dTest: Kokosová voda – elixír mládí, nebo dobrý marketing?

Četbou etiket se spotřebitelé neradi zdržují, takže si mnohdy nevšimnou, že jsou vody doslazeny. „Sportovci a dietáři by měli číst složení i u přírodně se tvářících nápojů. Přidaný cukr jsme našli ve čtyřech výrobcích označených jako kokosová voda, a to v M&S Coconut Water, VitaCoco Natural Coconut Water, Grace Coconut Water a Wonderfarm Young Coconut Water With Coconut Pulp,“ poznamenává Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Aby měla kokosová voda dlouhou životnost, výrobci ji během zpracovávání filtrují a tepelně ošetřují. Nic jiného nepotřebuje. Právě množství přídatných látek překvapilo ve složení jednoho z výrobků. „Kokosová voda s dlouhým názvem Wonderfarm Young Coconut Water With Coconut Pulp obsahuje čtyři éčka – v surovinách najdete stabilizátor zastoupený zesíťovaným fosfátem škrobu, sladidlo acesulfam K, regulátor kyselosti hydrogenuhličitan sodný a barvivo oxid titaničitý,“ vyjmenovává Hana Hoffmannová a dodává: „Tento produkt navíc obsahuje přidanou obyčejnou vodu, té je v třetinkové plechovce dokonce víc než vody z kokosu.“

Cukr se v kokosových vodách přirozeně nachází. Jeho podíl se u produktů pohyboval od 1,9 do 8,7 gramů ve 100 ml – to jsou pro představu jedno až čtyři balení porcovaného cukru v běžné dvoudecové skleničce. I přes široký rozptyl mají kokosové vody většinou zhruba o polovinu méně cukru než běžné limonády nebo džusy. Na druhou stranu, zcela bez cukru nejsou nikdy, proto na rozdíl od obyčejné vody vždy zvyšují denní příjem kalorií.

Marketing kokosových vod vyzdvihuje vysoký obsah draslíku, který tělo potřebuje pro činnost svalů a zejména srdce. Draslíku obsahuje kokosová voda relativně hodně (cca 250 mg/100 g), stejné množství však tělo získá i z daleko levnějšího bramboru (421 mg/100 g) nebo banánu (358 mg/100 g).

Spotřebitelský časopis dTest porovnal kromě kokosových vod také 17 vzorků kokosových mlék. Na rozdíl od vody se kokosové mléko v kokosovém ořechu nenachází. Jde o tučnou bílou tekutinu připomínající mléko nebo smetanu, která je výsledkem zpracování kokosu. „Osm ze 17 vybraných kokosových mlék se neobešlo bez emulgátoru. Narazili jsme pouze na šest značek, konkrétně Aroy-D, Real Thai, dmBio, Rapunzel, Sense Coco, Rossman/enerBio, které vsadily výhradně na nezbytné a tradiční suroviny, jakými jsou kokos a voda,“ komentuje výsledky Hana Hoffmannová.

Pět plechovek kokosových mlék ve složení uvádělo přítomnost siřičitanů. Ty se používají kvůli svým konzervačním a bělicím účinkům. Siřičitany a oxid siřičitý patří mezi alergeny a v seznamu složek musí být jejich celý název zvýrazněn, což někteří výrobci neudělali a uvedli alergenní siřičitany jen pod E-kódy.

Srovnání kokosových vod a mlék najdete na webu www.dtest.cz. Kompletní výsledky přineslo lednové vydání časopisu dTest.

Tipy dTestu: Pokud nechcete své tělo zbytečně zásobovat přídatnými látkami, sahejte po výrobcích s čistým složením. Kokosová voda je vždy lepší stoprocentní než slazená. Kokosové mléko si může každý vyrobit doma prostým rozmixováním například strouhaného kokosu a vody. Vzniklou hmotu je třeba následně přecedit a vymačkat. Průmysl přistupuje k výrobě kokosového mléka obdobně, i když následné úpravy se různí.

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

autor: Tisková zpráva