš dal lidem naději a kurňa velkou naději. Tak velkou, že ji vlastně nemůže nenaplnit. Kdyby se totiž ukázalo, že sliby chyby a skutek utek, bude to mít na vládní preference zničující dopad. Lidé si zvolili vládu právě pro takové programové prohlášení. Teď budou chtít, aby se naplnilo.
Umíte si představit, že byste svolával „Václavák" proti vládě, kterou ze sněmovny jistí účastníci původního „Václaváku" včetně Jindřicha Rajchla?
Pokud vláda bude krok za krokem naplňovat sliby ze svého programového prohlášení, budou se na Václaváku šikovat jenom Miliony chvíilek, ale na vládní preference to nebude mít vliv. Pokud vláda své sliby plnit nebude, buď jí samo nebe milostivo, protože není nic horšího než zhrzená láska. Andrej Babiš se dokázal rychle dohodnout, udělal velmi dobré programové prohlášení, při podpisu koaliční dohody byli samý úsměv... pokud tuto lásku zradí, může se stát úplně cokoliv.
Fotogalerie: - Podpis koaliční smlouvy
Obligátní otázka: Jak probíhá ve Stačilo! i KSČM diskuse reflektující volební výsledek? Kam se posouvá?
Ve Stačilo! jsme si prošli všechny chyby i externí příčiny naší „nevýhry" a v principu je jasné, že většinu z nich nezopakujeme, jednoduše proto, že se změnila situace. KSČM i Stačilo! čekají sjezdy, na kterých si členové vyberou cestu, jakou se pak vydáme.
Zatímco u nás se ustavuje sněmovna, diskutuje se o vládě a o volbách apod., Ukrajinci ztrácí Pokrovsk. Je to vlastně zpráva, nebo ani ne?
Už to není zpráva... ta chvíle, kdy se z důležité pevnosti a klíčového bodu ukrajinské obrany stalo strategicky bezvýznamné místo, které je pro další obranu bezcenné, proběhla někdy minulý týden. Mnohem důležitější informace je, že Trump nakonec odmítl dodávky střel Tomahawk na Ukrajinu, USA stahují vojáky z východního křídla NATO a množství zbraní pro Ukrajinu neustále klesá. A pokud mám interpretovat Trumpova slova po jednání s čínským prezidentem, tak v podstatě řekl, že teda dá Putinovi ještě nějaký čas, aby si na Ukrajině obsadil, co potřebuje a pak udělají v Budapešti nějakou mírovou konferenci...