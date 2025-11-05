Jste šílenci, on zničí New York. Amerika v šoku z výhry „ugandského komunisty“

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
„Občané New Yorku, dnes večer jste nám svěřili mandát ke změně, mandát k novému druhu politiky, mandát k městu, které si můžeme dovolit, a mandát k vládě, která přesně tohle splní,“ řekl svým příznivcům. Mamdaniho citovala CNN.
Bývalý prezident Barack Obama poblahopřál demokratickým kandidátům, kteří dnes zvítězili, a řekl, že „budoucnost vypadá o něco světlejší“.
„Je to připomínka toho, že když se spojíme kolem silných, progresivních lídrů, kterým záleží na důležitých otázkách, můžeme vyhrát. Stále máme před sebou spoustu práce, ale budoucnost vypadá o něco světlejší,“ napsal doslova Obama na sociální síti X.
Congratulations to all the Democratic candidates who won tonight. It’s a reminder that when we come together around strong, forward-looking leaders who care about the issues that matter, we can win. We’ve still got plenty of work to do, but the future looks a little bit brighter.— Barack Obama (@BarackObama) November 5, 2025
Mamdaniho příznivci neskrývali nadšení.
Mauree Akhiová z předměstí Long Islandu nedokázala zadržet slzy dojetí.
„Když jsme vyrůstali po 11. září, jako děti jsme se neustále báli být tím, kým jsme, být muslimkami, nosit hidžáb. V této rozmanitosti imigrantů jsme byly odlišné a dnes je to vítězství pro každou z nás v tomto městě,“ uvedla pro USA TODAY.
Jedenáctiletý Ali Hasan ze San José v Kalifornii, který také napjatě sledoval sčítání hlasů a který je také muslim, prohlásil po Mamdaniho vítězství: „Znamená to, že až vyrostu, můžu být jako on.“
Ale Mamdani má také řadu odpůrců.
Kromě toho, že proti němu protestovali někteří demokratičtí kolegové, Mamdani vyvolal hněv prezidenta Donalda Trumpa, rodáka z Queensu, a dalších republikánů, kteří Mamdaniho – ugandského imigranta a muslima – nešetřili. Až Mamdani 1. ledna nahradí současného starostu Erica Adamse, bude se muset vyrovnat s hrozbou prezidenta Trumpa, že v případě vítězství socialisty utne New Yorku federální finance.
Stejně tak bude muset přesvědčit ostatní politiky ve městě a ve státě, aby mu pomohli prosadit kroky, bez nichž nebude moct své sliby naplnit.
Několik miliardářů ve městě investovalo do antikampaně, která měla Mamdaniho ve volební kampani zbrzdit a způsobit jeho prohru. Ale neuspěli. „Byly to volby změny,“ řekla deníku USA TODAY politická konzultantka Suri Kasirerová a zmínila rekordní volební účast a Mamdaniho výraznou kampaň.
Republikánka Elise Stefaniková, potenciální kandidátka na guvernérku, v prohlášení k Mamdaniho vítězství uvedla, že „jediný způsob, jak zachránit náš skvělý stát a zastavit toto šílenství, je zvolit v roce 2026 republikánského guvernéra“.
„Mamdaniho radikální agenda vytlačí firmy z trhu, vysaje daňové poplatníky a uvrhne jedno z největších amerických měst do bezpráví. Jeho zvolení je důkazem toho, že demokratická strana opustila zdravý rozum a svázala se s extremismem. Příští rok budou demokraté voláni voliči k odpovědnosti za to, že přijali Mamdaniho krajně levicovou agendu a za důsledky, které s sebou přinese,“ dodal Gruters.
Konzervativní publicista Nick Sortor také nešetřil kritickými slovy.
„New York nyní spočine pod vládou ugandského komunisty. Jedinou nadějí pro město teď je, že se lidé probudí a budou volit republikány poté, co Mamdani město zruinuje,“ napsal na sociální síti X.
?? BREAKING: Zohran Mamdani has WON the NYC Mayoral race, defeating Andrew Cuomo, per Decision Desk— Nick Sortor (@nicksortor) November 5, 2025
NYC will now be under the rule of an Ugandan communist.
The only hope for the city now is people wake up and vote Republican after Mamdani bankrupts the place.
Pray for NY ???? pic.twitter.com/IQ0ZExlYPG
Australská konzervativní komentátorka Rita Panahiová se vyjádřila v podobném duchu.
„Hodně štěstí Newyorčané, vy sebevražední, hloupí šílenci. A hodně štěstí Texasu, Floridě, Tennessee a všem ostatním rudým státům, které budou zaplaveny mamdanskými uprchlíky z New Yorku,“ napsala s odkazem na známý fakt, že červená barva je v USA tradičně spojována s pravicovými republikány, zatímco demokraté jsou spojeni s barvou modrou.
Fox News has called it.— Rita Panahi (@RitaPanahi) November 5, 2025
Good luck, NY, you suicidally stupid lunatics.
And good luck to Texas, Florida, Tennessee and every other Red state that'll be flooded with Mamdani refugees from NYC. pic.twitter.com/Lo9xi6mFj2
Bill Ackman, miliardář a investor, jinak také hlasitý kritik Mamdaniho, budoucímu starostovi přesto gratuloval a nabídl mu pomocnou ruku. „Teď máte velkou zodpovědnost. Pokud můžu New Yorku něčím pomoct, dejte mi vědět čím,“ napsal na sociální síti X.
.@ZohranKMamdani, congrats on the win. Now you have a big responsibility. If I can help NYC, just let me know what I can do.— Bill Ackman (@BillAckman) November 5, 2025
autor: Miloš Polák
