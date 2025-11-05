Jste šílenci, on zničí New York. Amerika v šoku z výhry „ugandského komunisty“

05.11.2025 7:48 | Zprávy

Radikálně levicový americký politik Zohran Mamdani vyhrál politické klání o post starosty New Yorku. Jeho příznivci oslavují. Ale teď Mamdaniho čeká tvrdý boj s některými kolegy z demokratické strany, ale také s prezidentem Donaldem Trumpem. „Newyorčané, jste sebevražední, hloupí šílenci,“ zaznělo.

Foto: Screen X Zohrana Mamdaniho
Popisek: Zohran Mamdani, vítěz voleb v New Yorku

Zohran Mamdani, demokratický socialista, který na sebe upoutal značnou pozornost a otřásl demokratickou politikou, vyhrál souboj o post starosty New Yorku. O Mamdaniho vítězství informovala řada amerických médií, včetně agentury Associated Press, NBC News a CNN.

„Občané New Yorku, dnes večer jste nám svěřili mandát ke změně, mandát k novému druhu politiky, mandát k městu, které si můžeme dovolit, a mandát k vládě, která přesně tohle splní,“ řekl svým příznivcům. Mamdaniho citovala CNN.

Bývalý prezident Barack Obama poblahopřál demokratickým kandidátům, kteří dnes zvítězili, a řekl, že „budoucnost vypadá o něco světlejší“.

„Je to připomínka toho, že když se spojíme kolem silných, progresivních lídrů, kterým záleží na důležitých otázkách, můžeme vyhrát. Stále máme před sebou spoustu práce, ale budoucnost vypadá o něco světlejší,“ napsal doslova Obama na sociální síti X.

 

 

Přitom, když Mamdani startoval svou kampaň, těšil se podpoře asi 1 procenta voličů. Do boje o hlasy voličů vystartoval se slibem zmrazení nájemného v bytech se stabilizovaným nájemným, slibem zavedení bezplatných autobusů a slibem dostupné péče o děti, financované z daní od nejbohatších obyvatel města.

Mamdaniho příznivci neskrývali nadšení.

Mauree Akhiová z předměstí Long Islandu nedokázala zadržet slzy dojetí.

„Když jsme vyrůstali po 11. září, jako děti jsme se neustále báli být tím, kým jsme, být muslimkami, nosit hidžáb. V této rozmanitosti imigrantů jsme byly odlišné a dnes je to vítězství pro každou z nás v tomto městě,“ uvedla pro USA TODAY.

Jedenáctiletý Ali Hasan ze San José v Kalifornii, který také napjatě sledoval sčítání hlasů a který je také muslim, prohlásil po Mamdaniho vítězství: „Znamená to, že až vyrostu, můžu být jako on.“

Ale Mamdani má také řadu odpůrců.

Kromě toho, že proti němu protestovali někteří demokratičtí kolegové, Mamdani vyvolal hněv prezidenta Donalda Trumpa, rodáka z Queensu, a dalších republikánů, kteří Mamdaniho – ugandského imigranta a muslima – nešetřili. Až Mamdani 1. ledna nahradí současného starostu Erica Adamse, bude se muset vyrovnat s hrozbou prezidenta Trumpa, že v případě vítězství socialisty utne New Yorku federální finance.

Stejně tak bude muset přesvědčit ostatní politiky ve městě a ve státě, aby mu pomohli prosadit kroky, bez nichž nebude moct své sliby naplnit.

Několik miliardářů ve městě investovalo do antikampaně, která měla Mamdaniho ve volební kampani zbrzdit a způsobit jeho prohru. Ale neuspěli. „Byly to volby změny,“ řekla deníku USA TODAY politická konzultantka Suri Kasirerová a zmínila rekordní volební účast a Mamdaniho výraznou kampaň.

Republikánka Elise Stefaniková, potenciální kandidátka na guvernérku, v prohlášení k Mamdaniho vítězství uvedla, že „jediný způsob, jak zachránit náš skvělý stát a zastavit toto šílenství, je zvolit v roce 2026 republikánského guvernéra“.

Předseda Republikánského národního výboru Joe Gruters ve svém prohlášení uvedl, že zvolením Zohrana Mamdaniho starostou New Yorku „demokraté oficiálně předali New York samozvanému komunistovi a cenu za to zaplatí pracovité rodiny“. 

„Mamdaniho radikální agenda vytlačí firmy z trhu, vysaje daňové poplatníky a uvrhne jedno z největších amerických měst do bezpráví. Jeho zvolení je důkazem toho, že demokratická strana opustila zdravý rozum a svázala se s extremismem. Příští rok budou demokraté voláni voliči k odpovědnosti za to, že přijali Mamdaniho krajně levicovou agendu a za důsledky, které s sebou přinese,“ dodal Gruters.

Konzervativní publicista Nick Sortor také nešetřil kritickými slovy.

„New York nyní spočine pod vládou ugandského komunisty. Jedinou nadějí pro město teď je, že se lidé probudí a budou volit republikány poté, co Mamdani město zruinuje,“ napsal na sociální síti X.

 

 

Australská konzervativní komentátorka Rita Panahiová se vyjádřila v podobném duchu.

„Hodně štěstí Newyorčané, vy sebevražední, hloupí šílenci. A hodně štěstí Texasu, Floridě, Tennessee a všem ostatním rudým státům, které budou zaplaveny mamdanskými uprchlíky z New Yorku,“ napsala s odkazem na známý fakt, že červená barva je v USA tradičně spojována s pravicovými republikány, zatímco demokraté  jsou spojeni s barvou modrou.

 

 

Bill Ackman, miliardář a investor, jinak také hlasitý kritik Mamdaniho, budoucímu starostovi přesto gratuloval a nabídl mu pomocnou ruku. „Teď máte velkou zodpovědnost. Pokud můžu New Yorku něčím pomoct, dejte mi vědět čím,“ napsal na sociální síti X.

 

Psali jsme:

Zemřel Dick Cheney. Viceprezident, který hnal USA do Iráku
Muslim, který může vést New York. Teď ho podpořil Obama
V pozadí Soros a extremisté. Favorit na starostu New Yorku rozblikal alarm
„Není komunista,“ tvrdí experti. Ale chce znárodňovat a konec miliardářů

 

autor: Miloš Polák

